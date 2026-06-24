PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Átírja a választási szabályokat az Európai Bizottság
Uniós források

Átírja a választási szabályokat az Európai Bizottság

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Unió frissített irányelve EU-szerte egyszerűsíti a más tagállamban élő uniós polgárok részvételét a választásokon, csökkentve az adminisztratív akadályokat a szavazás és a jelöltként való indulás terén a helyi önkormányzati voksolásokon. Az új szabályok előírják a tagállamoknak, hogy időben és több nyelven tájékoztassák az érintetteket a választási tudnivalókról. A módosítás mintegy 14 millió, nem saját tagállamában élő uniós polgárt érint, a tagállamoknak pedig 2028. június 26-ig kell átültetniük az irányelvet nemzeti jogukba.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Egyszerűbbé tenné az Európai Unió azoknak az uniós állampolgároknak a helyi választási részvételét, akik nem a saját tagállamukban élnek. A szerdán frissített uniós szabályozás célja, hogy a más tagállamban letelepedett EU-polgárok kevesebb adminisztratív akadállyal szavazhassanak és indulhassanak jelöltként az önkormányzati választásokon – derül ki az Európai Bizottság közleményéből.

A módosított irányelv az Európai Bizottság 2021 novemberében benyújtott javaslatán alapul, és előírja, hogy a tagállamok időben, világosan tájékoztassák az érintetteket a választások időpontjáról, a szavazási eljárásokról, valamint a választópolgárok és jelöltek jogairól.

Az információkat legalább egy olyan további hivatalos uniós nyelven is elérhetővé kell tenni, amelyet az adott országban széles körben értenek, vagy amely az EU-ban a leggyakrabban tanult idegen nyelvek közé tartozik.

Az új szabályok egyszerűsítik a választói és jelölti regisztrációt, és biztosítják, hogy a más tagállamból érkező uniós polgárok ugyanazokhoz a szavazási lehetőségekhez férjenek hozzá, mint az adott ország saját állampolgárai. Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnök szerint

Még több Uniós források

Brüsszel olyan omnibuszcsomagot jelentett be, amire a magyar cégek is nagyon vágytak

Zöldítenék a közkedvelt fővárosi teret, de vita robbant ki Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közt

Orbán Anita elárulta, miben fognak együttműködni a V4-ek

a helyi választások a közösségi demokratikus részvétel központi elemei, ezért azoknak is beleszólást kell kapniuk a helyi ügyekbe, akik egy másik tagállamban építették fel az életüket.

Michael McGrath demokráciáért, igazságügyért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős biztos arra emlékeztetett, hogy az EU-ban mintegy 14 millió olyan uniós polgár él, aki nem a saját tagállamában lakik. A tagállamoknak 2028. június 26-ig kell átültetniük az irányelvet a nemzeti jogba, az Európai Bizottság pedig hatévente jelentést készít majd a szabályok gyakorlati alkalmazásáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A jó forintom SpaceX-szel elmulatom

Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Az egész világnak üzent Irán, miután szétbombázták a Közel-Keletet: maradnak a rakéták, erről nincs tárgyalás
Erre készülnek Magyar Péterék az uniós pénzeknél: óriási összegeket csoportosít át a kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility