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A NATO frontvonalából érkezik az EU új fődiplomatája
Uniós források

A NATO frontvonalából érkezik az EU új fődiplomatája

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Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője két magas rangú kinevezést jelentett be az uniós diplomáciai testületben, amivel a közösség a biztonságpolitikai szerepvállalását kívánja megerősíteni.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) új főtitkári tisztségét szeptember 1-jétől Kajsa Ollongren tölti be. A holland politikus 2022 és 2024 között hazája védelmi minisztereként tevékenykedett, jelenleg pedig az EU egyik vezető emberi jogi tisztségviselőjeként dolgozik.

Kallas emellett bejelentette, hogy David Cvach, Franciaország 2024 óta hivatalban lévő NATO-nagykövete veszi át a külügyi szolgálat biztonság- és védelempolitikáért felelős vezetői tisztségét.

A kinevezések jól tükrözik az EU jelenlegi prioritásait, különösen az európai védelmi képességek megerősítését. Ezt a törekvést egyrészt az Ukrajna elleni orosz invázió, másrészt Donald Trump amerikai elnök azon döntése ösztönzi, amellyel Washington csökkentené a NATO-val szembeni kötelezettségvállalásait. Egy Reutersnek nyilatkozó uniós tisztviselő szerint a két személyi döntés szorosabbra fűzi majd az EU és a NATO együttműködését, hiszen a katonai szövetség jelenlegi főtitkára, Mark Rutte éppen holland miniszterelnök volt abban az időszakban, amikor Ollongren a védelmi tárcát vezette.

Ezekre a lépésekre akkor kerül sor, amikor az EU éppen a diplomáciai eszköztárának átalakításáról egyeztet. A közösséget ugyanis számos bírálat érte amiatt, hogy a globális válságokra – például a gázai fegyveres konfliktusra – túl lassan és koordinálatlanul reagál a tagállamok, valamint az uniós intézmények közötti belső viták miatt.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Omar Havana/Getty Images

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