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Megérkezett az első 3,2 milliárd euró: Brüsszel elindította az új Ukrajna-hitelprogramot
Uniós források

Megérkezett az első 3,2 milliárd euró: Brüsszel elindította az új Ukrajna-hitelprogramot

Portfolio
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Az Európai Bizottság átutalta a 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási hitelprogram első, 3,2 milliárd eurós részletét, és néhány napon belül elindul a 6 milliárd eurós drónbeszerzési program finanszírozása is. A következő két évre szóló konstrukció egyszerre szolgálja az ukrán állam működésének fenntartását és a védelmi ipar megerősítését.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Ahogy arról a Portfolio-n is beszámoltunk, az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen a gdański Ukrajna Újjáépítési Konferencián jelentette be, hogy Brüsszel átutalta az első, 3,2 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatási részletet Kijevnek, és a következő napokban megkezdődik a korábban bejelentett, 6 milliárd eurós drónbeszerzési program első kifizetése is.

A 2026-2027-es időszakra létrehozott Ukraine Support Loan (USL) összesen legfeljebb 90 milliárd eurónyi támogatást biztosít Ukrajnának. A konstrukció két fő pillérből áll:

  • az egyik az ukrán állam működésének, költségvetésének és gazdasági ellenálló képességének fenntartását szolgáló nagyjából 30 milliárd euró,
  • míg a másik, mintegy 60 milliárdos összeg az ország védelmi iparának és katonai képességeinek fejlesztését finanszírozza.

Ursula von der Leyen emlékeztetett arra is, hogy Oroszország teljes körű inváziója óta az Európai Unió és a tagállamok már összesen 211,3 milliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának és lakosságának.

A Tanács áprilisi döntése alapján 2026-ban összesen legfeljebb 45 milliárd euró válhat elérhetővé Ukrajna számára, amiből ez év alatt 16,7 milliárd euró költségvetési támogatásként érkezik, míg 28,3 milliárd eurót az ukrán védelmi ipari kapacitások fejlesztésére különítettek el.

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A költségvetési támogatási keretet két egyenlő részre osztották: 8,35 milliárd euró a már működő Ukrajna-eszköz kibővítésén keresztül érkezik, további 8,35 milliárd eurót pedig az új makroszintű pénzügyi támogatási (MFA) eszköz biztosít.

A most átutalt 3,2 milliárd euró ennek az új MFA-programnak az első idei részlete. A Bizottság tervei szerint szeptemberben egy hozzávetőleg 3,7 milliárd eurós második kifizetés következhet, majd az év végéig további mintegy 1,45 milliárd eurót folyósíthatnak.

A teljes, 8,35 milliárd eurós idei kerethez azonban Ukrajnának minden egyes részlet előtt teljesítenie kell az Európai Unió által meghatározott reformfeltételeket.

Az első kifizetéshez Kijev hét vállalást teljesített, melyek között szerepelt

  • a katonai különadó meghosszabbítása,
  • a digitális platformokon szerzett jövedelmek adóztatását szabályozó törvénytervezet parlament elé terjesztése,
  • valamint a kis értékű importcsomagokra vonatkozó áfamentesség megszüntetésének előkészítése.
  • De előrelépett az állami beruházások irányításának reformjában,
  • a vámjogszabályok uniós harmonizációjában,
  • a vámhatóságok működésének megerősítésében és
  • a középtávú államháztartási reformprogram végrehajtásában is.

A Bizottság közlése szerint a napokban megkezdődik a 6 milliárd eurós drónbeszerzési csomag első részletének folyósítása, amely ukrán gyártású drónok beszerzését finanszírozza az ukrán hadsereg számára.

Ezzel párhuzamosan a 2026-ra elkülönített 28,3 milliárd eurós védelmi keret további kifizetései, valamint a Ukrajna-eszköz következő, nyolcadik részlete várhatóan szeptemberben érkezhetnek, amennyiben Ukrajna továbbra is teljesíti az uniós reformfeltételeket.

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Címlapkép forrása: EU

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