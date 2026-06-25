Fontos bejelentést tett Kapitány István – példátlanul nagy energetikai programot indítanak

Példátlan léptékű, 1,5 milliárd eurós fejlesztési program indul európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére – jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter. A beruházás célja az áramellátás biztonságának növelése, valamint csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyithat utat. A program keretében okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik, amelyek a háztartások tudatosabb energiafelhasználását segíthetik.

Boost Your Business 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.

Megnyílik az a pályázat, amelynek keretében példátlan léptékű, 1,5 milliárd eurós fejlesztési program indul európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére és megerősítésére – jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter csütörtökön.

A miniszter szerint a beruházás célja az áramellátás biztonságának növelése, mivel a villamos energia szerepe évről évre erősödik az ipari termelésben, a közlekedésben, a közműszolgáltatásokban, valamint az épületek fűtésében és hűtésében is.

Kapitány úgy fogalmazott, hogy minél több területen támaszkodik az ország az elektromos energiára, annál fontosabbá válik a korszerű és megbízható infrastruktúra. Kiemelte, hogy a megújuló energiaforrások részesedése folyamatosan nő a hazai villamosenergia-termelésben, ami csökkentheti a környezetterhelést, miközben

a korszerű energiatermelési és energiafelhasználási megoldások hosszabb távon az importfüggőség mérséklését és a gazdaság versenyképességének erősítését is szolgálhatják.

A miniszter hasonlata szerint a villamosenergia-hálózat olyan szerepet tölt be az energiarendszerben, mint az úthálózat a közlekedésben: nem elég több járművet forgalomba állítani, az utaknak is el kell bírniuk a növekvő forgalmat. Ugyanez igaz szerinte az energiára is, vagyis ahhoz, hogy új naperőművek, szélerőművek és más korszerű energiatermelő létesítmények épülhessenek Magyarországon, a hálózat fejlesztésére is szükség van.

A bejelentés szerint az uniós forrásokból finanszírozott program csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyithatja meg az utat.

Mint arról írtunk, a fejlesztések részeként okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik, amelyek a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segíthetik. Kapitány István szerint a 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztések jelentős lépést jelentenek a magyar energiarendszer korszerűsítése, a hazai energiatermelés további diverzifikációja, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka