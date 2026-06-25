CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Fontos bejelentést tett Kapitány István – példátlanul nagy energetikai programot indítanak
Uniós források

Fontos bejelentést tett Kapitány István – példátlanul nagy energetikai programot indítanak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Példátlan léptékű, 1,5 milliárd eurós fejlesztési program indul európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére – jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter. A beruházás célja az áramellátás biztonságának növelése, valamint csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyithat utat. A program keretében okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik, amelyek a háztartások tudatosabb energiafelhasználását segíthetik.
Boost Your Business 2026
A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
Információ és jelentkezés

Megnyílik az a pályázat, amelynek keretében példátlan léptékű, 1,5 milliárd eurós fejlesztési program indul európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére és megerősítésére – jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter csütörtökön.

A miniszter szerint a beruházás célja az áramellátás biztonságának növelése, mivel a villamos energia szerepe évről évre erősödik az ipari termelésben, a közlekedésben, a közműszolgáltatásokban, valamint az épületek fűtésében és hűtésében is.

Kapitány úgy fogalmazott, hogy minél több területen támaszkodik az ország az elektromos energiára, annál fontosabbá válik a korszerű és megbízható infrastruktúra. Kiemelte, hogy a megújuló energiaforrások részesedése folyamatosan nő a hazai villamosenergia-termelésben, ami csökkentheti a környezetterhelést, miközben

a korszerű energiatermelési és energiafelhasználási megoldások hosszabb távon az importfüggőség mérséklését és a gazdaság versenyképességének erősítését is szolgálhatják.

Még több Uniós források

Von der Leyen új korszakot hirdetett: megkezdődhet Ukrajna újjáépítése

Kiszámolta a Magyar Nemzeti Bank, hogy a Magyarországra érkező ezermilliárdos pénzözön mire lesz elég valójában

Brüsszelben hónapokig fiókokban tartották, most egycsapásra megcsinálják Draghi mentőcsomagját

A miniszter hasonlata szerint a villamosenergia-hálózat olyan szerepet tölt be az energiarendszerben, mint az úthálózat a közlekedésben: nem elég több járművet forgalomba állítani, az utaknak is el kell bírniuk a növekvő forgalmat. Ugyanez igaz szerinte az energiára is, vagyis ahhoz, hogy új naperőművek, szélerőművek és más korszerű energiatermelő létesítmények épülhessenek Magyarországon, a hálózat fejlesztésére is szükség van.

A bejelentés szerint az uniós forrásokból finanszírozott program csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyithatja meg az utat.

Mint arról írtunk, a fejlesztések részeként okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik, amelyek a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segíthetik. Kapitány István szerint a 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztések jelentős lépést jelentenek a magyar energiarendszer korszerűsítése, a hazai energiatermelés további diverzifikációja, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé.

Kapcsolódó cikkünk

Erre készülnek Magyar Péterék az uniós pénzeknél: óriási összegeket csoportosít át a kormány

Hatalmas győzelmet aratott Magyar Péter, de a neheze még tényleg csak most jön

Kiszámolta a Magyar Nemzeti Bank, hogy a Magyarországra érkező ezermilliárdos pénzözön mire lesz elég valójában

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiderült a súlyos titok: Amerika is részt vett a Moszkva elleni csapásokban - A Kreml dühöng
Rendőrségi kivonulás a Semmelweisen: megszólalt az egyetem
Óriási hitelt vesz fel az Európai Unió, minden tagállamra komoly kötelezettség hárul
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility