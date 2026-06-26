Rekordközeli agrártöbblet mellett erősíti Brüsszel az ellenőrzéseket

Az Európai Bizottság egyszerre tett közzé két, egymással szorosan összefüggő jelentést az uniós agrár-élelmiszeriparról. Miközben az EU továbbra is jelentős külkereskedelmi többletet ér el az ágazatban, Brüsszel az élelmiszerlánc ellenőrzésének további erősítésére is készül.
Az ellenőrzési kapacitások feldúcolása azért is fontos lehet, mert például a Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás kapcsán több tagállam és gazdaszervezet is attól tart, hogy az import bővülésével párhuzamosan az ellenőrzéseknek is szigorodniuk kell.
Az Európai Bizottság adatai szerint az EU agrár-élelmiszeripari külkereskedelmi többlete 2026 első négy hónapjában elérte a 15,6 milliárd eurót, ami 233 millió euróval magasabb az egy évvel korábbinál. Az export értéke ugyan 3 százalékkal, 77,6 milliárd euróra csökkent, de az import ennél nagyobb mértékben, 7 százalékkal, 62 milliárd euróra esett vissza, ami tovább javította a kereskedelmi mérleget.
Az exportpiacok közül továbbra is az Egyesült Királyság maradt az EU legfontosabb partnere, miközben Egyiptomba 49 százalékkal nőtt a kivitel – elsősorban a búzaexportnak köszönhetően –, míg Ukrajnába 7 százalékkal emelkedett az export, főként a szeszes italok iránti kereslet miatt. Ugyanakkor a Hormuzi-szorosban kialakult kereskedelmi fennakadások következtében az Egyesült Arab Emírségekbe irányuló kivitel 25 százalékkal visszaesett.
Eközben az EU-ba 71 százalékkal kevesebb ukrán búza érkezett,
ráadásul a kakaótermékek, gabonafélék, valamint az olajos- és fehérjenövények behozatala is csökkent. Ezzel szemben Vietnámból 16 százalékkal nőtt az import a magasabb kávébehozatal miatt, míg a legnagyobb növekedést a gyümölcsök és diófélék kategóriája mutatta, elsősorban az avokádó és a mogyoró importjának bővülése révén.
A Bizottság ezzel párhuzamosan éves jelentésében arról is beszámolt, hogy tovább erősödött az uniós élelmiszerlánc ellenőrzési rendszere. Az úgynevezett Alert and Cooperation Network (ACN) keretében
tavaly összesen 10 490 bejelentést kezeltek, ami 11 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Az élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerben 5344 figyelmeztetés érkezett, ami 2 százalékos emelkedés, miközben továbbra is a gyümölcsök és zöldségek adták a legtöbb – az összes eset 18 százalékát kitevő – szabálytalansági bejelentést.
A Bizottság szerint az ellenőrzések jelentősége a következő években tovább nőhet, ebben segít, hogy az idén elindított, mesterséges intelligenciára épülő TraceMap rendszer a különböző adatbázisok összekapcsolásával gyorsabban képes azonosítani az élelmiszerláncban felmerülő kockázatokat, ami hatékonyabb nyomon követést és korábbi beavatkozást tehet lehetővé.
Mindezzel az uniós élelmiszerlánc biztonsága is tovább erősíthető, miközben a növekvő nemzetközi kereskedelem mellett is fenntartható marad az európai fogyasztóvédelmi szint.
Címlapkép forrása: EU
Meg kellene szüntetni az anyák szja-mentességét? Forró krumpli került a Tisza-kormány kezébe
A fő kérdés, hogy az intézkedés valóban ösztönzi-e a gyermekvállalást.
Az egész EU-ban szigoríthatnak az ukrán menekültek státuszán: fontos kivétel kerül a szabályok közé
Dánia már meglépte a hadköteles férfiakra vonatkozó korlátozást.
Az iráni háború súlyos vesztesége után elkötelezte magát Amerika: jöhet az E-7 Wedgetail
Komoly összegeket csoportosítottak át.
Kármán András: augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány
Vége a tavaszi, gyorsan megbukó költségvetési tervezésnek.
Meglepő fordulat: bíróság elé állítja Oroszország az európai hatalom korábbi miniszterét
Terrorizmusra való biztatás a vád.
Szó szerint nagyon sokba kerül nekünk a kánikula: kimutatták, jövedelmünk mekkora részét veszíthetjük el a nagy meleg miatt
Különösen a kétkezi munkások járnak rosszul.
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.