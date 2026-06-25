Fontos bejelentést tett Kapitány István – példátlanul nagy energetikai programot indítanak

Megnyílik az a pályázat, amelynek keretében példátlan léptékű, 1,5 milliárd eurós fejlesztési program indul európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére és megerősítésére – jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter csütörtökön.
A miniszter szerint a beruházás célja az áramellátás biztonságának növelése, mivel a villamos energia szerepe évről évre erősödik az ipari termelésben, a közlekedésben, a közműszolgáltatásokban, valamint az épületek fűtésében és hűtésében is.
Kapitány úgy fogalmazott, hogy minél több területen támaszkodik az ország az elektromos energiára, annál fontosabbá válik a korszerű és megbízható infrastruktúra. Kiemelte, hogy a megújuló energiaforrások részesedése folyamatosan nő a hazai villamosenergia-termelésben, ami csökkentheti a környezetterhelést, miközben
a korszerű energiatermelési és energiafelhasználási megoldások hosszabb távon az importfüggőség mérséklését és a gazdaság versenyképességének erősítését is szolgálhatják.
A miniszter hasonlata szerint a villamosenergia-hálózat olyan szerepet tölt be az energiarendszerben, mint az úthálózat a közlekedésben: nem elég több járművet forgalomba állítani, az utaknak is el kell bírniuk a növekvő forgalmat. Ugyanez igaz szerinte az energiára is, vagyis ahhoz, hogy új naperőművek, szélerőművek és más korszerű energiatermelő létesítmények épülhessenek Magyarországon, a hálózat fejlesztésére is szükség van.
A bejelentés szerint az uniós forrásokból finanszírozott program csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyithatja meg az utat.
Mint arról írtunk, a fejlesztések részeként okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik, amelyek a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segíthetik. Kapitány István szerint a 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztések jelentős lépést jelentenek a magyar energiarendszer korszerűsítése, a hazai energiatermelés további diverzifikációja, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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