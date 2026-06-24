Brüsszel félig szembeköpi magát, hogy mentse a német ipart

Már a következő hetekben előterjesztené az Európai Bizottságaz uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) reformját, amely a Handelsblatt értesülései szerint 2027-től több ingyenes kibocsátási kvótát biztosítana az energiaintenzív iparágaknak, és később vezetné ki a térítésmentes egységeket. A gyorsított eljárás mögött politikai megfontolások is állnak, mivel Brüsszel attól tart, hogy a francia választások és egy esetleges jobboldali fordulat akadályozhatja a rendes jogalkotást. A könnyítésért cserébe a vállalatoknak a megtakarításaik jelentős részét európai telephelyeik dekarbonizációjába kellene visszaforgatniuk. Az EU klímapolitikai szakértői ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy a rendszer túlzott gyengítése veszélyeztetheti a 2050-es klímasemlegességi célt.

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Az Európai Bizottság a nyári szünet előtt terjesztené elő az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer, vagyis az ETS reformját, amely a Handelsblatt értesülései szerint jelentős könnyítést hozhat az energiaintenzív iparágaknak.

A lap szerint Brüsszel 2027 januárjától több ingyenes kibocsátási egységet adna a vállalatoknak, és az eredetileg tervezettnél későbbre tolhatja az ingyenes kvóták kivezetését.

Brüsszel a Handelsblatt szerint a reform egyik kulcselemét, az ingyenes kvóták kiosztását kivenné a rendes jogalkotási folyamatból, és delegált jogi aktussal vagy hasonló eszközzel módosítaná. Az uniós tisztviselők ezt sebtapaszként emlegetik, vagyis gyors beavatkozásként, amelynek célja, hogy az ipar már 2027 elejétől több térítésmentes kvótához jusson.

A sietség mögött politikai okok is állnak: az EU attól tart, hogy a franciaországi választások és egy esetleges jobboldali fordulat elhúzhatja vagy gyengítheti a rendes jogalkotási folyamatot. Lengyelország, Csehország és Olaszország is nyomást gyakorolt Brüsszelre.

Az Európai Bizottság klímapolitikai főigazgatóságán ugyanakkor attól tartanak, hogy az ETS túlzott gyengítése veszélybe sodorhatja az EU 2050-es klímasemlegességi célját.

Az ipari könnyítés nem lenne feltétel nélküli: a Bizottság azt várná el, hogy a vállalatok az ingyenes kvótákon megspórolt összegek egy részét európai telephelyeik dekarbonizációjába forgassák vissza. A Handelsblatt szerint jelenleg arról folyik vita, hogy a megtakarítások 50–70 százalékát kelljen ilyen beruházásokra fordítani. Peter Liese CDU-s európai parlamenti képviselő szerint „az álláspontok közelednek” az ETS reformjáról, de a rendszert „nem szabad annyira meggyengíteni, hogy az veszélyeztesse a klímacélokat”.

Az energiaintenzív ágazatok régóta arra figyelmeztetnek, hogy a szén-dioxid-árazás több milliárd eurós terhet ró rájuk, és rontja versenyképességüket az ázsiai és közel-keleti szereplőkkel szemben.

A Handelsblatt szerint a BASF, a világ legnagyobb vegyipari gyártója 2024-ben már több százmillió euró értékben vásárolt kvótákat, belső számítások alapján pedig a költség az évtized végére reform nélkül közel egymilliárd euróra nőhet. Christian Kullmann, az Evonik vezérigazgatója a német vegyipar további gyengülésétől tart, és csak Németországban 200 ezer vegyipari munkahelyet lát veszélyben.

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