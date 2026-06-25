Az olajipar ellen jöttek az EU-s zöld szabályok, most zöldbefektetéssé minősítették az olajkitermelést

Az Európai Unió tagállamai szerdán megállapodtak egy olyan javaslatról, amely lényegesen lazítaná a fenntartható befektetésekre vonatkozó uniós szabályokat.
A változások nyomán olyan nagy olaj- és gázipari vállalatok is bekerülhetnének a fenntartható befektetési alapokba, amelyek milliárdokat költenek új olajkutak és gázmezők kiépítésére, feltéve, hogy emellett a zöld energiába is fektetnek, számolt be a Politico.
A megállapodás az uniós zöldfinanszírozási szabályozás átfogó felülvizsgálatának része. Az Európai Bizottság eredeti elképzelése szerint a fenntartható forrásoknak azokhoz a cégekhez kellene áramolniuk, amelyek valóban tesznek a környezetbarát működésért, nem pedig kizárólag a már eleve zöld vállalatokhoz. Az Európai Bizottság emellett élesen el akarja különíteni a valóban fenntartható alapokat az úgynevezett átmeneti alapoktól, hogy a befektetők pontosan lássák, mibe helyezik a tőkéjüket, és ezzel gátat szabjanak a pénzügyi szektorban terjedő zöldre mosásnak (green washing).
A vita középpontjában az áll, hogy mely cégek szerepelhetnek a zöld átállást célzó befektetési alapokban, és az Európai Bizottság ki akarja zárni azokat a vállalatokat, amelyek új fosszilis energiahordozók kitermelését készítik elő, mivel ez nem egyeztethető össze a Párizsi Megállapodásban rögzített 1,5 Celsius-fokos felmelegedési korláttal.
Csakhogy a tagállamok ezzel szemben azt szeretnék, ha ezek a cégek is bekerülhetnének az alapokba, amennyiben éves nettó beruházásaik legalább ötödét zöld projektekre fordítják.
Ez a megközelítés egybecseng a fosszilis energiaszektor azon érvelésével, miszerint az új olaj- és gázprojektek elengedhetetlenek az európai importfüggőség csökkentéséhez, amelyet szerintük az iráni háború még sürgetőbbé tett. A szakértők és a környezetvédő szervezetek szerint azonban a tagállami módosítások túl messzire mennek, és megnehezítik, hogy a befektetők valóban hiteles átállási tervvel rendelkező cégeket finanszírozzanak.
Jó példát szolgáltat erre a francia TotalEnergies, amely 2024-ben a 17,8 milliárd dolláros beruházási keretének több mint harmadát, csaknem 6 milliárd dollárt fordított új olaj- és gázprojektekre, miközben az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiákra mindössze a büdzsé 27 százalékát, azaz 4,8 milliárd dollárt költött. A tagállamok elképzelése szerint a vállalat ezzel a teljesítménnyel is bekerülhetne az átmeneti kategóriába tartozó alapokba.
Az Európai Bizottság javaslata három alapfajtát határozott meg, így megkülönbözteti a valóban fenntartható cégekbe fektető, a zöldebbé váló vállalatokat segítő, valamint az alapvető környezeti, társadalmi és vállalatirányítási – azaz ESG-szempontokat – figyelembe vevő alapokat.
A tagállamokat tömörítő Európai Unió Tanácsának még meg kell győznie az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot a tervezetről.
Ez a jogalkotási csomag egyébként technikai jellegű és széles körű támogatást élvez, ám éppen ez a részlet váltott ki komoly politikai feszültséget a Tanácsban, és várhatóan hasonló vitákat generál majd a Parlamentben is.
Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images
Aggódnak az oroszok: titkos, bénító csapás készül a nukleáris arzenál ellen
Már készülnek az új generációs technológiák.
Tömeges osztalékemelés az amerikai bankoknál: itt vannak a stresszteszt eredményei
Az idei teszteredmények még nagyobb stabilitást mutatnak, mint a korábbiak.
Elárulta az MNB: 18 százalékkal drágultak a lakások egy év alatt, beavatkozás nélkül stagnálás jöhet
Idén az év egészében az új lakások száma 30 százalékkal 15 700-ra nőhet.
Rendőrségi kivonulás a Semmelweisen: megszólalt az egyetem
Két új fontos részletet árult el az intézmény.
Bemondták az oroszok a legfontosabb békefeltételt: amíg ez nem teljesül, nincs vége a háborúnak
Nem lehet kötni olyan egyezményt, amiben ez nem szerepel.
Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Nem csoda, hogy az oroszok olyan dühösek.
Az EU gázellátásának a felét biztosítják, most ellátási válsággal riogatják Brüsszelt egyetlen szabályozás miatt
Az Európai Bizottság kész tárgyalni, de nagy engedményt nem tesznek.
Pusztító erejű kettős földrengés rázta meg Venezuelát: azonnal rendkívüli állapotot hirdettek
Nagyon súlyosak a károk.
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
A jó forintom SpaceX-szel elmulatom
Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai dön
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.