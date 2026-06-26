Rekordközeli agrártöbblet mellett erősíti Brüsszel az ellenőrzéseket

Miközben az Európai Unió agrár-élelmiszeripari külkereskedelmi többlete tovább nőtt 2026 első hónapjaiban, Brüsszel az élelmiszerlánc ellenőrzésének további szigorítására készül. A növekvő import és az új kereskedelmi megállapodások miatt egyre fontosabb lehet a gyors kockázatészlelés és a termékek nyomon követhetősége, ezért is fontos, hogy az Európai Bizottság képes legyen növelni ellenőrzési kapacitásait, mielőtt a korábban megbeszélt importkvóták elérnék végleges méretüket.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság egyszerre tett közzé két, egymással szorosan összefüggő jelentést az uniós agrár-élelmiszeriparról. Miközben az EU továbbra is jelentős külkereskedelmi többletet ér el az ágazatban, Brüsszel az élelmiszerlánc ellenőrzésének további erősítésére is készül.

Az ellenőrzési kapacitások feldúcolása azért is fontos lehet, mert például a Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás kapcsán több tagállam és gazdaszervezet is attól tart, hogy az import bővülésével párhuzamosan az ellenőrzéseknek is szigorodniuk kell.

Az Európai Bizottság adatai szerint az EU agrár-élelmiszeripari külkereskedelmi többlete 2026 első négy hónapjában elérte a 15,6 milliárd eurót, ami 233 millió euróval magasabb az egy évvel korábbinál. Az export értéke ugyan 3 százalékkal, 77,6 milliárd euróra csökkent, de az import ennél nagyobb mértékben, 7 százalékkal, 62 milliárd euróra esett vissza, ami tovább javította a kereskedelmi mérleget.

Az exportpiacok közül továbbra is az Egyesült Királyság maradt az EU legfontosabb partnere, miközben Egyiptomba 49 százalékkal nőtt a kivitel – elsősorban a búzaexportnak köszönhetően –, míg Ukrajnába 7 százalékkal emelkedett az export, főként a szeszes italok iránti kereslet miatt. Ugyanakkor a Hormuzi-szorosban kialakult kereskedelmi fennakadások következtében az Egyesült Arab Emírségekbe irányuló kivitel 25 százalékkal visszaesett.

Eközben az EU-ba 71 százalékkal kevesebb ukrán búza érkezett,

ráadásul a kakaótermékek, gabonafélék, valamint az olajos- és fehérjenövények behozatala is csökkent. Ezzel szemben Vietnámból 16 százalékkal nőtt az import a magasabb kávébehozatal miatt, míg a legnagyobb növekedést a gyümölcsök és diófélék kategóriája mutatta, elsősorban az avokádó és a mogyoró importjának bővülése révén.

A Bizottság ezzel párhuzamosan éves jelentésében arról is beszámolt, hogy tovább erősödött az uniós élelmiszerlánc ellenőrzési rendszere. Az úgynevezett Alert and Cooperation Network (ACN) keretében

tavaly összesen 10 490 bejelentést kezeltek, ami 11 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Az élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerben 5344 figyelmeztetés érkezett, ami 2 százalékos emelkedés, miközben továbbra is a gyümölcsök és zöldségek adták a legtöbb – az összes eset 18 százalékát kitevő – szabálytalansági bejelentést.

A Bizottság szerint az ellenőrzések jelentősége a következő években tovább nőhet, ebben segít, hogy az idén elindított, mesterséges intelligenciára épülő TraceMap rendszer a különböző adatbázisok összekapcsolásával gyorsabban képes azonosítani az élelmiszerláncban felmerülő kockázatokat, ami hatékonyabb nyomon követést és korábbi beavatkozást tehet lehetővé.

Mindezzel az uniós élelmiszerlánc biztonsága is tovább erősíthető, miközben a növekvő nemzetközi kereskedelem mellett is fenntartható marad az európai fogyasztóvédelmi szint.

Címlapkép forrása: EU