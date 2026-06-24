Óriási hitelt vesz fel az Európai Unió, minden tagállamra komoly kötelezettség hárul

Legfeljebb 80 milliárd eurónyi uniós kötvényt bocsátana ki az Európai Bizottság 2026 második felében, így az egész évre tervezett EU-kötvénykibocsátás elérné a 180 milliárd eurót. A most bejelentett finanszírozási terv illeszkedik a Bizottság korábbi éves előrejelzéséhez, és azt mutatja, hogy az uniós hitelfelvétel továbbra is az EU több nagy programjának egyik központi finanszírozási eszköze marad – derül ki az Európai Bizottság szerdai tájékoztatójából.
A kötvénykibocsátásból befolyó forrásokat több nagy uniós szakpolitikai program finanszírozására használják fel. Ebből fedezik egyebek mellett a NextGenerationEU-program keretében a tagállamoknak járó kifizetéseket, az Ukrajnának nyújtott támogatásokat – köztük az új Ukraine Support Loan kifizetéseit –, a Security Action for Europe, vagyis a SAFE védelmi eszköz keretében folyósított összegeket, valamint más uniós programok finanszírozását. Az Európai Bizottság közlése szerint az EU hitelfelvétele továbbra is a közös költségvetés garanciája mellett történik, amelyhez a tagállamok hozzájárulása az uniós szerződések alapján feltétlen jogi kötelezettség.
A NextGenerationEU forrásaiból eddig több mint 241,8 milliárd euró támogatást és 166 milliárd euró hitelt fizettek ki a tagállamoknak a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközön keresztül.
További legfeljebb 78,4 milliárd eurót pedig más, NextGenerationEU-ból finanszírozott uniós programokra allokáltak. A Bizottság folytatja a NextGenerationEU zöldkötvények kibocsátását is, amelyeket a tagállamok által jelentett zöld beruházási kiadások alapján bocsátanak piacra. Ebből a konstrukcióból eddig 84,3 milliárd eurót vontak be, és az ilyen kibocsátások 2026 után is folytatódhatnak a NextGenerationEU-hoz kapcsolódó adósságkezelési műveletek részeként.
Ukrajna finanszírozása az uniós hitelfelvétel egyik kiemelt célja marad: a folyamatban lévő Ukraine Facility keretében a 33 milliárd eurós teljes keretből már 25,6 milliárd eurót folyósítottak, emellett új támogatási csatornát jelent a 90 milliárd eurós Ukraine Support Loan. A SAFE-eszközből a tagállamok védelmi képességbeszerzéseit támogatják hitelekkel, az előfinanszírozási kifizetések pedig 2026 májusában indultak el.
A második féléves kibocsátási tervet a Bizottság négy szindikált kötvénykibocsátással és hat EU-kötvényaukcióval hajtaná végre, miközben a rövid lejáratú finanszírozási eszközök, köztük az EU-Bills kibocsátása is folytatódik.
Címlapkép forrása: EU
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