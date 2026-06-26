Nagy a felháborodás Brüsszelben: hétemeletnyi EU-s dolgozó maradt légkondi nélkül, de von der Leyen tovább hűsölhet

A dolgozók péntek dél körül kaptak értesítést, hogy a szélsőségesen meleg idő miatt le kell kapcsolniuk a légkondicionáló berendezéseket az első és a hetedik emelett között.
A tizenhárom emeletes épületben végzi munkáját Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint a testület 26 biztosa és mintegy háromezer alkalmazottja. Az elnök irodája a tizenharmadik szinten található, és a biztosok munkaszobái is többségében a nyolcadik emelet felett helyezkednek el, vagyis éppen azokon a szinteken, ahol a légkondicionálás zavartalanul működik.
A döntés komoly ellenérzést váltott ki a munkatársak körében.
A Politico által megismert belső levelezés szerint az alsóbb szinteken dolgozók igazságtalannak tartották, hogy a felső emeleteken megmaradt a hűtés.
Ez olyan, mint a feudalizmus
– mondta egy névtelenséget kérő tisztviselő, míg egy másik kollégája szégyenteljesnek nevezte az eljárást. Egy nyolcadik emeleti dolgozó ugyanakkor jelezte, hogy a működő légkondicionálás ellenére is 25,7 Celsius-fokig melegedett a levegő az irodájában.
A bizottság a hét elején egyébként már kiadott egy ajánlást a munkatársainak, amelyben a legmelegebb órákban a szabadba lépés elkerülését, a rendszeres folyadékpótlást és a korábbi munkakezdést javasolta. Az útmutatás azonban felháborította azokat, akik eleve légkondicionálás nélküli épületekben dolgoznak, mint például a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI) munkatársai.
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