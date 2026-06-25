Nemzetiségi kvóták miatt perli az Európai Bizottságot Spanyolország

Bíróság elé viszi Spanyolország az Európai Bizottság új toborzási gyakorlatát, amelynek célja, hogy kiegyensúlyozottabbá tegye az uniós köztisztviselők tagállami összetételét. Madrid szerint a Bizottság azzal, hogy a felvételi eljárásokban figyelembe veszi a pályázók állampolgárságát, megsérti az uniós jogban rögzített, érdemalapú kiválasztás elvét, és nemzetiségi alapú hátrányos megkülönböztetést alkalmaz.
A Bizottság ugyanakkor arra hivatkozik, hogy a jelenlegi helyzet hosszú évek óta torz:
- Saját statisztikái szerint 13 tagállam – köztük Spanyolország, Belgium, Olaszország, Románia és Görögország – felülreprezentált az uniós közigazgatásban,
- míg több más ország, például Svédország, Dánia, Finnország, Csehország és Hollandia jóval kevesebb tisztviselővel rendelkezik annál, mint amit lakosságuk vagy súlyuk indokolna.
A Bizottság szerint ezek az egyensúlytalanságok már strukturális jellegűek, ezért önmaguktól nem fognak megszűnni.
Ennek orvoslására a Bizottság humánerőforrási főigazgatósága új iránymutatást adott ki, mely szerint Stephen Quest főigazgató június elején arról tájékoztatta az összes részleget, hogy a jövőben a felvett új tisztviselők felének alulreprezentált tagállamokból kell érkeznie.
Ennek érdekében az állásinterjúkra behívott jelöltek legalább felének is ezekből az országokból kell származnia. Az iránymutatás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kiválasztás továbbra is az érdemeken alapul, és
csak akkor élvez előnyt az alulreprezentált ország jelöltje, ha két pályázó azonosan alkalmasnak bizonyul.
A felülreprezentáltnak kategóriájába sorolt Spanyolország szerint már önmagában az állampolgárság figyelembevétele is sérti az egyenlő bánásmód elvét, ezért nyújtott be keresetet az Európai Unió Bíróságához.
A Bizottságnál jelenleg 32 484 köztisztviselő dolgozik, közülük 2790 spanyol állampolgár, ami azt jelenti, hogy a teljes személyzetnek csupán mintegy 8,5 százaléka spanyol, pedig Európa népességének mintegy 11 százaléka él az országban. Ez első ránézésre visszásan hat, azonban a földrajzi egyensúlyt nem kizárólag a lakosságszám alapján mérik, hanem figyelembe veszik többek között:
- a felvételi versenyvizsgákon való részvételt,
- a különböző besorolási szinteket és vezetői pozíciókat,
- valamint az egyes tagállamok hosszabb távú képviseletét az uniós intézményekben.
A spanyol kormány azonban nincs egyedül aggályaival, Olaszország és Franciaország is indított már pert korábban, az EU egy másik intézménye, a Parlament ellen, amiért az egyes felvételi kampányokat kifejezetten bizonyos alulreprezentált nemzetiségekre – például osztrák jelentkezőkre – célozta.
Az Európai Parlament felvételi gyakorlatának ügyében még az idén ítélet várható Luxembourgban, míg a Bizottság által felhozott földrajzi egyensúly kérdése pénteken az uniós nagykövetek napirendjére is felkerül.
A bizottsági háttéranyaga szerint egyébként a problémát súlyosbította, hogy az uniós köztisztviselői életpálya belépési vizsgarendszere 2019 óta több nehézséggel küzdött. Amikor 2026-ban végül újra megnyílt a jelentkezés,
a közel 170 ezer pályázat csaknem a fele olasz jelentkezőktől származott.
A végrehajtó szerv meglátásában már pont ilyen helyzetek miatt nem elegendő a korábbi, kizárólag érdemalapú megközelítés fenntartása, míg az ellenzők attól tartanak, hogy a nemzetiségi kvóták veszélyeztetik az uniós közigazgatás politikai semlegességét és szakmai kiválóságát.
Itt persze felmerülhet akár az a kérdés is, hogy egy adott országból érkező dolgozó mennyire tudja levetkőzni nemzetiségét, és ha más nem, némileg nagyobb figyelmet szentelni a saját tagállamával kapcsolatos kérdéseknek.
Címlapkép forrása: EU
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