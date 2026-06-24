Átírja a választási szabályokat az Európai Bizottság

Az Európai Unió frissített irányelve EU-szerte egyszerűsíti a más tagállamban élő uniós polgárok részvételét a választásokon, csökkentve az adminisztratív akadályokat a szavazás és a jelöltként való indulás terén a helyi önkormányzati voksolásokon. Az új szabályok előírják a tagállamoknak, hogy időben és több nyelven tájékoztassák az érintetteket a választási tudnivalókról. A módosítás mintegy 14 millió, nem saját tagállamában élő uniós polgárt érint, a tagállamoknak pedig 2028. június 26-ig kell átültetniük az irányelvet nemzeti jogukba.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Egyszerűbbé tenné az Európai Unió azoknak az uniós állampolgároknak a helyi választási részvételét, akik nem a saját tagállamukban élnek. A szerdán frissített uniós szabályozás célja, hogy a más tagállamban letelepedett EU-polgárok kevesebb adminisztratív akadállyal szavazhassanak és indulhassanak jelöltként az önkormányzati választásokon – derül ki az Európai Bizottság közleményéből.

A módosított irányelv az Európai Bizottság 2021 novemberében benyújtott javaslatán alapul, és előírja, hogy a tagállamok időben, világosan tájékoztassák az érintetteket a választások időpontjáról, a szavazási eljárásokról, valamint a választópolgárok és jelöltek jogairól.

Az információkat legalább egy olyan további hivatalos uniós nyelven is elérhetővé kell tenni, amelyet az adott országban széles körben értenek, vagy amely az EU-ban a leggyakrabban tanult idegen nyelvek közé tartozik.

Az új szabályok egyszerűsítik a választói és jelölti regisztrációt, és biztosítják, hogy a más tagállamból érkező uniós polgárok ugyanazokhoz a szavazási lehetőségekhez férjenek hozzá, mint az adott ország saját állampolgárai. Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnök szerint

a helyi választások a közösségi demokratikus részvétel központi elemei, ezért azoknak is beleszólást kell kapniuk a helyi ügyekbe, akik egy másik tagállamban építették fel az életüket.

Michael McGrath demokráciáért, igazságügyért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős biztos arra emlékeztetett, hogy az EU-ban mintegy 14 millió olyan uniós polgár él, aki nem a saját tagállamában lakik. A tagállamoknak 2028. június 26-ig kell átültetniük az irányelvet a nemzeti jogba, az Európai Bizottság pedig hatévente jelentést készít majd a szabályok gyakorlati alkalmazásáról.

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