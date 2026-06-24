Átírja a választási szabályokat az Európai Bizottság

Egyszerűbbé tenné az Európai Unió azoknak az uniós állampolgároknak a helyi választási részvételét, akik nem a saját tagállamukban élnek. A szerdán frissített uniós szabályozás célja, hogy a más tagállamban letelepedett EU-polgárok kevesebb adminisztratív akadállyal szavazhassanak és indulhassanak jelöltként az önkormányzati választásokon – derül ki az Európai Bizottság közleményéből.
A módosított irányelv az Európai Bizottság 2021 novemberében benyújtott javaslatán alapul, és előírja, hogy a tagállamok időben, világosan tájékoztassák az érintetteket a választások időpontjáról, a szavazási eljárásokról, valamint a választópolgárok és jelöltek jogairól.
Az információkat legalább egy olyan további hivatalos uniós nyelven is elérhetővé kell tenni, amelyet az adott országban széles körben értenek, vagy amely az EU-ban a leggyakrabban tanult idegen nyelvek közé tartozik.
Az új szabályok egyszerűsítik a választói és jelölti regisztrációt, és biztosítják, hogy a más tagállamból érkező uniós polgárok ugyanazokhoz a szavazási lehetőségekhez férjenek hozzá, mint az adott ország saját állampolgárai. Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnök szerint
a helyi választások a közösségi demokratikus részvétel központi elemei, ezért azoknak is beleszólást kell kapniuk a helyi ügyekbe, akik egy másik tagállamban építették fel az életüket.
Michael McGrath demokráciáért, igazságügyért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős biztos arra emlékeztetett, hogy az EU-ban mintegy 14 millió olyan uniós polgár él, aki nem a saját tagállamában lakik. A tagállamoknak 2028. június 26-ig kell átültetniük az irányelvet a nemzeti jogba, az Európai Bizottság pedig hatévente jelentést készít majd a szabályok gyakorlati alkalmazásáról.
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