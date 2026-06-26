Szigorú feltételekkel nyitná meg kapuit az EU az új tagállamok előtt, Ukrajna már ellenzi a tervet

Az Európai Bizottság olyan tervet dolgoz ki, amely fokozatosan megnyitott gazdasági előnyöket biztosítana a végrehajtott reformokért cserébe a tagjelölteknek. A lépcsőzetes integrációs folyamatban a jelöltek hozzáférhetnének uniós finanszírozási programokhoz, kedvezményes kereskedelmi megállapodásokhoz és az egységes belső piac egyes részeihez. A kezdeményezést Franciaország és Németország is támogatja, az Európai Bizottság pedig az októberi vagy decemberi csúcstalálkozón kéri a kormányfők jóváhagyását. Az elképzelést ugyanakkor éppen Ukrajna és Montenegró ellenzi a leghatározottabban, attól tartva, hogy a részleges tagság a teljes jogú felvétel végleges helyettesítőjévé válhat.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság olyan tervet készít elő, amely már a csatlakozásuk előtt gazdasági előnyöket biztosítana a tagjelölt országoknak. A kezdeményezés célja a bővítési folyamat felgyorsítása anélkül, hogy enyhítenének a belépési feltételeken – írja a Politico.

A javaslat az Európai Bizottság fokozatos integrációnak nevezett elképzelésére épül, vagyis a tagjelölt államok a reformok végrehajtásáért cserébe már a csatlakozási folyamat lezárulása előtt szélesebb körű hozzáférést kapnának az uniós előnyökhöz – fejtette ki két, névtelenséget kérő tisztségviselő a lapnak. A tervezett kedvezmények között szerepel

bizonyos uniós finanszírozási programok megnyitása,

kedvezményes kereskedelmi megállapodások megkötése,

valamint az egységes belső piachoz való részleges hozzáférés biztosítása.

A konkrét támogatási csomagot minden tagjelölt esetében az egyéni előrehaladáshoz igazítanák.

A korábbi, úgynevezett fordított bővítési koncepciókkal ellentétben – amelyek még a tagság elérése előtt biztosítottak volna politikai jogokat, ám a tagállamok végül elvetettek – a fokozatos integráció a tagsággal járó gazdasági előnyöket kínálná fel. Mindezt anélkül tenné, hogy a még felkészületlen országokat bevonnák az Európai Unió működésébe.

A kedvezmények elnyerése minden esetben attól függne, hogy az adott állam mennyire igazította jogrendszerét az uniós normákhoz, és milyen mértékben hajtotta végre a szükséges reformokat.

Az elképzelés mögött jelenleg nagyobb politikai támogatottság mutatkozik, mint a korábbi tervezetek esetében. Franciaország és Németország – az EU két legbefolyásosabb tagállama – már korábban is támogatott hasonló, részleges tagságot jelentő koncepciókat a hosszú csatlakozási folyamat előtt álló országok számára. Az Európai Bizottság hamarosan a tagállamok jóváhagyását kéri a kezdeményezéshez, és abban bízik, hogy a kormányfők az októberi vagy a decemberi Európai Tanács-csúcson zöld utat adnak egy átfogóbb keretrendszer kidolgozásának.

A javaslat előterjesztésére olyan időszakban kerül sor, amikor a tagállami kormányok többsége egyetért a bővítési folyamat felgyorsításának szükségességével – különösen az Ukrajna ellen indított orosz háború árnyékában –, ugyanakkor óvakodnak a felkészületlen országok felvételétől. Az új megközelítés célja az is, hogy az olyan tagjelölteket, mint Ukrajna, a csatlakozási pályán tartsa anélkül, hogy elhamarkodott, teljes jogú tagságot ígérne. Az Európai Bizottság a hétfői moldovai tárgyalásokat követően közölte, hogy egyszerre törekszik az ország felvételére és Moldova fokozatos integrációjának elmélyítésére. Kisinyov egyébként már most hozzáférést kapott az Egységes Euró-fizetési Övezethez (SEPA), az uniós mobilroaming-kedvezményekhez és a különböző kulturális támogatási programokhoz.

A tágabb értelemben vett bővítési reform ugyanakkor meglehetősen lassan halad.

Bár az uniós vezetők a hónap eleji montenegrói csúcstalálkozón megállapodtak a folyamat felgyorsításáról, a végrehajtás részleteiről szóló viták azóta sokat veszítettek a lendületükből. Az Európai Unió jelenleg kilenc hivatalos tagjelöltet tart nyilván, közülük Montenegró számít a legfőbb esélyesnek, míg Ukrajna és Moldova már megkezdte a tényleges csatlakozási tárgyalásokat. Ezzel szemben Szerbia, Törökország és Grúzia integrációs folyamata elakadt.

A részleges tagság ötletét éppen Ukrajna és Montenegró ellenzi a leghatározottabban, attól tartva, hogy a kezdeményezés a teljes jogú tagság végleges helyettesítőjévé válhat.

Marta Kos bővítési biztos szerint most a tagállami kormányokon a sor, hogy eldöntsék, miként folytatják az egyeztetéseket. Az Európai Bizottság emellett olyan új biztosítékok kidolgozásán is fáradozik, amelyek súlyos következményekkel járnának, ha a leendő tagországok a csatlakozásukat követően visszalépnének a demokrácia vagy a jogállamiság terén. Ez a lépés újabb gesztusként szolgál a folyamatot aggodalommal szemlélő, szkeptikusabb kormányok megnyugtatására.

Címlapkép forrása: EU