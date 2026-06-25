Von der Leyen új korszakot hirdetett: megkezdődhet Ukrajna újjáépítése

Ukrajna már nem csupán támogatásra szoruló ország, hanem Európa jövőjének egyik stratégiai befektetési célpontja – erről beszélt Ursula von der Leyen a gdański Ukrajna Újjáépítési Konferencia megnyitóján. Az Európai Bizottság elnöke 200 milliárd eurónyi eddigi uniós támogatást, egy újabb 90 milliárd eurós hitelprogramot és a helyreállításba bevonni kívánt magántőke szerepét is kiemelte.

Az Európai Unió vezetői, nemzetközi pénzügyi intézmények és vállalati szereplők csütörtökön a lengyelországi Gdańskban gyűltek össze az Ukrajna újjáépítéséről szóló nemzetközi konferencián (Ukraine Recovery Conference), amely a háború utáni helyreállítás finanszírozásának és a magántőke bevonásának egyik legfontosabb fóruma.

Az idei tanácskozást némileg beárnyékolja, hogy sem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, sem az EU-szkeptikus álláspontból politizáló Karol Nawrocki lengyel államfő nem vesz részt az eseményen. Ukrajnát Julija Szviridenko miniszterelnök, Lengyelországot pedig Donald Tusk kormányfő képviseli.

A konferencia megnyitóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy Ukrajna újjáépítése nemcsak az ország, hanem egész Európa stratégiai érdeke. Beszédében emlékeztetett arra, hogy az Európai Tanács nemrég megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első klaszterét, amely a jogállamiságra, a demokratikus intézményekre és a közigazgatási reformokra összpontosít.

Von der Leyen azonban azt is hozzátette, hogy a bővítés továbbra is érdemalapú marad, és a reformok folytatásával válik majd egyre kézzelfoghatóbbá Ukrajna uniós tagsága. Mindez összhangban van több tagállami vezető - köztük Magyar Péter miniszterelnök - álláspontjával, miszerint nem szabad semmilyen látványos "gyorsítással" kivételezni az ukrán csatlakozásnál.

Ennek ellenére a Bizottság vezetője elmondta, hogy Ukrajna már most is fokozatosan integrálódik az uniós gazdaságba, hiszen

az ország csatlakozott a roamingdíj-mentes övezethez,

előrehaladt a SEPA, vagyis az egységes európai banki átutalási rendszerhez való csatlakozásban, és

egyre szorosabban kapcsolódik az egységes piachoz is.

Mindez von der Leyen szerint a befektetők számára ez azt jelenti:

nem csupán egy mintegy 200 milliárd eurós ukrán gazdaságba fektetnek be, hanem egy olyan országba, amely egy 20 ezer milliárd euró értékű egységes piac jövőbeli tagja lehet.

Ez erősíti az is, hogy az EU kitartóan támogatja a megszállás alatt álló Ukrajnát, hiszen a háború kitörése óta összesen 200 milliárd euró gazdasági, pénzügyi és katonai támogatást nyújtottak az országnak. Ezt egészíti ki a következő két évben rendelkezésre álló 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási hitelprogram.

Ennek első, 3,2 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatási részletét a konferencia napján folyósítják,

a következő napokban megkezdődik a korábban bejelentett, 6 milliárd eurós drónfejlesztési program első kifizetése is.

A háború utáni helyreállításhoz persze ennél sokkal nagyobb összegre, akár 700 milliárd euróra is szükség lehet, ezért a finanszírozásában a magántőkének is kulcsszerepet szánnak. Von der Leyen bejelentette, hogy megkezdi működését az Európai Zászlóshajó Alap (European Flagship Fund), amelyet az Európai Unió, Lengyelország, Franciaország, Németország és Olaszország támogat.

Az alap tisztaenergia-beruházásokat, infrastruktúra-fejlesztéseket és gyors növekedési potenciállal rendelkező ukrán vállalatokat finanszíroz majd. A cél, hogy

még idén akár 500 millió eurónyi beruházást mozgósítson, hosszabb távon pedig elérje az 1 milliárd eurós tőkeállományt,

Az állami források szerepe itt az, hogy vállalják a kezdeti kockázatok egy részét a magánbefektetők bevonzása érdekében.

Az Európai Bizottság elnöke szerint azonban Ukrajna ma már nemcsak támogatásra szoruló ország, hanem Európa biztonságának egyik kulcsszereplője is. Kiemelte, hogy az ukrán hadiipar a háború során rendkívül gyorsan alkalmazkodott a kihívásokhoz.

Ukrajna védelmi ipara – Európa támogatásával – bebizonyítja, hogy innovációs téren felülmúlja Oroszországot. Ukrajna jelenleg olyan mértékben gyárt drónokat, amely megegyezik – sőt, meg is haladja – Oroszország gyártási kapacitását.

– fogalmazott von der Leyen.

Ennek eredményeként egyre szorosabb együttműködés alakul ki az európai és az ukrán védelmi ipar között, hiszen ukrán fejlesztésű drónokat már Németországban is gyártanak, míg az ukrán Flamingo rakéták üzemanyagát hamarosan Dániában állítják elő.

Beszéde zárásaként von der Leyen elmondta, hogy egy évvel ezelőtt még Ukrajna túlélése volt a legfontosabb kérdés, mára azonban fordult a kocka, és az ország gazdasági talpra állítása, uniós integrációja és a jövőbeli növekedés kerülhet a középpontba. Szerinte Gdańsk történelmi öröksége – a Szolidaritás mozgalmának szülőhelyeként – azt üzeni, hogy a szolidaritás nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem a szabadság és a hosszú távú európai biztonság egyik alapfeltétele is.

Címlapkép forrása: EU