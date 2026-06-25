Nemzetiségi kvóták miatt perli az Európai Bizottságot Spanyolország

Az Európai Bizottság a jövőben tudatosan előnyben részesítené az uniós közigazgatásban alulreprezentált tagállamok jelentkezőit, hogy kiegyensúlyozottabbá tegye a tisztviselői kar nemzetiségi összetételét. Spanyolország szerint azonban ez sérti az érdemalapú kiválasztás elvét, ezért az Európai Unió Bíróságához fordult.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Bíróság elé viszi Spanyolország az Európai Bizottság új toborzási gyakorlatát, amelynek célja, hogy kiegyensúlyozottabbá tegye az uniós köztisztviselők tagállami összetételét. Madrid szerint a Bizottság azzal, hogy a felvételi eljárásokban figyelembe veszi a pályázók állampolgárságát, megsérti az uniós jogban rögzített, érdemalapú kiválasztás elvét, és nemzetiségi alapú hátrányos megkülönböztetést alkalmaz.

A Bizottság ugyanakkor arra hivatkozik, hogy a jelenlegi helyzet hosszú évek óta torz:

Saját statisztikái szerint 13 tagállam – köztük Spanyolország, Belgium, Olaszország, Románia és Görögország – felülreprezentált az uniós közigazgatásban,

az uniós közigazgatásban, míg több más ország, például Svédország, Dánia, Finnország, Csehország és Hollandia jóval kevesebb tisztviselővel rendelkezik annál, mint amit lakosságuk vagy súlyuk indokolna.

A Bizottság szerint ezek az egyensúlytalanságok már strukturális jellegűek, ezért önmaguktól nem fognak megszűnni.

Ennek orvoslására a Bizottság humánerőforrási főigazgatósága új iránymutatást adott ki, mely szerint Stephen Quest főigazgató június elején arról tájékoztatta az összes részleget, hogy a jövőben a felvett új tisztviselők felének alulreprezentált tagállamokból kell érkeznie.

Ennek érdekében az állásinterjúkra behívott jelöltek legalább felének is ezekből az országokból kell származnia. Az iránymutatás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kiválasztás továbbra is az érdemeken alapul, és

csak akkor élvez előnyt az alulreprezentált ország jelöltje, ha két pályázó azonosan alkalmasnak bizonyul.

A felülreprezentáltnak kategóriájába sorolt Spanyolország szerint már önmagában az állampolgárság figyelembevétele is sérti az egyenlő bánásmód elvét, ezért nyújtott be keresetet az Európai Unió Bíróságához.

A Bizottságnál jelenleg 32 484 köztisztviselő dolgozik, közülük 2790 spanyol állampolgár, ami azt jelenti, hogy a teljes személyzetnek csupán mintegy 8,5 százaléka spanyol, pedig Európa népességének mintegy 11 százaléka él az országban. Ez első ránézésre visszásan hat, azonban a földrajzi egyensúlyt nem kizárólag a lakosságszám alapján mérik, hanem figyelembe veszik többek között:

a felvételi versenyvizsgákon való részvételt,

a különböző besorolási szinteket és vezetői pozíciókat,

valamint az egyes tagállamok hosszabb távú képviseletét az uniós intézményekben.

A spanyol kormány azonban nincs egyedül aggályaival, Olaszország és Franciaország is indított már pert korábban, az EU egy másik intézménye, a Parlament ellen, amiért az egyes felvételi kampányokat kifejezetten bizonyos alulreprezentált nemzetiségekre – például osztrák jelentkezőkre – célozta.

Az Európai Parlament felvételi gyakorlatának ügyében még az idén ítélet várható Luxembourgban, míg a Bizottság által felhozott földrajzi egyensúly kérdése pénteken az uniós nagykövetek napirendjére is felkerül.

A bizottsági háttéranyaga szerint egyébként a problémát súlyosbította, hogy az uniós köztisztviselői életpálya belépési vizsgarendszere 2019 óta több nehézséggel küzdött. Amikor 2026-ban végül újra megnyílt a jelentkezés,

a közel 170 ezer pályázat csaknem a fele olasz jelentkezőktől származott.

A végrehajtó szerv meglátásában már pont ilyen helyzetek miatt nem elegendő a korábbi, kizárólag érdemalapú megközelítés fenntartása, míg az ellenzők attól tartanak, hogy a nemzetiségi kvóták veszélyeztetik az uniós közigazgatás politikai semlegességét és szakmai kiválóságát.

Itt persze felmerülhet akár az a kérdés is, hogy egy adott országból érkező dolgozó mennyire tudja levetkőzni nemzetiségét, és ha más nem, némileg nagyobb figyelmet szentelni a saját tagállamával kapcsolatos kérdéseknek.

Címlapkép forrása: EU