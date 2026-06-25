Kiszámolta a Magyar Nemzeti Bank, hogy a Magyarországra érkező ezermilliárdos pénzözön mire lesz elég valójában

Magyar Péter miniszterelnök május végén politikai megállapodást kötött az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel 16,4 milliárd euró zárolt uniós forrás felszabadításáról. Ahogy arról írtunk, a kohéziós pénzekből 7,4 milliárd euró volt korábban befagyasztva és 2030-ig lehívható, de a mostani alku ebből 6,4 milliárd eurót érint. A maradék 1 milliárd euróhoz további egyeztetés kell, főként a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos viták miatt.
A helyreállítási alapnál a teljes, támogatásból és hitelből álló magyar keret 10,4 milliárd euró, ebből mintegy 10 milliárd euró válhatna felszabadíthatóvá. Mivel Magyarország már megkapott körülbelül 920 millió euró REPowerEU-előleget, az addicionálisan lehívható RRF-forrás 9,1 milliárd euró: 6,4 milliárd euró támogatás és 2,7 milliárd euró kedvezményes hitel. Ennek felhasználásáról szerdán közöltünk részletes elemzést a Brüsszelbe kiküldött új magyar helyreállítási terv alapján.
Ez első látásra akkora összeg, amely átírhatná a magyar konjunkturális pályát, azonban a Magyar Nemzeti Bank júniusi inflációs jelentésében közölt értelmezése ennél óvatosabb.
Mint írják, a felszabaduló források növekedési és adósságcsökkentő hatását nem a bruttó keret nagysága, hanem a pénz felhasználásának szerkezete és időzítése dönti el.
Az RRF-támogatások jelentős része a most látható tervek alapján már korábban megvalósított vagy jelenleg futó projektekhez kapcsolódik – aminek oka, hogy augusztus 31-ig minden projektet be kell fejezni a kifizetésekhez, így Magyar Péter kormánya ésszerű kompromisszumokra kényszerült. Ez gazdaságilag nem ugyanaz, mintha az állam holnap új beruházási hullámot indítana, sokkal inkább utólagos megtérítésről van szó:
az EU kifizeti azt, amit Magyarország részben már elköltött, így a közvetlen növekedési hatás mérsékelt, az adósságcsökkentő hatás viszont jelentős lehet.
A jegybank számszerű becslése szerint a zárolt támogatási és hitelforrások lehívása 2026-ban mintegy 1,1 százalékponttal mérsékelheti a GDP-arányos államadósságot. Ez nem apró tétel egy olyan országban, ahol az adósságráta az év elején ismét kényelmetlenül magasra került – jelenleg 78 százalék körüli.
Az MNB előrejelzése szerint a bruttó államadósság 2026 végén 74,6 százalékon állhat, vagyis a 2025 végi szinten stagnálhat, majd 2027-ben és 2028-ban kismértékben csökkenhet. Az első negyedévi adósságemelkedést elsősorban a magas nettó kibocsátás okozta, amely már az éves kibocsátási terv mintegy 70 százalékát elérte. Ebben a környezetben minden olyan tétel értékes, amely nem újabb piaci finanszírozással, hanem uniós átutalással javítja az állam mérlegét – jegyzik meg.
A kép ettől még nem egyoldalúan kedvező, mert az RRF-hitelek lehívása akkor segítheti érdemben a reálgazdaságot, ha valóban új, korábban nem tervezett beruházásokat finanszíroz. Ilyenkor viszont a növekedési hatás mellé hiány- és adósságnövelő hatás is társul. A jegybank szerint
az eredményszemléletű költségvetési hiány az RRF-hitelek és a kohéziós projektekhez kapcsolódó hazai önrész miatt 2026-ban körülbelül 0,2 százalékponttal nőhet.
Ez nem drámai összeg, de jól mutatja, hogy az uniós pénz sem ingyenpénz abban az egyszerű politikai értelemben, ahogy azt gyakran kezelik: vannak társfinanszírozási igények, előfinanszírozási hatások, importszámlák és elszámolási időzítések.
A növekedési hatás ezért a jegybank szerint meglepően szerény: 2026-ban és 2027-ben mindössze 0,1–0,2 százalékponttal lehet magasabb a GDP-bővülés a pótlólagos uniós forrásfelhasználás miatt. Ez a szám gazdaságpolitikailag mégis fontos. A magyar gazdaság az elmúlt években egyszerre szenvedett a gyenge belső kereslettől, a beruházások visszaesésétől, a magas kamatkörnyezettől és a fiskális mozgástér beszűkülésétől.
Egy 0,1–0,2 százalékpontos többlet önmagában nem fordítja meg a gazdasági ciklust, de csökkentheti a lefelé mutató kockázatokat, különösen akkor, ha a források a következő években kiszámíthatóan érkeznek.
Az inflációs hatás ezzel szemben rövid távon elhanyagolható lehet. Ez a jegybanki keretes írás egyik legfontosabb üzenete. Az uniós források nem a fogyasztási javak keresletét pörgetik fel, nem lakossági transzferekként érkeznek, és nem klasszikus keresletélénkítő csomagként működnek. A pénz döntően beruházásokhoz, állami projektekhez, energetikai és közlekedési fejlesztésekhez, pénzügyi eszközökhöz, valamint korábbi kiadások megtérítéséhez kapcsolódik. Ezért a csomag sokkal inkább az állami finanszírozás, a fizetési mérleg és a devizatartalék oldalán látszódhat, nem pedig a bolti árakban.
A korrupcióellenes intézkedéseknek is hatása lehet
Amint arról a Portfolio-n több cikkben is írtunk, a politikai megállapodás mögött jelentős jogállamisági és intézményi csomag áll, amelyek hatására most nem fókuszált a jegybank. A kormány több, korrupcióellenes fellépéssel és az uniós pénzek védelmével kapcsolatos törvényjavaslatot nyújtott be: bővülhet az Integritás Hatóság jogköre, büntetőjogi következménye lehet a valótlan vagyonnyilatkozatoknak, megszűnhetnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és Magyarország csatlakozhat az Európai Ügyészséghez.
Makrogazdasági szempontból ezek a reformok nem pusztán brüsszeli, leírható feltételek: ha a piac azt látja, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság között tartósan csökken a konfliktusszint, az mérsékelheti az országkockázati felárakat, lejjebb viheti a hozamokat, és ezen keresztül csökkentheti a költségvetés kamatterheit.
Ez a csatorna akár fontosabb is lehet, mint a közvetlen beruházási lökés, mivel Magyarország az elmúlt években sokat fizetett azért, hogy a befektetők politikai, jogállamisági és finanszírozási kockázatot áraznak be a magyar eszközökbe. Ha a befagyasztott pénzek ügye rendeződik, az nemcsak euróátutalást jelent, hanem hitelességi prémiumot is.
A jegybank pusztán egy záró mondatban emeli ki külön, hogy a vitás kérdések rendezése és Magyarország kedvezőbb piaci megítélése az országkockázati felárak és hozamok csökkenésén keresztül hozzájárulhat a kamatkiadások mérséklődéséhez és a költségvetési egyenleg javulásához.
Egy erősen kamatérzékeny költségvetésben – az adósságszolgálat a GDP 4,5-5,5 százaléka között mozgott az elmúlt években – ez a hatás idővel nagyobb lehet, mint amennyit a headline GDP-számok elsőre mutatnak.
A módosított magyar helyreállítási terv szerkezete közben sokat elárul arról, mire akarja használni a kormány az egyszeri politikai nyitást. A teljes új RRF-keret 10 milliárd euró. A legnagyobb fejezet a fenntartható zöld közlekedés 2,8 milliárd euróval, ezt követi az üzleti környezet 1,8 milliárd euróval, az energia 1,7 milliárd euróval és a digitális innováció 1,1 milliárd euróval. A demográfia és köznevelés 765,65 millió eurót, a magasan képzett és versenyképes munkaerő 613 millió eurót, az egészségügy 478,2 millió eurót, a REPowerEU-fejezet pedig 704,5 millió eurót kapna. A Bizottság értékelése szerint a terv 52,9 százaléka klímacélokat, 24,1 százaléka digitális célokat szolgál, vagyis mindkét arány meghaladja az uniós minimumot.
A fejlesztési tételekről részletesen beszéltünk a szerdai Portfolio-checklistben:
A hangsúlyváltás látványos, mivel a 2022 végén jóváhagyott eredeti tervben még nagyobb súllyal szerepeltek közszolgáltatási és szociális beruházások: 516 milliárd forintos egészségügyi komponens, 52,5 milliárd forintos felzárkózó települési lakhatási program, több mint 22 milliárd forintos körforgásos gazdasági csomag, valamint a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát javító vállalás. A mostani tervben ezek közül több elem eltűnik, szűkül vagy más formában tér vissza. A REPowerEU-fejezet is sokkal keskenyebb lett: a korábbi, mintegy 1750 milliárd forintos, ipari zöldítést, hidrogént, földhőt, energetikai digitalizációt és zöld gyártókapacitásokat is tartalmazó csomag helyett lényegében a villamosenergia-hálózat fejlesztésére és a lakossági energiahatékonysági pénzügyi eszközre koncentrál.
A közlekedés lett az egyik nagy nyertes, mivel a terv elővárosi és TEN-T vasúti fejlesztéseket, zéró emissziós buszokat, villamosokat és trolibuszokat, vasúti villamosítást, vállalkozási elektromosjármű-beszerzési támogatást és töltőállomás-fejlesztést tartalmaz. A konkrét tételek között szerepel 51 CAF villamos, 48 alacsonypadlós trolibusz, a Békéscsaba–Lőkösháza vasúti szűk keresztmetszet kiváltása, a Szeged–Röszke–országhatár vasúti fejlesztés és a Debrecen–Balmazújváros elővárosi vasúti kapacitásbővítés. A legnagyobb új konstrukció a ROSCO, egy gördülőállomány-társaság, amely tőkejuttatásból vásárolna HÉV-szerelvényeket és régióközi motorvonatokat, majd ezeket közszolgáltatási szerződésekhez kapcsolódva adná bérbe.
Ez gazdaságilag kétélű, mivel a vasúti és városi közlekedési beruházások hosszabb távon javíthatják a termelékenységet, a munkaerőpiaci hozzáférést és az energiahatékonyságot. Rövid távon viszont az importvonzat nagy lehet, főleg a külföldről beszerzett járműveknél. A jegybank erre külön figyelmeztet:
az importintenzív felhasználás növekedési hatása alacsony.
Egy új motorvonat vagy HÉV-szerelvény javíthatja az ország közlekedési rendszerét, de ha a hozzáadott érték nagy része külföldön keletkezik, a magyar GDP-re gyakorolt közvetlen hatás visszafogott marad.
Az energetikai fejlesztések kulcsfontosságúak
Az energetikai fejezet makrogazdasági szempontból talán fontosabb, még ha kevésbé látványos is. A magyar gazdaság egyik szűk keresztmetszete az elmúlt években a villamosenergia-hálózat lett: a naperőművi kapacitások gyors felfutása, az ipari villamosítás, az akkumulátoripari beruházások és a lakossági energiaátmenet egyaránt hálózati beruházásokat követelnek. Az új tervben ezért a hangsúly az átviteli és elosztóhálózati fejlesztésekre, okosmérőkre, hálózati energiatárolókra, lakossági napelemes rendszerekre, fűtési elektrifikációra és középületi energiahatékonyságra kerül. A reformoldalon hálózati tarifák, aggregátorok, dinamikus árképzés, energiaközösségek, energiatárolási szabályok és geotermikus engedélyezési egyszerűsítések jelennek meg.
A rövid távú növekedési hatás itt sem automatikus, az MNB szerint például az elektromos hálózat fejlesztése rövid távon nem feltétlenül jelent tényleges forrásfelhasználást, csak középtávon, a beruházások megvalósulásakor fejti ki növekedési hatását.
A jegybank nem tér ki rá részletesen, de a gazdasági haszon inkább abban állhat, hogy a hálózatfejlesztés csökkenti a jövőbeli beruházások korlátait.
Ha több ipari, lakossági és energetikai projekt tud csatlakozni a hálózathoz, az nem azonnali GDP-tűzijáték, hanem potenciális növekedési kapacitás. Ez a kevésbé látványos, de tartósabb makrogazdasági hatás.
Az MNB értékelése így úgy értelmezhető, hogy a magyar gazdaságpolitika így egyszerre nyer és veszít időt:
- Nyer, mert a több mint 16 milliárd eurós csomag oldja a finanszírozási nyomást, javítja a fizetési mérleget, növeli a devizatartalékot, mérsékelheti az adósságrátát és kedvezőbb piaci megítélést hozhat.
- Veszít, mert az RRF-ablak szinte bezárult, a források lehívása gyors jogalkotást, adminisztratív fegyelmet és brüsszeli bizalmat igényel.
A befagyasztott uniós források felszabadítása inkább pénzügyi stabilizációs történet, mint klasszikus gazdaságélénkítés. A magyar állam mérlege javulhat, a piac megnyugodhat, a devizatartalék nőhet, a hozamok csökkenhetnek, a beruházási csatornák pedig középtávon újraindulhatnak. A fogyasztó ebből rövid távon keveset érez majd, az inflációs pályát aligha írja át, és a GDP-növekedést is csak tizedszázalékokkal emelheti. A költségvetésnek azonban néha a tizedszázalék is sokat ér. Különösen akkor, ha euróban érkezik, és nem a piacról kell felvenni.
Címlapkép forrása: Portfolio
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