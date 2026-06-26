Mint egy kirakós kép nélkül: megrekedni látszik Brüsszel nagy energiaoptimalizálási terve

Európa elöregedő villamosenergia-hálózatainak korszerűsítése több százmilliárd eurós tételt jelent, de egyelőre úgy tűnik az uniós országok nem kívánnak belefogni egy ilyen léptékű projektbe. A fejlesztésekre azért volna szükség, hogy a hálózatok kiszolgálhassák az elektromos autók és az adatközpontok megnövekedett igényeit, valamint képesek legyenek befogadni és integrálni a gyorsan terjedő megújuló energiaforrásokat.
Az Európai Bizottság eredetileg azt javasolta, hogy a rendszerirányítók által a kereskedelemből beszedett, fel nem használt, úgynevezett szűkkeresztmetszet-bevételek 25 százalékát fordítsák uniós támogatású energetikai beruházásokra, ami például Svédországnak különösen fájdalmas lett volna.
Bár a közösségi médiában közölt bejegyzése alapján Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is támogatta a kezdeményezést, a miniszterek többsége úgy döntött, hogy a belföldi áramkereskedelemből származó bevételekből egyáltalán nem kell átadni semmit.
Ehelyett a határokon átnyúló kereskedés fel nem használt szűkkeresztmetszet-bevételeinek 10 százalékát különítenék el uniós projektekre 2028-tól, ez az arány pedig 2031-re emelkedne 25 százalékra.
Ebba Busch svéd energiaügyi miniszter "komoly győzelemként" értékelte a döntést, miután tavaly a svéd hálózatüzemeltetők 30,5 milliárd svéd korona, azaz mintegy 3,1 milliárd dollár szűkkeresztmetszet-bevételt realizáltak.
A módosítások nyitva hagyják a kérdést, hogy honnan teremtenek majd elő forrást az új hálózati beruházásokra, pedig fontos lenne, ugyanis Európa hálózati hiányosságai miatt egyre gyakrabban kell korlátozni a szél- és napenergia-termelést a rendszer túlterhelődésének elkerülése érdekében, ami jelentős energiapazarláshoz és a fogyasztói terhek növekedéséhez vezet.
Az elmúlt években több nagy, tervezett határkeresztező vezeték (interkonnektor) megépítése is forráshiány miatt akadt el. A hálózati fejlesztések elmaradása is hozzájárult ahhoz, hogy az európai energiaárak jóval magasabbak, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban. Ez az iparági szereplők visszatérő panasza, akik szerint
a magas rezsiköltségek súlyosan aláássák a versenyképességet.
A beruházások ösztönzése érdekében a kormányok abban is megállapodtak, hogy nagyobb szerepet biztosítanak az Európai Uniónak a hálózattervezésben. A Bizottság egy központosított, a következő évtizedre szóló uniós tervet dolgoz ki a határokon átnyúló villamosenergia-infrastruktúra fejlesztésére. Dan Jörgensen energiaügyi biztos - akivel Kapitány szintén külön egyeztetett - úgy fogalmazott, hogy a központosított tervezés hiánya jelenleg
olyan, mintha huszonhét különböző ember próbálna kirakni egy kirakóst anélkül, hogy megnézné a dobozon lévő képet.
A tagállamok a következőkben az Európai Parlamenttel egyeztetnek a szabályozás végleges szövegéről.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
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