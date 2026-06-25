Brüsszelben hónapokig fiókokban tartották, most egycsapásra megcsinálják Draghi mentőcsomagját

Belehúzott az Európai Unió Mario Draghi versenyképességi reformprogramjának végrehajtásával: az Institut Montaigne friss értékelése szerint a volt uniós jegybanki elnök tervének mintegy 30 százaléka már megvalósult, és ez az arány 2027 végére akár 60 százalékra is nőhet. Viszont az EU hosszú távú versenyképességi fordulata azon múlik, hogy a tagállamok mennyire hajlandók a tőkepiacok, az iparpolitika és az innovációfinanszírozás mélyebb korlátait lebontani.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Brüsszel a vártnál gyorsabban haladhat Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnökének versenyképességi reformprogramjának végrehajtásával – írja a Financial Times. A lap által látott, az Institut Montaigne által készített friss értékelés azt állapította meg, hogy

az Európai Unió eddig a Draghi-jelentés ajánlásainak mintegy 30 százalékát hajtotta végre, és ez az arány 2027 végére akár 60 százalékra is emelkedhet.

Ez jóval kedvezőbb kép, mint amit egy korábbi, az European Policy Innovation Council által készített felmérés mutatott: az csak 15 százaléknyi teljes végrehajtást, illetve további 23 százaléknyi részleges teljesítést azonosított.

A különbség politikailag azért fontos, mert Draghi 2024-ben közzétett jelentése azóta Ursula von der Leyen második bizottsági elnöki ciklusának egyik nem hivatalos mércéjévé vált. A volt olasz miniszterelnök és korábbi EKB-elnök akkor arra figyelmeztetett, hogy Európa „egzisztenciális kihívással” néz szembe, ha nem zárja az innovációs szakadékot az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, nem mélyíti el a tőkepiacait, és nem bontja le azokat az akadályokat, amelyek miatt az európai vállalatok nehezebben nőnek globális méretű szereplőkké.

Az Institut Montaigne értékelése szerint félrevezető az a benyomás, hogy Draghi figyelmeztetése óta kevés érdemi lépés történt volna. A brüsszeli intézmények áprilisban közös ütemtervről állapodtak meg a versenyképességi agenda gyorsítására:

az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa is rögzítette a végrehajtás fő irányait.

Von der Leyen a múlt héten már arról beszélt, hogy az EU jó úton halad, ami a friss értékelés alapján nem pusztán kommunikációs fordulatnak, hanem részben számszerűen is alátámasztható állításnak tűnik.

A párizsi think tank ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a legnehezebb reformok még hátravannak.

Ezek közül több közvetlenül érinti a tagállami hatásköröket, ezért politikailag jóval nehezebb lesz megállapodni róluk, mint az első körös, intézményi vagy szabályozási lépésekről. Így inkább az látszik, hogy Brüsszel a Draghi-agenda egyszerűbb, gyorsabban végrehajtható részeiben már érzékelhető előrehaladást mutat, de az EU hosszú távú versenyképességi fordulata továbbra is azon múlik, hogy a tagállamok mennyire hajlandók hozzányúlni a tőkepiacok, az iparpolitika, az innovációfinanszírozás és a vállalati növekedés mélyebb problémáiba.

Címlapkép forrása: EU