Zöldítenék a közkedvelt fővárosi teret, de vita robbant ki Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közt

Vitézy Dávid értetlenül fogadja Karácsony Gergely ellenkezését a Hősök tere zöldítése kapcsán. A miniszter elképzelése szerint nem a központi emlékmű előtti díszburkolatot bontanák fel, hanem a múzeumok előtti kétszer három sávos utakat váltanák fel fasorokkal. Érvelése szerint a Kós Károly sétány lezárásával ezek az útszakaszok feleslegessé válnak, lekövezésükkel pedig csupán egy árnyék nélküli kőtenger jönne létre a Liget bejáratánál. A fásítással egy sokkal egészségesebb, a száz évvel ezelőtti történelmi állapotokat idéző köztér alakulhatna ki, amiről meg is próbálja majd meggyőzni a főpolgármestert.

Karácsony Gergely ugyanakkor inkább a jelenlegi burkolt felület megőrzése mellett érvel. Ő a teret egyfajta panteonként újítaná meg, és úgy véli, hogy a terület kertté alakítása jelentősen megnehezítené a koncertek és a megemlékezések megtartását.

A Városliget jövőjét érintő másik fontos lépés az építési területeket övező palánkok elbontása, amelyet Vitézy Dávid és Velkey György, Zugló országgyűlési képviselője közösen jelentett be. Mivel a parkban nem épülnek újabb intézmények, a területeket újra parkosítják, amit a főpolgármester is üdvözöl. A munkálatok azonban legkorábban csak jövőre kezdődhetnek meg, mivel előbb el kell szállítani a palánkok mögött felhalmozott veszélyes építési hulladékot.

Ennél jóval összetettebb kérdés a Kós Károly sétány lezárása, amely naponta a Petőfi hídéval vetekedő forgalmat bonyolít le. Az M3-as autópálya bevezető szakaszának forgalmát kivezetnék a Városligetből, a parkot pedig teljes egészében a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak adnák át. A tervek között szerepel a Hősök tere körüli autóforgalom megszüntetése és a felszíni parkolás felszámolása is. A járműveket egy új Dózsa György úti mélygarázsba, valamint a Mexikói útnál építendő, 1500 férőhelyes P+R parkolóba terelnék. A tranzitforgalom kiszorítását a Magyar Kerékpárosklub is régóta szorgalmazza, hangsúlyozva, hogy a Liget ezáltal tisztább, csendesebb és biztonságosabb lenne.

Az autómentesítés azonban csak kiterjedt közlekedésfejlesztések – például a Szegedi úti új felüljáró megépítése – révén valósítható meg anélkül, hogy a térség közlekedése összeomolna. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 2025-ben éppen azért tagadta meg a projekthez szükséges forgalomtechnikai hozzájárulást, mert a terveket kidolgozatlannak, a méretezéseket pedig pontatlannak ítélte. A BKK szerint a javasolt műszaki megoldások ráadásul kedvezőtlenül hatottak volna a kerékpáros és a gyalogos közlekedésre is.

A projekt irányítása miniszterként ismét Vitézy Dávidhoz került. A tárcavezető tájékoztatása szerint a Kós Károly sétány tájépítészeti tervei már elkészültek, ezek pedig alapvetően a kétszáz évvel ezelőtti eredeti koncepció helyreállítását célozzák. A parkrehabilitációról és az építési területek sorsáról várhatóan a meglévő tervek kiegészítésével döntenek, míg a Hősök tere átalakítására az érintett kerületi és fővárosi önkormányzatokkal történő egyeztetéseket követően új pályázatot írnak ki.

Nem ez az első témakör, amiben vannak nézeteltérések a részletek kapcsán: a Rákosrendező projektet is együtt végezné az új kormány és az önkormányzati vezetés, a pontos tulajdoni arányokról való megegyezés azonban még messzinek tűnik.

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