Erre készülnek Magyar Péterék az uniós pénzeknél: óriási összegeket csoportosít át a kormány

Mint arról a Portfolio elsőként beszámolt: pénteken, az uniós csúcs idején az Európai Bizottság jóváhagyási ajánlással küldte tovább Magyarország módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét az Európai Unió Tanácsának pénzügyminiszteri, ECOFIN-formációja elé. A terv politikai alapjairól még május végén állapodott meg Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, azóta pedig a kormány több, jogállamisággal, korrupcióellenes fellépéssel és az uniós pénzek védelmével kapcsolatos törvényjavaslatot is benyújtott az Országgyűlésnek.
Így többek között kiterjesztik az Integritás Hatóság jogköreit, büntetőjogi következményei lesznek a vagyonnyilatkozatokban tett valótlan állításoknak, megszüntetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, továbbá Magyarország csatlakozik az Európai Unió Ügyészségéhez (a további részletekről korábbi cikkünkben olvashat).
A most nyilvánossá vált, a jóváhagyáshoz kapcsolódó bizottsági dokumentumokból pedig már az is látszik, hogyan szabták teljesen újra a 2021-ben, az Orbán-kormány által beadott tervet. Több régi beruházást kivettek, másokat megtartottak vagy átméreteztek, közben pedig új, nagy összegű hitelprogramok kerültek be közlekedési, energetikai, vállalkozásfinanszírozási és digitális stratégiai célokra.
Zöldet, ellenállót egy gyorsan megcsinálhatóra
A 2022 végén jóváhagyott eredeti magyar helyreállítási tervben még több nagy közszolgáltatási és szociális beruházás szerepelt. Az egészségügyi komponens például 516 milliárd forintos kerettel számolt, benne kórházi infrastruktúrafejlesztéssel, digitális egészségüggyel és egy több mint 90 milliárd forintos, önellátásukban korlátozott embereket támogató digitális életvédelmi programmal. A felzárkózó településeknél 52,5 milliárd forint jutott volna szociális lakások építésére, felújítására és a lakhatási körülmények javítására, a körforgásos gazdasági komponensben pedig több mint 22 milliárd forintos intelligens hulladékgyűjtési és zéró kibocsátású hulladékszállító járműbeszerzési csomag szerepelt. Az eredeti tervben még külön vállalásként jelent meg a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának javítása is, amely független szakértői jelentésre, szakpolitikai javaslatra és jogszabály-módosításra épült volna.
A 2023-as REPowerEU-bővítés ehhez egy jóval szélesebb, energia- és iparpolitikai csomagot adott még hozzá mintegy 1750 milliárd forintos támogatási kerettel számolva. A programok között szerepelt az ipari parkok energetikai zöldítése, zöld gazdasági gyártókapacitások fejlesztése, zöld technológiák alkalmazása, energetikai digitalizáció, hidrogénberuházások, földhő- és energiahatékonysági fejlesztések, vállalkozások elektromos járműbeszerzése és töltőállomás-telepítése is.
A mostani, Magyar Péter kormány által újraírt tervben sok elem teljesen eltűnik vagy más fejezetben, szűkebb formában tér vissza, miközben a REPowerEU lényegében két nagy tételre szűkül: a villamosenergia-hálózat fejlesztésére és a lakossági energiahatékonysági beruházások pénzügyi eszközére.
Az Európai Bizottság által most értékelt új terv teljes kerete 10 milliárd euró, amelyből a legnagyobb fejezet a fenntartható zöld közlekedés 2,8 milliárd euróval, ezt követi az energia 1,7 milliárd euróval, az üzleti környezet 1,8 milliárd euróval, valamint a digitális innováció 1,1 milliárd euróval. A demográfia és köznevelés 765,65 millió eurót, a magasan képzett és versenyképes munkaerő komponens 613 millió eurót, az egészségügy 478,2 millió eurót, a REPowerEU-fejezet pedig 704,5 millió eurót kapna.
Az Európai Bizottság értékelése szerint a terv a legtöbb szempontból A minősítést kapott, csak a költségbecslésnél maradt B besorolásban.
A dokumentum szerint az új magyar terv 52,9 százaléka szolgál klímacélokat és 24,1 százaléka digitális célokat, vagyis mindkét arány meghaladja az uniós RRF-szabályokban előírt minimumot.
Az új RRF-ben több korábbi program megmarad, de sok helyen kisebb, célzottabb vagy gyorsabban teljesíthető formában. A köznevelésben továbbra is szerepel a digitális eszközbeszerzés, a sajátos nevelési igényű tanulók támogatása, az iskolai infrastruktúra korszerűsítése és a bölcsődei férőhelyek bővítése.
A végleges bizottsági melléklet 579 ezer digitális notebook és 3100 digitális eszköz szállítását írja elő az iskoláknak vagy a Klebelsberg Központnak, a bölcsődei programnál pedig 110 gyermekellátási létesítmény megépítése a cél. A tanári béremelési vállalás is bent marad: a pedagógusbéreknek el kell érniük a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát, és ezt a szintet legalább 2031 végéig fenn kell tartani.
A felsőoktatási és szakképzési fejezetben a képzések gyakorlatiasabbá tétele, digitális tananyagok fejlesztése, egyetemi és szakképzési épületek energiahatékony felújítása, valamint kutatás-fejlesztési támogatások szerepelnek.
A közlekedési fejezet lett az új terv egyik legnagyobb nyertese, ami Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter erős részvételél mutatja: a komponens 2,8 milliárd eurós kerete tartalmaz elővárosi és TEN-T vasúti fejlesztéseket, zéró emissziós buszokat, villamosokat és trolibuszokat, további vasúti villamosítást, vállalkozási elektromos járműbeszerzési támogatást és elektromos töltőállomásokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközt.
A korábbi és részben operatív programos logikából ismert projektek közül megjelenik az 51 CAF villamos beszerzése, 48 új alacsonypadlós trolibusz és kapcsolódó infrastruktúra, a Békéscsaba–Lőkösháza vasúti szűk keresztmetszet kiváltása, a Szeged–Röszke–országhatár vasúti fejlesztés, valamint a Debrecen–Balmazújváros elővárosi vasúti kapacitásbővítés. A legnagyobb új közlekedési tétel azonban a ROSCO, vagyis egy új gördülőállomány-társaság, amely 1,8 milliárd eurós tőkejuttatással vásárolna HÉV-szerelvényeket és régióközi motorvonatokat, majd ezeket versenyeztetett közszolgáltatási szerződésekhez kapcsolódva adná bérbe.
|
A módosított helyreállítási és ellenállóképességi terv főbb komponensei
|
Terület
|
Új RRP-fejezet
|
Költség (millió EUR)
|
Egyetemi kutatás-fejlesztési tevékenység
|
Felsőoktatási képzések modernizációja
|
50
|
Felsőoktatás intézményi innovációja
|
150
|
Felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése és digitalizációja
|
164
|
Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és fejlesztése
|
186
|
Korábban elkezdett, nem kifizett RRF-projektek
|
Új bölcsődei férőhelyek létrehozása
|
142
|
21. századi technológiai környezetre épülő, versenyképes köznevelés
|
396
|
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának támogatása
|
21
|
Oktatási intézmények modernizációja
|
138
|
Szakképzési infrastruktúra a 21. században
|
162
|
Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont kialakítása
|
27
|
Felzárkózó települések: helyi foglalkoztatás, megújuló energia, közösségorientált pedagógia
|
64
|
Vízgazdálkodás / természetvédelem / körforgásos szabályozás
|
20
|
Egészségügy: alapellátás, prevenció, XXI. századi egészségügy, digitális egészségügy, helyi egészségügyi-szociális infrastruktúra
|
439
|
Állam és közigazgatás: közbeszerzés, korrupciómegelőzés, jogalkotás, jogalkalmazás, kontrollrendszer
|(Reform)
|
Átemelt közlekedési projektek a kohézióból
|
51 CAF villamos beszerzése
|
140
|
48 új alacsonypadlós trolibusz és kapcsolódó infrastruktúra
|
30
|
Debrecen–Balmazújváros elővárosi vasúti kapacitásbővítés
|
94
|
Békéscsaba–Lőkösháza TEN-T vasúti szűk keresztmetszet kiváltása
|
356
|
Szeged-Rendező–Röszke–országhatár vasúti villamosítás és deltavágány
|
129
|
Kibocsátásmentes autóbuszos közlekedés fejlesztése
|
63
|
Elektromos járműbeszerzés támogatása vállalkozásoknál
|
103
|
Elektromos gépjármű-töltőállomások telepítése
|
18
|
Energiahálózat fejlesztése és felújítása
|
Átvitelirendszer-üzemeltető és elosztók klasszikus és intelligens hálózatfejlesztései
|
387
|
Okos mérők telepítése
|
57
|
Hálózati tárolók telepítése energiapiaci szereplőknél
|
121
|
Villamosenergia-hálózat fejlesztését támogató támogatási program
|
791
|
REPowerEU: villamosenergia-hálózat fejlesztése és okosmérési rendszerek kiépítése
|
594
|
Energiahatékonyság
|
Lakossági napelemes rendszerek és fűtési rendszerek elektrifikálása
|
192
|
Középületek energiahatékonysági fejlesztései
|
30
|
REPowerEU: lakosság energiahatékonysági beruházásai
|
56
|
MFB-tőkeemeléses vállalkozásfejlesztési csomag
|
MFB-tőkejuttatás: KKV-versenyképesség, kockázati és növekedési tőke, megfizethető bérlakás- és diákotthon-fejlesztés
|
1 127
|
MFB-tőkejuttatás: EIB és MFB közötti együttműködési célterület
|
688
|
Közlekedési beruházások összesen
|
ROSCO vasúti járműbeszerzési konstrukció
|
1 662
|
42 új HÉV-szerelvény beszerzése
|
285
|
35 motorvonat beszerzése
|
285
|
Digitalizáció
|
AI Gigafactory / EuroHPC-hozzájárulás
|
500
|
IRIS² biztonságos műholdas kommunikációs programhoz való hozzájárulás
|
500
|
E-kormányzati szolgáltatások: digitális identitás, digitális adattárca, e-kormányzati rendszerek
|
13
|
Forrás: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi terve, Portfolio-gyűjtés
Az energetikai részben a hangsúly egyértelműen a hálózatfejlesztésre került. Az energia komponensben maradnak a klasszikus és intelligens átviteli és elosztóhálózati fejlesztések, a lakossági napelemes rendszerek és fűtési rendszerek elektrifikálása, a hálózati energiatárolók, az okosmérők és a középületek energiahatékonysági fejlesztései. A REPowerEU-fejezet ezt egészíti ki: ott már nem a korábbi széles ipari zöldítési csomag szerepel, hanem egy 704,51 millió eurós, szűkebb energiaszuverenitási csomag. Ennek része a villamosenergia-hálózat fejlesztését támogató MFB-s támogatási program, valamint a lakóépületek energiahatékonysági beruházásait segítő pénzügyi eszköz. A reformok között hálózati tarifák, okosmérési kötelezettségek, aggregátorok, dinamikus árképzés, energiaközösségek, energiatárolási szabályozás és geotermikus engedélyezési egyszerűsítés szerepel.
Az MFB-központú üzleti környezet komponens teljesen új súlypont a tervben. A végleges bizottsági anyag 1,815 milliárd eurós költséggel számol, vagyis valamivel kisebb összeggel, mint a magyar tervezetben korábban említett 2 milliárd eurós MFB-tőkejuttatás. A pénz több célt szolgálna: KKV-versenyképességi finanszírozást, kockázati és növekedési tőkét, megfizethető bérlakás- és diákotthon-fejlesztést, valamint egy EIB-vel közösen kezelt befektetési lábat.
A terv nem klasszikus pályázati támogatásként írja le ezt a csomagot, hanem olyan pénzügyi eszközként, amelyen keresztül az állami fejlesztési bank vállalati és lakhatási beruházásokat finanszírozna. Az Európai Bizottság a tőkeinjekció mellé az MFB irányításának és működésének reformját is elvárja, nagyobb átláthatóságot és függetlenséget kérve a bank működésében.
Van, ami csak vattázás
Az AI Gigafactory az új digitális innovációs fejezet egyik 500 millió eurós tétele, amely igazából egy beérkező utalás visszaküldése Brüsszelnek, csak egy másik célra. A név ugyanis félrevezető, mert nem egy hagyományos gyárról van szó, hanem az európai nagy teljesítményű számítástechnikai és mesterségesintelligencia-infrastruktúrához való magyar csatlakozásról. A magyar terv szerint a cél az, hogy Magyarország bekapcsolódjon az EuroHPC programjaiba, vagyis olyan európai szuperszámítási és AI-fejlesztési kapacitásokhoz férjen hozzá, amelyek gépidőt, hálózati együttműködést, szolgáltatásokat és kapcsolódó ökoszisztéma-fejlesztéseket biztosítanak.
A kedvezményezettek között kutatóintézetek, egyetemek, innovációs központok és AI-t fejlesztő vagy alkalmazó vállalkozások szerepelnek. A konstrukció lényege, hogy Magyarország 2026 augusztusáig 500 millió eurót adna át az EuroHPC Közös Vállalkozásnak, amely a forrás felhasználását az európai program keretében, de a magyar célok figyelembevételével kezelné.
Az IRIS² szintén 500 millió eurós tételként jelenik meg a digitális innovációs komponensben, ami megint nem klasszikus magyarországi befektetéseket jelent.
A program az Európai Unió biztonságos műholdas kommunikációs rendszere, amely katonai és civil kormányzati felhasználóknak, kritikus infrastruktúráknak és stratégiai kommunikációs szereplőknek biztosítana ellenállóképes, szuverén műholdas összeköttetést. A magyar terv saját, dedikált erőforrásokkal való csatlakozásról beszél: válságövezeti kommunikációról, külképviseletek biztonságos adatforgalmáról, telefon- és videóhívásokról, minősített és nem minősített adatforgalomról, valamint internetes szolgáltatásokról.
A magyar beruházási leírás szerint a domináns tétel 17 fenntartott műholdhoz, konstellációs hozzáféréshez és 24 Gbit/s sávszélességhez kapcsolódna, ehhez pedig magyar rendszerintegráció, nemzeti földi HardGov-szegmens, biztonságos terminálok, EuroQCI/kvantum-csomópont, védelmi integráció, HUNSpace-KKV-k és startupok ipari részvétele, valamint tízéves üzemeltetés társulna.
A módosított magyar terv így egyszerre jelent mentőcsomagot korábbi RRF-projekteknek és új iparpolitikai-hitelprogramot. A korábbi tervből megmarad az oktatási, egészségügyi, közlekedési, energetikai és államigazgatási alapváz, de több régi, nagyobb szociális vagy ágazati beruházás kiesik: nincs már külön nyugdíjrendszeri fenntarthatósági reform, nem látszik a korábbi nagy felzárkózó települési lakhatási program, erősen szűkül a körforgásos gazdasági beruházási rész, és kikerül a digitális idősgondozási-életvédelmi csomag is.
A források jelentős része ehelyett hálózatfejlesztésre, közlekedési járműbeszerzésre, MFB-n keresztüli vállalkozási és lakhatási finanszírozásra, valamint két uniós technológiai szuverenitási programra kerül.
A döntést a magyar terv jóváhagyásáról július 10-én döntenek az ECOFIN-ülésen.
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