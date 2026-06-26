Magyarország más tagállamok EU-pénzeiből is nagyot kaszálhat – új számítást tett közzé az Európai Bizottság

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Az uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) digitális fejezete arányosan nagyobb gazdasági hatást fejt ki, mint a teljes program – állítja az Európai Bizottság friss elemzése. A 148,8 milliárd eurós digitális keret 2030-ig globálisan mintegy 302 milliárd eurónyi hozzáadott értéket generálhat, ami közel kétszeres szorzót jelent. A magas multiplikátor oka, hogy a digitális beruházások jelentős kereslettel járnak a feldolgozóipartól az IT-szolgáltatásokon át az építőiparig, miközben az egységes piac értékláncain keresztül más tagállamokban is érezhető hatást keltenek. Magyarország 1,70 milliárd eurós digitális kerete mellett további növekedési tényezőt jelent más tagállamok támogatásaink átszivárgó hatása. A számok arra figyelmeztetnek, hogy a megtérülés nagyrészt azon múlik, mennyire tud egy ország beszállítóként és tudásközpontként bekapcsolódni az EU által közösen finanszírozott digitális keresleti hullámba. A helyzetkép fontos tanulságokat tartogat a Tisza-kormány számára is.

Az uniós helyreállítási alap digitális fejezete első látásra technokrata költségvetési történet: hálózatok, laptopok, e-közigazgatás, felhőszolgáltatások, vállalati digitalizáció, digitális készségek. Közelebbről nézve azonban inkább egy iparpolitikai kísérlet rajzolódik ki.

Az Európai Bizottság friss elemzése szerint a digitális RRF-beruházások nem pusztán a közszféra és a vállalatok informatikai modernizációját finanszírozzák, hanem keresletet teremtenek a félvezetőktől a szoftvereken át az építőiparig, és közben az egységes piac rejtett csatornáin keresztül más országokban is hozzáadott értéket generálnak.

A tanulmány legfontosabb állítása az, hogy a digitális átállásra szánt RRF-pénzek gazdasági növekedésre és termelékenységre gyakorolt hatása arányosan nagyobb lehet, mint a helyreállítási alap egészéé.

Az Európai Bizottság elemzése 2025. november 30-i adatokkal számol – vagyis ebben még Magyarország esetében nem a Magyar Péter miniszterelnök által beadott tervet vették figyelembe. E szerint a tagállamok 148,8 milliárd eurót különítettek el digitális célokra, ami a teljes RRF-keret nagyjából 23 százaléka. Magyarország a 10,4 milliárdos teljes forráskészletéből 1,7 milliárdot szánt eredetileg digitalizációs célokra, az új kormány által – a Portfolio-n részletesen bemutatott – módosított csomagban már közvetlenül 2,4 milliárd, közvetve az Iris2 és az AI Gigafactory részesedés-vásárlásokkal további 500-500 millió euró szerepel, ami a teljes magyar költés 30 százalékát teszi ki. Bár a tervet jelentősen átírták, a képességekre vonatkozó rendszer nagyrészt megmaradt.

Így magyar és uniós szinten is a program meghaladta a kötelező 20 százalékos digitális minimumot, miközben 676 digitális intézkedést fogott össze: 442 beruházást és 234 reformot.

A későbbi, 2026 májusi állapot szerint a digitális kiadási összeg 133,7 milliárd euróra csökkent, főként a spanyol terv módosítása miatt, de az arány 26 százalék körül maradt.

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Diverz, hatékonyságjavító tervek és projektek

Az RRF digitális része négy nagy irányba rendeződik,

az uniós szintű digitális beruházások legnagyobb része, 45 milliárd euró, a vállalkozások digitalizációját célozza, ez a teljes digitális keret 30 százaléka.

A közszolgáltatások digitalizációjára 38,1 milliárd euró jut, vagyis 26 százalék.

A digitális infrastruktúra 29,8 milliárd eurót kap, ami 20 százalékos súlyt jelent, míg a digitális készségek fejlesztésére 23,6 milliárd euró, vagyis 16 százalék jut.

A fennmaradó 12,3 milliárd euró egyéb digitális beruházásokhoz kapcsolódik, például űripari vagy fejlett technológiai programokhoz.

Magyarország ebből a szempontból külön figyelmet érdemel, mivel Portugália és Lengyelország mellett azon országok közé tartozik, amelyek digitális RRF-beruházásaikban kiemelten a digitális készségek fejlesztésére koncentráltak az eredeti terveikben.

Az új tervben ez az irány nem változott, mivel a képességekre vonatkozó vállalások egy részét teljesítette az Orbán-kormány, de az elszámolni akart magyar beruházásoknál már infrastrukturális projektek is szerepelnek, 170 millió euró villamosenergia-hálózat klasszikus és intelligens fejlesztésére, 53,2 millió euró digitális erőművi rendszerek hálózati energiatárolók kapcsolódására menne el.

A digitális RRF-rész nem elsősorban absztrakt reformprogramként működik, hanem nagyon konkrét ágazati keresletként, amely révén – az Európai Bizottság számításai szerint – a digitális beruházások legnagyobb közvetlen kedvezményezettje az informatikai szolgáltatási szektor.

A számítógépes programozás és tanácsadás 55,4 milliárd eurónyi kereslethez jut, ami az összes digitális beruházás 37 százaléka,

az információs szolgáltatások további 6,3 milliárd eurót, vagyis 4 százalékot képviselnek.

A második nagy nyertes az elektronikai és számítástechnikai gyártás, 42,5 milliárd euróval és 29 százalékos részesedéssel.

A távközlési és villamosenergia-közműberuházásokhoz kapcsolódó építőipari projektek 15,7 milliárd eurót, vagyis 11 százalékot kapnak.

A sok ágazatra kiterjedő szerkezet miatt a Bizottság makrogazdasági modelljében a digitális RRF hatása már sokkal nagyobbnak látszik, mint a nominális keret. Az uniós testület a FIDELIO nevű, több országot és több ágazatot lefedő dinamikus általános egyensúlyi modellel becsülte meg a hatásokat. A modell 64 iparágat és 46 országot fed le, és külön számolja a közvetlen hazai hatásokat, az unión belüli átterjedő hatásokat, valamint a nem uniós országokban jelentkező spillovereket. A Bizottság hangsúlyozza, hogy ezek nem előrejelzések, hanem szimulációs becslések: azt mutatják, mekkora potenciális hozzáadottérték-hatás jelentkezhet teljes végrehajtás esetén, 2030-ig.

A számok alapján a digitális RRF-beruházások 148,8 milliárd eurós kerete globálisan 302,3 milliárd eurónyi kumulált makrogazdasági hatást generálhat 2030-ig. Ez körülbelül kétszeres szorzó.

Az EU-n belüli hatás 219,2 milliárd euró, vagyis az uniós multiplikátor 1,5, vagyis minden elköltött euró a másfélszeresét hozza növekedésben. Összevetésként a teljes RRF 653,4 milliárd eurós modellbeli kerete 682,9 milliárd eurónyi uniós és 888,8 milliárd eurónyi globális hatást eredményez, ami rendre 1,0-s és 1,4-es szorzót jelent. A digitális rész tehát a teljes RRF-keret 23 százaléka, de az EU-n belüli becsült hatás több mint 32 százalékát, a globális hatásnak pedig 34 százalékát adja.

A legerősebb globális multiplikátor az „egyéb digitális” kategóriában látszik, 3,4-es értékkel, de a négy fő digitális cél között is magasak a szorzók. A digitális készségek 23,6 milliárd eurós kerete 56,8 milliárd eurónyi globális hatást adhat, ami 2,4-es szorzó. A közszolgáltatások digitalizációja 38,1 milliárd euróból 87,5 milliárdos globális hatást hozhat, 2,3-as multiplikátorral. A digitális infrastruktúra 29,8 milliárd eurós keretéhez 64,3 milliárd eurós globális hatás társul, 2,2-es szorzóval, míg a vállalati digitalizáció 45 milliárd euróból 95,6 milliárd eurós hatást generálhat, 2,1-es multiplikátorral.

A Bizottság magyarázata szerint a digitális beruházások magas szorzója főként abból ered, hogy jelentős részük magas technológiai intenzitású ágazatokban csapódik le, ahol a termelékenységi hatás erősebb.

Az országok közötti kép már sokkal egyenetlenebb a jelentés függelékében lévő táblázatok szerint.

Olaszország a legnagyobb abszolút kedvezményezett: 46,79 milliárd eurós digitális RRF-keretéhez 56,74 milliárd eurós teljes uniós hozzáadottérték-hatás tartozik, vagyis a hatás 1,21-szerese a keretnek. Spanyolország 40,35 milliárd eurós digitális keretből 41,14 milliárd eurós hatást ér el, 1,02-es szorzóval. Németország képe teljesen más: saját digitális kerete 12,91 milliárd euró, de a teljes hatás 30,78 milliárd euró, vagyis 2,38-szoros. Franciaország még látványosabb: 8,10 milliárd eurós digitális kerethez 24,92 milliárd eurós hatás társul, ami 3,08-as szorzó.

A különbség kulcsa az átgyűrűző hatás (spillover): az EU egészében a 219,22 milliárd eurós digitális hatásból 168,31 milliárd euró közvetlen hatás, 50,91 milliárd euró pedig unión belüli átterjedő hatás. Ez azt jelenti, hogy az EU-n belüli digitális RRF-hatás 23,2 százaléka más tagállamok programjaiból érkezik. Németországban a spillover 14,84 milliárd euró, majdnem akkora, mint a 15,94 milliárd eurós közvetlen hatás. Hollandiában a 6,12 milliárd eurós teljes hatásból 4,09 milliárd euró az átgyűrűzés hatása.

A sok amerikai digitális céget befogadó Írországban a teljes hatás 4,72 milliárd euró, miközben a saját digitális keret mindössze 0,31 milliárd euró; Luxemburgban a 0,02 milliárd eurós kerethez 0,36 milliárd eurós hatás tartozik. A kis, nyitott és erősen integrált gazdaságok így nem a saját RRF-keretük mérete, hanem az európai értékláncokban elfoglalt helyük miatt nyernek nagyot – ez pedig hazánk esetében is látszódik.

Magyarország a középmezőny alatti régióban van, de pozitív képet mutat: magyar digitális RRF-keret 1,70 milliárd euró, ehhez a Bizottság modellje 1,91 milliárd eurónyi teljes uniós hozzáadottérték-hatást rendel.

A szorzó 1,13, vagyis a becsült hatás 13 százalékkal haladja meg a digitális keretet. Ez elmarad az EU-átlagtól, ahol a 148,78 milliárd eurós digitális kerethez 219,22 milliárd eurós hatás társul, vagyis a szorzó 1,47. Magyarország a teljes hatás alapján a 17. helyen áll a 27 tagállam között, közvetlenül Finnország mögött és Szlovákia előtt.

A magyar szerkezet érdekesebb, mint a főszám: ugyanis a 1,91 milliárd eurós teljes hatásból csak 1,05 milliárd euró közvetlen hatás, míg 0,86 milliárd euró spillover. Vagyis Magyarország esetében a teljes hatás 45 százaléka más uniós országok digitális RRF-beruházásainak átgyűrűzéséből származik. Ez csaknem kétszerese az uniós 23,2 százalékos spilloveraránynak. Másképp fogalmazva: a magyar digitális RRF saját közvetlen hatása a 1,70 milliárd eurós keret 62 százaléka, miközben az EU egészében a közvetlen hatás önmagában is 113 százaléka a digitális keretnek.

A régiós összevetés is ezt támasztja alá: Lengyelország 7,25 milliárd eurós digitális keretből 8,04 milliárd eurós hatást ér el, 1,11-es szorzóval, vagyis nagyon közel van Magyarországhoz. Csehország viszont 1,84 milliárd eurós keretből 3,97 milliárd eurós hatást kap, 2,16-os szorzóval, ami lényegesen erősebb értéklánc-pozícióra utal.

Szlovákia 1,25 milliárd eurós keretből 1,61 milliárd eurós hatást ér el, 1,28-as szorzóval, Szlovénia pedig 0,49 milliárd euróból 0,79 milliárdot, 1,62-es szorzóval. Románia ezzel szemben 5,77 milliárd eurós digitális keret mellett csak 4,39 milliárd eurós becsült hatást mutat, 0,76-os szorzóval.

Az Európai Bizottság jelentésében ezt azzal magyarázza, hogy az ilyen esetek nem feltétlenül veszteséget jelentenek, hanem azt, hogy a szükséges eszközök és szolgáltatások jelentős része importból érkezik, így a hozzáadott érték egy része más országokban jelenik meg.

Van, amit elveszít az EU a versenytársak javára

A digitális átállás globális szivárgása szintén fontos. A Bizottság szerint a 302,3 milliárd eurós globális hatásból 83,1 milliárd euró nem uniós országokban jelentkezik. Ennek 27 százaléka Kínába, 16 százaléka az Egyesült Államokba, 6 százaléka az Egyesült Királyságba, 5 százaléka Svájcba, 4,3 százaléka Japánba, 3,8 százaléka Indiába és 3,5 százaléka Dél-Koreába kerül.

Ez nem mellékszál, hanem az európai digitális iparpolitika egyik fő korlátja: az EU közpénzből növeli a digitális keresletet, de a számítógépek, félvezetők, felhőszolgáltatások és informatikai komponensek egy részénél a hozzáadott érték globális beszállítóknál csapódik le.

Erre az Európai Bizottság részben épp az RRF és az új technológiai támogatási elvekkel próbál reagálni. Egyelőre azonban ezek a beszállítói szereplők még inkább az unión kívül vannak.

Címlapkép forrása: Portfolio