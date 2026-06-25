Megérkezett az első 3,2 milliárd euró: Brüsszel elindította az új Ukrajna-hitelprogramot

Ahogy arról a Portfolio-n is beszámoltunk, az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen a gdański Ukrajna Újjáépítési Konferencián jelentette be, hogy Brüsszel átutalta az első, 3,2 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatási részletet Kijevnek, és a következő napokban megkezdődik a korábban bejelentett, 6 milliárd eurós drónbeszerzési program első kifizetése is.
A 2026-2027-es időszakra létrehozott Ukraine Support Loan (USL) összesen legfeljebb 90 milliárd eurónyi támogatást biztosít Ukrajnának. A konstrukció két fő pillérből áll:
- az egyik az ukrán állam működésének, költségvetésének és gazdasági ellenálló képességének fenntartását szolgáló nagyjából 30 milliárd euró,
- míg a másik, mintegy 60 milliárdos összeg az ország védelmi iparának és katonai képességeinek fejlesztését finanszírozza.
Ursula von der Leyen emlékeztetett arra is, hogy Oroszország teljes körű inváziója óta az Európai Unió és a tagállamok már összesen 211,3 milliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának és lakosságának.
A Tanács áprilisi döntése alapján 2026-ban összesen legfeljebb 45 milliárd euró válhat elérhetővé Ukrajna számára, amiből ez év alatt 16,7 milliárd euró költségvetési támogatásként érkezik, míg 28,3 milliárd eurót az ukrán védelmi ipari kapacitások fejlesztésére különítettek el.
A költségvetési támogatási keretet két egyenlő részre osztották: 8,35 milliárd euró a már működő Ukrajna-eszköz kibővítésén keresztül érkezik, további 8,35 milliárd eurót pedig az új makroszintű pénzügyi támogatási (MFA) eszköz biztosít.
A most átutalt 3,2 milliárd euró ennek az új MFA-programnak az első idei részlete. A Bizottság tervei szerint szeptemberben egy hozzávetőleg 3,7 milliárd eurós második kifizetés következhet, majd az év végéig további mintegy 1,45 milliárd eurót folyósíthatnak.
A teljes, 8,35 milliárd eurós idei kerethez azonban Ukrajnának minden egyes részlet előtt teljesítenie kell az Európai Unió által meghatározott reformfeltételeket.
Az első kifizetéshez Kijev hét vállalást teljesített, melyek között szerepelt
- a katonai különadó meghosszabbítása,
- a digitális platformokon szerzett jövedelmek adóztatását szabályozó törvénytervezet parlament elé terjesztése,
- valamint a kis értékű importcsomagokra vonatkozó áfamentesség megszüntetésének előkészítése.
- De előrelépett az állami beruházások irányításának reformjában,
- a vámjogszabályok uniós harmonizációjában,
- a vámhatóságok működésének megerősítésében és
- a középtávú államháztartási reformprogram végrehajtásában is.
A Bizottság közlése szerint a napokban megkezdődik a 6 milliárd eurós drónbeszerzési csomag első részletének folyósítása, amely ukrán gyártású drónok beszerzését finanszírozza az ukrán hadsereg számára.
Ezzel párhuzamosan a 2026-ra elkülönített 28,3 milliárd eurós védelmi keret további kifizetései, valamint a Ukrajna-eszköz következő, nyolcadik részlete várhatóan szeptemberben érkezhetnek, amennyiben Ukrajna továbbra is teljesíti az uniós reformfeltételeket.
Címlapkép forrása: EU
Hiába a komoly fejlődés, valósággal falja az energiát a magyar gazdaság
Rossz a hazai lakóingatlanok állapota.
Fontos bejelentést tett Kapitány István – példátlanul nagy energetikai programot indítanak
A miniszter fontos részleteket közölt a fejlesztésekről és a forrásokról.
Olyan alacsony a vízállás, hogy rendkívüli intézkedésre van szükség a Balaton-átúszáson
A nevezés már teljesen betelt.
Von der Leyen új korszakot hirdetett: megkezdődhet Ukrajna újjáépítése
Az Európai Bizottság vezetője szerint Oroszország mostanra alulmaradt az innovációs versenyben, így ideje a háború utáni teendőkre fókuszálni.
Kinek kedvezett a védett üzemanyagár? Megvonták a kivezetett intézkedés mérlegét
Kerekasztal-beszélgetés a gazdasági észszerűség és a politikai logika ütközéséről
Magyar Péter reagált Török Gábor kritikájára
Megindult az üzengetés Magyar Péter kormányfő és Török Gábor politológus között.
Egy biztosítás két célra - miért nem jó ötlet ez?
Megtakarítási és kockázati életbiztosítás: érdemes-e összevonni, vagy inkább külön kell kezelni a kettőt? Sokan hallják életük egy pontján: "Köss egy vegyes biztosítást, így egyszerre
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Öt színes: Greenspan
A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
Egy lépéssel közelebb: benyújtásra került az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalához szükséges első törvényjavaslat
Megjelent az Országgyűlés honlapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 20
"A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest"
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar gazdaság fundamentumai indokolnak. Az 500 forintos euró forgatókönyve erős... The post
Iráni szándéknyilatkozat: cui prodest?
A Hormuzi-szoros fokozatos újranyitása és az olajárak csökkenése reményteli fejlemény, de az iráni szándéknyilatkozat inkább törékeny politikai keret, mint valódi lezárt rendezés. The post
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Seperc alatt kapitulált Donald Trump – Veszélyes idők jönnek, mégis hogy nyert ekkorát Irán?
Mi értelme volt a háborús pusztításnak, ha Amerika rosszabbul áll, mint azelőtt?
A szállodások azt hitték, ez az ő évük lesz. Aztán jött a 350-es euró
Az erős forint rátesz egy lapáttal a szokásosan nehéz körülményekre.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.