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Nagy a felháborodás Brüsszelben: hétemeletnyi EU-s dolgozó maradt légkondi nélkül, de von der Leyen tovább hűsölhet
Uniós források

Nagy a felháborodás Brüsszelben: hétemeletnyi EU-s dolgozó maradt légkondi nélkül, de von der Leyen tovább hűsölhet

Portfolio
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Az Európa nagy részét sújtó hőhullám miatt pénteken le kellett kapcsolni a légkondicionálást az Európai Bizottság brüsszeli székházában, a Berlaymont épületében az elsőtől a hetedik emeletig. Ugyanakkor Ursula von der Leyen bizottsági elnök és más vezetők irodáiban továbbra is működik a klíma, ami felháborodást okozott az alacsonyabb szintű dolgozók körében – írja a Politico.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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A dolgozók péntek dél körül kaptak értesítést, hogy a szélsőségesen meleg idő miatt le kell kapcsolniuk a légkondicionáló berendezéseket az első és a hetedik emelett között.

A tizenhárom emeletes épületben végzi munkáját Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint a testület 26 biztosa és mintegy háromezer alkalmazottja. Az elnök irodája a tizenharmadik szinten található, és a biztosok munkaszobái is többségében a nyolcadik emelet felett helyezkednek el, vagyis éppen azokon a szinteken, ahol a légkondicionálás zavartalanul működik.

A döntés komoly ellenérzést váltott ki a munkatársak körében.

A Politico által megismert belső levelezés szerint az alsóbb szinteken dolgozók igazságtalannak tartották, hogy a felső emeleteken megmaradt a hűtés.

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– mondta egy névtelenséget kérő tisztviselő, míg egy másik kollégája szégyenteljesnek nevezte az eljárást. Egy nyolcadik emeleti dolgozó ugyanakkor jelezte, hogy a működő légkondicionálás ellenére is 25,7 Celsius-fokig melegedett a levegő az irodájában.

A bizottság a hét elején egyébként már kiadott egy ajánlást a munkatársainak, amelyben a legmelegebb órákban a szabadba lépés elkerülését, a rendszeres folyadékpótlást és a korábbi munkakezdést javasolta. Az útmutatás azonban felháborította azokat, akik eleve légkondicionálás nélküli épületekben dolgoznak, mint például a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI) munkatársai.

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Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

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