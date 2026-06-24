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Orbán Anita elárulta, miben fognak együttműködni a V4-ek
Uniós források

Orbán Anita elárulta, miben fognak együttműködni a V4-ek

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A visegrádi négyek legutóbbi találkozóján több fontos megállapodás született a miniszterelnökök között, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter. A tagországok vezetői döntöttek arról, hogy ezentúl minden európai tanácsülés előtt egyeztetni fognak egymással, többek között a hétéves uniós költségvetésről, az energiaárakról, a versenyképességről és az illegális migrációról. A cseh miniszterelnök javaslatára a szlovák elnökség alatt találkozót terveznek a német és az osztrák kancellárral. Kiemelt témaként szerepelt az észak-dél vasúti összeköttetés fejlesztése is: Magyar Péter egy Gdansktól Triesztig, illetve Hamburgtól Budapesten át délig tartó infrastruktúra-fejlesztési tervet mutatott be.

Orbán Anita elmondta, hogy több megállapodás született a miniszterelnökök között a V4ek találkozóján.

Ezek közül kiemelném azt, hogy megállapodtak abban, hogy mostantól minden európai tanácsülés előtt egyeztetni fognak.

Mint mondta, ez több témát érint:

  • "Ezek közül a legelső az a következő pénzügyi költségvetési terv, a 7 éves költségvetési terv.
  • A magas energiaárak, amiket le szeretnénk törni, hogy versenyképes gazdaságunk legyen, a versenyképesség és az illegális migráció elleni küzdelem sok más téma között."

"Fölvetődött a cseh miniszterelnök részéről, hogy a következő szlovák elnökség alatt már mindjárt lehetne egy találkozó német kancellárral, illetve az osztrák kancellárral" – tette hozzá.

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Ezen kívül a regionális együttműködés keretei között a legfontosabb az infrastruktúra projektek, és ezen belül is az észak-dél vasúti összeköttetés, a magyar miniszterelnök át is adott egy tervet, ami egészen Gdansktól Triesztig, egészen Hamburgtól Budapesten át délig összekötné észak-dél és dél-észak irányba ezt a régiót.

"Ennek érdekében folytatjuk az együttműködést közlekedési miniszteri és miniszterelnöki szinten is" – zárta a gondolatmenetet.

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