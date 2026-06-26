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Tisza-kormány: Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót, Kapitány István Luxemburgban képviselte Magyarországot a kihelyezett kormányülés előtt
Uniós források

Tisza-kormány: Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót, Kapitány István Luxemburgban képviselte Magyarországot a kihelyezett kormányülés előtt

Portfolio
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Továbbra is sebes tempót diktál a Tisza-kormány, amely a héten két jelentős kormányülést is összehívott. Szerdán a hajnali órákba nyúló egész napos egyeztetés után csütörtökön a hőhelyzettel kapcsolatos felkészülésről és a Budai Vár felújítása körüli helyzetről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és a beruházási ügyekért felelős Vitézy Dávid. A nap azonban egyéb fejleményeket is tartogatott. Újabb részletek derültek ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal bezárásáról, felmerült az egyre indokolatlanabbá váló árrésstop megszüntetése, és a határon túli támogatásokat is átvilágítják. Ezek mellett azonban a legmeghatározóbb hír az volt, hogy máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve az ukrán „aranykonvoj”-ügyben. Pénteken újabb fontos egyeztetések zajlanak, hiszen a Pénzügyminisztérium meghívására Budapestre látogatott az Eurogroup vezetője, akivel Magyar Péter mellett a tárca vezetője, Kármán András is az euró bevezetéséről egyeztetett. Az előzetes bejelentések szerint még ugyanezen a napon háromnapos kihelyezett kormányülés kezdődik, amelyre Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egyenesen Luxemburgból érkezhet haza.
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Kapitány István több kulcsszereplővel is egyeztetett a Luxemburgi tanácsülésen

A gazdaságért és energetikáért felelős minisztériumot vezető Kapitány István pénteken Luxemburgban képviselte Magyarországot az uniós energia- és közlekedésügyi minisztereinek egyeztetésén. Bár tagállamok közti megállapodás kevésbé sikerült nagyszabásúra, mint amit az Európai Bizottság szeretett volna, Kapitány két fontos egyeztetésen is részt tudott venni.

Egyrészről találkozott Dan Jørgensennel, a Bizottság energiaügyért és lakhatásért felelős biztosával, akivel többek között Magyarország energiahelyzetéről, és kiszámítható energiaellátásáról beszélt. Emellett egyeztettek az unió helyzetéről, és abban is egyetértettek hogy fontos elköteleződni a megújuló energia mellett.

Másrészről még a táryalások előtt sort kerített arra is, hogy külön egyeztessék álláspontjukat a V4 energiaminisztereivel. Ez már annak az együttműködésnek a része, amelyben kedden Gödöllőn egyezett meg a négy ország vezetője, Magyar Péter, Andrej Babiš, Donald Tusk és Robert Fico.

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Rekordhőségre figyelmeztet Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök egy online bejegyzésben figyelmeztetett arra, hogy a napokban megdőlhet az abszolút melegrekord. A 42 fokos hőség miatt teljes nemzeti összefogásra buzdít.

Az egyre gyakoribb extrém meleg időről a Portfolio-n is rendszeresen beszámolunk. Bár Európa nyugati részein már megkezdődött az enyhülés, a hőkupola most érkezik a Kárpát-medence felé, így a hétvégén könnyen megdőlhetnek a korábbi rekordok.

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Kármán András: augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány

A kormány a hétvégén informális ülésen tárgyalja meg a megörökölt gazdasági és költségvetési helyzet felülvizsgálatának eredményeit, amelyeket ezt követően a nyilvánossággal is megosztanak – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a cél a 2026-os költségvetés reális alapokra helyezése és átdolgozott formában történő benyújtása augusztus végéig, míg a jövő évi büdzsét valós és konzervatív feltételezések mellett október végén terjesztik be. Kármán szakítani kíván a tavaszi költségvetés-készítés gyakorlatával, ami szerinte hozzájárult a számok elszakadásához a valóságtól.

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Kármán András: augusztusig bemutatja a felülvizsgált 2026-os költségvetést a kormány
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Őrizetbe vették a fonyódi polgármestert

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség Fonyódon. Az ügyben létrehozott ideiglenes bizottság elnöke az MTI-nek megerősítette, hogy szerdán őrizetbe vették Hidvégi Józsefet, a város volt fideszes polgármesterét.

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Rendőrök vitték el egy népszerű balatoni kisváros volt polgármesterét: százmilliók vándorolhattak a családtagokhoz

Tíz napja sikkasztás, csalás és hűtlen kezelés gyanújával állította elő a rendőrség a fonyódi városüzemeltetési cég ügyvezetőjét és annak egyik hozzátartozóját. A több száz millió forintos visszaélés hátterében olyan gyanús önkormányzati megbízások állhatnak, amelyeket a városvezetés és a cégvezetés családtagjaira szabva, tudatosan játszhattak ki.

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Magyar Péter: az euró számos előnyt hoz, de meg is köti egy kormány kezét

Magyar Péter miniszterelnök, Kármán András pénzügyminiszter és Kyriakos Pierrakakis, az Eurogroup elnöke, görög pénzügyminiszter közös sajtótájékoztatót tart pénteki budapesti egyeztetésük után. A nyilatkozatokról élőben beszámolunk.

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Magyar Péter: az euró számos előnyt hoz, de meg is köti egy kormány kezét
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A Tisza és a Fidesz új képviselői is felvették mandátumukat a Fővárosi Közgyűlésben

A nyári szünet előtti utolsó ülését tartja pénteken a Fővárosi Közgyűlés, amely mostantól ismét teljes létszámmal működhet tovább. Az országgyűlési választások miatt megüresedett mandátumok helyére a Tisza Párt és a Fidesz–KDNP is kijelölte új képviselőit, akik közül hárman már le is tették esküjüket.

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A Tisza és a Fidesz új képviselői is felvették mandátumukat a Fővárosi Közgyűlésben
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Hamarosan megszólal Magyar Péter és Kármán András

Magyar Péter miniszterelnök, Kármán András pénzügyminiszter és Kyriakos Pierrakakis, az Eurogroup elnöke, görög pénzügyminiszter hamarosan közös sajtótájékoztatót tart pénteki budapesti egyeztetésük után. A nyilatkozatokról élőben beszámolunk.

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Hamarosan megszólal Magyar Péter és Kármán András
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Nagy változások a magyar külügyben: Orbán Anita egy csapásra 37 nagykövetet cserél le

Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy összesen 37 nagykövetet cserél le, és más szervezeti változások is várhatók a minisztériumban egy szélesebb körű szakmai megújulás részeként.

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Nagy változások a magyar külügyben: Orbán Anita egy csapásra 37 nagykövetet cserél le
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Hegedűs Zsolt szigorú iránymutatást tett közzé az orvosoknak

Új etikai iránymutatást tett közzé az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara az orvosok közösségimédia-használatáról, amelyet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is megosztott. A dokumentum egyelőre nem része a hivatalos Orvosetikai Kódexnek, hanem szakmai vitairatként szolgál, amelynek célja, hogy közös gondolkodás induljon arról, miként érvényesíthetők a hagyományos orvosetikai elvek a digitális térben. A szerzők azt remélik, hogy a szakmai visszajelzések alapján a szabályrendszer később a Kamarához visszakerülő etikai jogkörök részeként az Orvosetikai Kódexbe is beépülhet.

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Hegedűs Zsolt szigorú iránymutatást tett közzé az orvosoknak
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Magyarország más tagállamok EU-pénzeiből is nagyot kaszálhat – új számítást tett közzé az Európai Bizottság

Az uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) digitális fejezete arányosan nagyobb gazdasági hatást fejt ki, mint a teljes program – állítja az Európai Bizottság friss elemzése. A 148,8 milliárd eurós digitális keret 2030-ig globálisan mintegy 302 milliárd eurónyi hozzáadott értéket generálhat, ami közel kétszeres szorzót jelent. A magas multiplikátor oka, hogy a digitális beruházások jelentős kereslettel járnak a feldolgozóipartól az IT-szolgáltatásokon át az építőiparig, miközben az egységes piac értékláncain keresztül más tagállamokban is érezhető hatást keltenek. Magyarország 1,70 milliárd eurós digitális kerete mellett további növekedési tényezőt jelent más tagállamok támogatásaink átszivárgó hatása. A számok arra figyelmeztetnek, hogy a megtérülés nagyrészt azon múlik, mennyire tud egy ország beszállítóként és tudásközpontként bekapcsolódni az EU által közösen finanszírozott digitális keresleti hullámba. A helyzetkép fontos tanulságokat tartogat a Tisza-kormány számára is.

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Magyarország más tagállamok EU-pénzeiből is nagyot kaszálhat – új számítást tett közzé az Európai Bizottság
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Török Gábor zárszót mondott a Tisza-kormány alkotmánymódosításáról

A rövidre zárt alkotmánymódosítással leválthatóvá váló köztársasági elnök ügye komoly elemzői szinten indított el alkotmányos vitát a kormány szándékairól és a kétharmados felhatalmazás határairól. Török Gábor politikai elemző szerint nem elsősorban a politikai cél, hanem az odavezető eszköz a kérdés: úgy véli, a javaslat olyan precedenst teremthet, amely hosszú időre meghatározhatja a magyar alkotmányos kultúrát. Hét pontba szedve indokolta meg álláspontját, amely elmondása szerint az utolsó nyilatkozata lesz a témában.

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Török Gábor zárszót mondott a Tisza-kormány alkotmánymódosításáról
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Tisza-kormány: máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve, Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével egyeztet a rendkívüli kormányülés előtt

Az aranykonvoj-ügy dominálta a csütörtöki kormányzati kommunikációt, miután Magyar Péter rendkívüli tájékoztatón adott ultimátumot a legfőbb ügyésznek, hogy számoljon be a nyomozás állásáról. A Legfőbb Ügyészség végül közleményben reagált, amelyben

megerősítette, hogy magas beosztású érintettek esetében már megalapozott bűncselekmény gyanúja merült fel, és a kihallgatások előkészítése zajlik.

A 24.hu arról írt reggel, hogy az aranykonvoj-ügyben Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ügyvédje indítványozta Orbán Viktor, Farkas Örs, Hajdú János és Demeter Tamás gyanúsításával egyidejű őrizetbe vételét, valamint letartóztatásuk indítványozását jogellenes fogvatartás és kényszervallatás gyanújára hivatkozva.

A parlamenti és kormányzati átalakítások közül kiemelkedett, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatalt teljesen felszámolják: a korábbi eljárások leállnak, a feladatok az Igazságügyi Minisztériumhoz kerülnek, a vezetők pedig végkielégítést sem kapnak.

Tarr Zoltán közben bejelentette, hogy tíz évre visszamenőleg átvilágítják a határon túli szervezeteknek adott támogatások felhasználását, miután szerinte 2026-ban áprilisig 6 milliárd forint ment határon túli futballakadémiáknak egyedi kérelmek alapján, miközben civil pályázatokra nem fizettek ki pénzt.

Gazdasági és szakpolitikai ügyekből is több került napirendre: Varga Mihály jegybankelnök szerint az árrésstop azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást, Magyar Péter pedig azt mondta, hogy

a kormány egyelőre nem tárgyalta a megszüntetést, de az intézkedést később érdemes lehet felülvizsgálni.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter eközben 1,5 milliárd eurós villamosenergia-hálózat-fejlesztési programot jelentett be, a lakosságot pedig arra kérte, hogy a hőségben 18 és 21 óra között mérsékelje az áramfogyasztását.

A kérést megelőző sajtótájékoztatót is a hőhelyzetre adott kormányzati reakció dominálta, ahol a miniszterelnök több intézkedés mellett elmondta, hogy bár kritikus hőmérséklettel néznek szembe, a megörökölt kapacitásokkal is kezelhetőnek tartják a helyzetet.

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Ezen kívül Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hosszan tárgyalta az előző kormány által a Budai Várban elkezdett felújítások állapotát, amelyből kiderült, hogy több épület felújításába anélkül kezdtek, hogy bármilyen koncepció született volna azok funkciójáról.

Péntek reggeli újabb fejlemény, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök elrendelte: az Országgyűlés honlapján könnyen kereshető formában tegyék közzé a parlamenti szavazásokon történt hiányzásokat, miután májusban több képviselő látványosan távol maradt az ülésektől. A jelenlegi adatok szerint Lázár János hiányzott a legtöbb szavazásról, akinek felújítási terveinek indokolatlansága a Budai Vár kapcsán is említésre került.

Az egyeztetések ma sem állnak meg, hiszen az Eurogroupot vezető Kyriakos Pierrakakis is Budapestre látogat, hogy Magyar Péterrel és Kármán András pénzügyminiszterrel az euró bevezetéséről egyeztessen. Az esemény utáni, 11:30-ra időzített sajtótájékoztatóról élőben tudósít a Portfolio is.

A kormány várhatóan a délutáni–esti órákban vonul ki az egész hétvégét felölelő rendkívüli kihelyezett kormányülés helyszínére, amelynek helyszínét továbbra sem tudni.

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Tisza-kormány: Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást adott, a legfőbb ügyész reagált az aranykonvoj-ügy ultimátumára

Euróbevezetés: új adatok érkeztek a magyar devizacseréről

Magyar Péter reagált a legfőbb ügyész állítására, szerinte sokkal magasabb szinten dönthettek az aranykonvoj-ügyben

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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Euróbevezetés: új adatok érkeztek a magyar devizacseréről

A magyarok túlnyomó többsége támogatja az euró bevezetését: a Medián friss adatai szerint a magyarok közel négyötöde cserélné le a forintot. Élesen kirajzolódnak a pártpolitikai törésvonalak: a Tisza-szavazók 92 százaléka pártolja a váltást, a fideszesek kétharmada egyelőre nem foglalkozna az euró bevezetésével. A héten az Eurobarométer-felmérés is hasonló, elsöprő támogatottságot mutatott a közös valuta mögött.

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Euróbevezetés: új adatok érkeztek a magyar devizacseréről
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Harmadszorra fut neki az ország az elszámoltatásnak, de úgy néz ki, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal ezúttal működhet

Magyarországon az elszámoltatás iránti vágy nem pusztán politikai bosszúvágy, hanem a következmények nélküli hatalomgyakorlással szembeni társadalmi ellenérzés. A rendszerváltás óta több politikai korszak is felfedezte magának: 1990-ben a pártállami múlt, az állambiztonsági hálózatok és a privatizáció miatt, 2010-ben az MSZP–SZDSZ-kormányok ügyei miatt, 2026-ban pedig a Tisza programjában, a NER alatt felhalmozott magánvagyonok és kiszervezett közvagyonok kapcsán. A két korábbi próbálkozás nem hozta el sem a várt felelősségre vonást, sem a társadalom egy része által várt erkölcsi elégtételt, ezért a kérdés most is ugyanaz: képes lehet-e erre a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal?

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Harmadszorra fut neki az ország az elszámoltatásnak, de úgy néz ki, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal ezúttal működhet
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Tisza-kormány: Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást adott, a legfőbb ügyész reagált az aranykonvoj-ügy ultimátumára

Az aranykonvoj-ügy került a nap legfontosabb fejleményeinek középpontjába: egy állítólagos belső ügyészségi dokumentum szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs volt államtitkár, Hajdú János volt TEK-főigazgató és Demeter Tamás, a NAV volt elnökhelyettese is azok között van, akiknek büntetőjogi felelősségét tisztázni kell, miközben Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormányzati vizsgálat előzetes eredményei alapján az érintett állami szervek egymásra hárítják a felelősséget, a végső döntések azonban szerinte magasabb szinten születhettek. A miniszterelnök az árrésstop jövőjéről is beszélt: egyelőre nem tárgyalta a kormány a kivezetését, de az alacsony infláció miatt később napirendre kerülhet a kérdés, miután Varga Mihály jegybankelnök szerint az intézkedés megszüntetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Közben a parlament törvényalkotási bizottsága elfogadta azt a módosítást, amely szerint a megszűnő Szuverenitásvédelmi Hivatal feladatait az Igazságügyi Minisztérium veszi át, a hivatal vezetői pedig végkielégítés nélkül távoznának. Jelentős belső feszültséget váltott ki a Nemzeti Fejlesztési Központnál Nemcsok Dénes államtitkári kinevezése, amely ellen több mint 1600 dolgozó aláírásával ellátott petíció indult. Razziát tartott a rendőrség a Semmelweis Egyetem központi épületében egy klinikai gyógyszerfelhasználással összefüggő büntetőeljárás részeként, az egyetem ugyanakkor közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, és egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról. Emellett 1,5 milliárd eurós uniós fejlesztési program indul a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére.

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Tisza-kormány: Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást adott, a legfőbb ügyész reagált az aranykonvoj-ügy ultimátumára

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