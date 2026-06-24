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Óriási hitelt vesz fel az Európai Unió, minden tagállamra komoly kötelezettség hárul
Uniós források

Óriási hitelt vesz fel az Európai Unió, minden tagállamra komoly kötelezettség hárul

Portfolio
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Az Európai Bizottság 80 milliárd eurónyi uniós kötvényt bocsátana ki még idén. A forrásokat többek között a NextGenerationEU-program kifizetéseire, az Ukrajnának nyújtott támogatásokra – köztük a 90 milliárd eurós Ukraine Support Loan-ra –, valamint a SAFE védelmi eszköz finanszírozására fordítják. A második féléves tervet a Bizottság négy szindikált kötvénykibocsátással és hat aukció révén hajtaná végre.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Legfeljebb 80 milliárd eurónyi uniós kötvényt bocsátana ki az Európai Bizottság 2026 második felében, így az egész évre tervezett EU-kötvénykibocsátás elérné a 180 milliárd eurót. A most bejelentett finanszírozási terv illeszkedik a Bizottság korábbi éves előrejelzéséhez, és azt mutatja, hogy az uniós hitelfelvétel továbbra is az EU több nagy programjának egyik központi finanszírozási eszköze marad – derül ki az Európai Bizottság szerdai tájékoztatójából.

A kötvénykibocsátásból befolyó forrásokat több nagy uniós szakpolitikai program finanszírozására használják fel. Ebből fedezik egyebek mellett a NextGenerationEU-program keretében a tagállamoknak járó kifizetéseket, az Ukrajnának nyújtott támogatásokat – köztük az új Ukraine Support Loan kifizetéseit –, a Security Action for Europe, vagyis a SAFE védelmi eszköz keretében folyósított összegeket, valamint más uniós programok finanszírozását. Az Európai Bizottság közlése szerint az EU hitelfelvétele továbbra is a közös költségvetés garanciája mellett történik, amelyhez a tagállamok hozzájárulása az uniós szerződések alapján feltétlen jogi kötelezettség.

A NextGenerationEU forrásaiból eddig több mint 241,8 milliárd euró támogatást és 166 milliárd euró hitelt fizettek ki a tagállamoknak a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközön keresztül.

További legfeljebb 78,4 milliárd eurót pedig más, NextGenerationEU-ból finanszírozott uniós programokra allokáltak. A Bizottság folytatja a NextGenerationEU zöldkötvények kibocsátását is, amelyeket a tagállamok által jelentett zöld beruházási kiadások alapján bocsátanak piacra. Ebből a konstrukcióból eddig 84,3 milliárd eurót vontak be, és az ilyen kibocsátások 2026 után is folytatódhatnak a NextGenerationEU-hoz kapcsolódó adósságkezelési műveletek részeként.

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Ukrajna finanszírozása az uniós hitelfelvétel egyik kiemelt célja marad: a folyamatban lévő Ukraine Facility keretében a 33 milliárd eurós teljes keretből már 25,6 milliárd eurót folyósítottak, emellett új támogatási csatornát jelent a 90 milliárd eurós Ukraine Support Loan. A SAFE-eszközből a tagállamok védelmi képességbeszerzéseit támogatják hitelekkel, az előfinanszírozási kifizetések pedig 2026 májusában indultak el.

A második féléves kibocsátási tervet a Bizottság négy szindikált kötvénykibocsátással és hat EU-kötvényaukcióval hajtaná végre, miközben a rövid lejáratú finanszírozási eszközök, köztük az EU-Bills kibocsátása is folytatódik.

Címlapkép forrása: EU

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