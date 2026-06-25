Az olajipar ellen jöttek az EU-s zöld szabályok, most zöldbefektetéssé minősítették az olajkitermelést

Az Európai Unió tagállamai olyan javaslatról állapodtak meg, amely jelentősen lazítaná a fenntartható befektetésekre vonatkozó uniós szabályokat. A változtatás lehetővé tenné, hogy nagy olaj- és gázipari vállalatok is bekerüljenek a zöld befektetési alapokba, amennyiben éves nettó beruházásaik legalább ötödét zöld projektekre fordítják – még akkor is, ha emellett milliárdokat költenek új fosszilis projektek kiépítésére. A tervezetről még az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal is meg kell egyezni, és a részlet várhatóan komoly politikai vitákat generál.

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Az Európai Unió tagállamai szerdán megállapodtak egy olyan javaslatról, amely lényegesen lazítaná a fenntartható befektetésekre vonatkozó uniós szabályokat.

A változások nyomán olyan nagy olaj- és gázipari vállalatok is bekerülhetnének a fenntartható befektetési alapokba, amelyek milliárdokat költenek új olajkutak és gázmezők kiépítésére, feltéve, hogy emellett a zöld energiába is fektetnek, számolt be a Politico.

A megállapodás az uniós zöldfinanszírozási szabályozás átfogó felülvizsgálatának része. Az Európai Bizottság eredeti elképzelése szerint a fenntartható forrásoknak azokhoz a cégekhez kellene áramolniuk, amelyek valóban tesznek a környezetbarát működésért, nem pedig kizárólag a már eleve zöld vállalatokhoz. Az Európai Bizottság emellett élesen el akarja különíteni a valóban fenntartható alapokat az úgynevezett átmeneti alapoktól, hogy a befektetők pontosan lássák, mibe helyezik a tőkéjüket, és ezzel gátat szabjanak a pénzügyi szektorban terjedő zöldre mosásnak (green washing).

A vita középpontjában az áll, hogy mely cégek szerepelhetnek a zöld átállást célzó befektetési alapokban, és az Európai Bizottság ki akarja zárni azokat a vállalatokat, amelyek új fosszilis energiahordozók kitermelését készítik elő, mivel ez nem egyeztethető össze a Párizsi Megállapodásban rögzített 1,5 Celsius-fokos felmelegedési korláttal.

Csakhogy a tagállamok ezzel szemben azt szeretnék, ha ezek a cégek is bekerülhetnének az alapokba, amennyiben éves nettó beruházásaik legalább ötödét zöld projektekre fordítják.

Ez a megközelítés egybecseng a fosszilis energiaszektor azon érvelésével, miszerint az új olaj- és gázprojektek elengedhetetlenek az európai importfüggőség csökkentéséhez, amelyet szerintük az iráni háború még sürgetőbbé tett. A szakértők és a környezetvédő szervezetek szerint azonban a tagállami módosítások túl messzire mennek, és megnehezítik, hogy a befektetők valóban hiteles átállási tervvel rendelkező cégeket finanszírozzanak.

Jó példát szolgáltat erre a francia TotalEnergies, amely 2024-ben a 17,8 milliárd dolláros beruházási keretének több mint harmadát, csaknem 6 milliárd dollárt fordított új olaj- és gázprojektekre, miközben az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiákra mindössze a büdzsé 27 százalékát, azaz 4,8 milliárd dollárt költött. A tagállamok elképzelése szerint a vállalat ezzel a teljesítménnyel is bekerülhetne az átmeneti kategóriába tartozó alapokba.

Az Európai Bizottság javaslata három alapfajtát határozott meg, így megkülönbözteti a valóban fenntartható cégekbe fektető, a zöldebbé váló vállalatokat segítő, valamint az alapvető környezeti, társadalmi és vállalatirányítási – azaz ESG-szempontokat – figyelembe vevő alapokat.

A tagállamokat tömörítő Európai Unió Tanácsának még meg kell győznie az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot a tervezetről.

Ez a jogalkotási csomag egyébként technikai jellegű és széles körű támogatást élvez, ám éppen ez a részlet váltott ki komoly politikai feszültséget a Tanácsban, és várhatóan hasonló vitákat generál majd a Parlamentben is.

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