Tényleg a Magyar-kormány szab gátat az ukrán–moldovai gyorsítópályának

A magyar kormány kedden megakadályozta egy olyan közös levél elfogadását, amelyben a tagállamok hivatalosan is rögzítették volna álláspontjukat Ukrajna és a szintén orosz fenyegetéssel szembenéző Moldova csatlakozási tárgyalásainak következő szakaszáról. A Politiconak nyilatkozó uniós diplomaták szerint
Magyarország volt az egyetlen tagállam, amely ellenezte a dokumentum továbbítását az Európai Tanács és az Európai Bizottság felé.
A két országnak persze fontos mérföldkő, hogy a múltheti EU-csúcson a tagállamok egyhangúlag jóváhagyták az első csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitását, de sok európai ország kész volt arra, hogy tovább görgesse a folyamatot.
A csatlakozási folyamat 33 fejezetből áll, amelyek 6 klaszterre vannak felbontva. Ezeken végigmenni sokszor több mint 10 évbe telik egy-egy országnak, és szokás szerint első körben csakis a "Fundamentumok" nevet viselő első klasztert nyitják meg.
Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes korábban arról beszélt, hogy Ukrajna akár július közepéig megnyithatná mind a hat tárgyalási klasztert, a mostani magyar vétó azonban ellentart ennek az ütemtervnek, mivel ezekhez a döntésekhez egyhangúság kell a tagállamok között
Ahogy azt Magyar Péter miniszterelnök is hangoztatta, az elmúlt heti uniós csúcson elfogadott zárókövetkeztetésből kifejezetten ő volt az egyik leghangosabb szereplő, aki miatt kikerült az Ukrajna csatlakozásának felgyorsítására utaló „a lehető leghamarabb” kifejezés. Ahogy arról mi is beszámoltunk a helyszínről,
Magyar nem tartja helyesnek mind a hat tárgyalási klaszter gyors megnyitását, már csak azért sem, mert ez igazságtalan lenne a korábban érkezőkkel szemben.
Magyar Péter szerint ez kifejezetten rossz üzenetet küldene a Nyugat-Balkán országainak, hiszen Szerbia, Albánia, Montenegró vagy Észak-Macedónia évek-évtizedek óta dolgoznak az uniós csatlakozás feltételeinek teljesítésén. Közülük jelenleg Montenegró és Albánia áll a legközelebb, de még számukra is ambiciózus lesz 2030-előtt mindent befejezni.
A magyar kifogásról a tagállamok várhatóan a jövő héten ismét tárgyalnak, és akkor újra napirendre kerülhet a közös levél elfogadása, azonban nem valószínű, hogy változna a klaszterekkel kapcsolatos álláspont, ugyanis Magyar Péter nem csak a gyorsítással kapcsolatban fogalmazott még kritikákat. Szembenézést is kért a tagállami vezetőktől.
Bár technikailag minél több klaszter nyílik meg, annál gyorsabban haladhat a munka, a szakértői konszenzus régóta 2035 körül tartja reálisnak a feltételek teljesítését, így a hirtelen klaszternyitás inkább politikai gesztus lenne ezen a ponton, amely leginkább a kivételezéssel kapcsolatos narratívákat erősíthetné.
Címlapkép forrása: EU
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