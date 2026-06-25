Fontos döntést hoztak az uniós döntéshozók, ami minden autóst és szervizt érint

Az Európai Bizottság továbbra is fenntartja az autóipari csoportmentességi rendeletet és a kapcsolódó iránymutatásokat, amelyek a verseny védelmében kulcsszerepet töltenek be a gépjármű-utópiacon és az új autók forgalmazásában. A szabályozás eddig alapvetően elérte célját: támogatta a gyártók közötti versenyt, a határokon átnyúló kereskedelmet, valamint a független szervizek és alkatrész-beszállítók piaci jelenlétét. Ezzel végül a fogyasztók jártak jól, akik olcsóbb szolgáltatásokhoz férnek így hozzá – írja közleményében az uniós végrehajtó testület.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság szerint továbbra is szükség van azokra az uniós versenyszabályokra, amelyek az autójavítási és alkatrészpiac működését rendezik. Ezek a szabályok azt hivatottak biztosítani, hogy

az autótulajdonosok ne csak a gyártók hivatalos márkaszervizeihez fordulhassanak, hanem független javítókhoz is, és az alkatrészek piacán is maradjon valódi verseny.

A mostani bizottsági értékelés alapján a rendszer eddig nagyrészt betöltötte a szerepét. Hozzájárult ahhoz, hogy a gyártók, a márkaszervizek, a független javítók és az alkatrész-beszállítók között fennmaradjon a verseny, ami a fogyasztók számára több választási lehetőséget és kedvezőbb árakat jelenthet.

Brüsszel a vizsgálat során piaci szereplőket, tagállami versenyhatóságokat és külső szakértőket is bevont.

Az értékelés arra jutott, hogy a jelenlegi szabályok továbbra is hasznos kapaszkodót adnak az autóipari szereplőknek, különösen a javítási és karbantartási szolgáltatások területén.

Az Európai Bizottság szerint a következő évek legnagyobb kérdése az lesz, hogy a független javítók hozzáférnek-e azokhoz az adatokhoz és műszaki információkhoz, amelyek a modern, egyre inkább digitális és elektromos autók javításához szükségesek. Ha ezek az információk csak a gyártóknál vagy a hivatalos hálózatoknál maradnak, az gyengítheti a versenyt, és végső soron drágábbá teheti az autójavítást a fogyasztóknak.

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