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Tisza-kormány: máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve, Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével egyeztet a rendkívüli kormányülés előtt
Uniós források

Tisza-kormány: máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve, Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével egyeztet a rendkívüli kormányülés előtt

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Továbbra is sebes tempót diktál a Tisza-kormány, amely a héten két jelentős kormányülést is összehívott. Szerdán a hajnali órákba nyúló egész napos egyeztetés után csütörtökön a hőhelyzettel kapcsolatos felkészülésről és a Budai Vár felújítása körüli helyzetről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és a beruházási ügyekért felelős Vitézy Dávid. A nap azonban egyéb fejleményeket is tartogatott. Újabb részletek derültek ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal bezárásáról, felmerült az egyre indokolatlanabbá váló árrésstop megszüntetése, és a határon túli támogatásokat is átvilágítják. Ezek mellett azonban a legmeghatározóbb hír az volt, hogy máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve az ukrán „aranykonvoj”-ügyben. Pénteken újabb fontos egyeztetések jönnek, hiszen a Pénzügyminisztérium meghívására Budapestre látogat az Eurogroup vezetője, akivel Magyar Péter mellett a tárca vezetője, Kármán András is az euró bevezetéséről egyeztet majd. Az előzetes bejelentések szerint még ugyanezen a napon háromnapos kihelyezett kormányülés kezdődik.
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Tisza-kormány: máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve, Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével egyeztet a rendkívüli kormányülés előtt

Az aranykonvoj-ügy dominálta a csütörtöki kormányzati kommunikációt, miután Magyar Péter rendkívüli tájékoztatón adott ultimátumot a legfőbb ügyésznek, hogy számoljon be a nyomozás állásáról. A Legfőbb Ügyészség végül közleményben reagált, amelyben

megerősítette, hogy magas beosztású érintettek esetében már megalapozott bűncselekmény gyanúja merült fel, és a kihallgatások előkészítése zajlik.

A 24.hu arról írt reggel, hogy az aranykonvoj-ügyben Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ügyvédje indítványozta Orbán Viktor, Farkas Örs, Hajdú János és Demeter Tamás gyanúsításával egyidejű őrizetbe vételét, valamint letartóztatásuk indítványozását jogellenes fogvatartás és kényszervallatás gyanújára hivatkozva.

A parlamenti és kormányzati átalakítások közül kiemelkedett, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatalt teljesen felszámolják: a korábbi eljárások leállnak, a feladatok az Igazságügyi Minisztériumhoz kerülnek, a vezetők pedig végkielégítést sem kapnak.

Tarr Zoltán közben bejelentette, hogy tíz évre visszamenőleg átvilágítják a határon túli szervezeteknek adott támogatások felhasználását, miután szerinte 2026-ban áprilisig 6 milliárd forint ment határon túli futballakadémiáknak egyedi kérelmek alapján, miközben civil pályázatokra nem fizettek ki pénzt.

Gazdasági és szakpolitikai ügyekből is több került napirendre: Varga Mihály jegybankelnök szerint az árrésstop azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást, Magyar Péter pedig azt mondta, hogy

a kormány egyelőre nem tárgyalta a megszüntetést, de az intézkedést később érdemes lehet felülvizsgálni.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter eközben 1,5 milliárd eurós villamosenergia-hálózat-fejlesztési programot jelentett be, a lakosságot pedig arra kérte, hogy a hőségben 18 és 21 óra között mérsékelje az áramfogyasztását.

A kérést megelőző sajtótájékoztatót is a hőhelyzetre adott kormányzati reakció dominálta, ahol a miniszterelnök több intézkedés mellett elmondta, hogy bár kritikus hőmérséklettel néznek szembe, a megörökölt kapacitásokkal is kezelhetőnek tartják a helyzetet.

Ezen kívül Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hosszan tárgyalta az előző kormány által a Budai Várban elkezdett felújítások állapotát, amelyből kiderült, hogy több épület felújításába anélkül kezdtek, hogy bármilyen koncepció született volna azok funkciójáról.

Péntek reggeli újabb fejlemény, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök elrendelte: az Országgyűlés honlapján könnyen kereshető formában tegyék közzé a parlamenti szavazásokon történt hiányzásokat, miután májusban több képviselő látványosan távol maradt az ülésektől. A jelenlegi adatok szerint Lázár János hiányzott a legtöbb szavazásról, akinek felújítási terveinek indokolatlansága a Budai Vár kapcsán is említésre került.

Az egyeztetések ma sem állnak meg, hiszen az Eurogroupot vezető Kyriakos Pierrakakis is Budapestre látogat, hogy Magyar Péterrel és Kármán András pénzügyminiszterrel az euró bevezetéséről egyeztessen. Az esemény utáni, 11:30-ra időzített sajtótájékoztatóról élőben tudósít a Portfolio is.

A kormány várhatóan a délutáni–esti órákban vonul ki az egész hétvégét felölelő rendkívüli kihelyezett kormányülés helyszínére, amelynek helyszínét továbbra sem tudni.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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A magyarok túlnyomó többsége támogatja az euró bevezetését: a Medián friss adatai szerint a magyarok közel négyötöde cserélné le a forintot. Élesen kirajzolódnak a pártpolitikai törésvonalak: a Tisza-szavazók 92 százaléka pártolja a váltást, a fideszesek kétharmada egyelőre nem foglalkozna az euró bevezetésével. A héten az Eurobarométer-felmérés is hasonló, elsöprő támogatottságot mutatott a közös valuta mögött.

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Tisza-kormány: Magyar Péter rendkívüli tájékoztatást adott, a legfőbb ügyész reagált az aranykonvoj-ügy ultimátumára

Az aranykonvoj-ügy került a nap legfontosabb fejleményeinek középpontjába: egy állítólagos belső ügyészségi dokumentum szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs volt államtitkár, Hajdú János volt TEK-főigazgató és Demeter Tamás, a NAV volt elnökhelyettese is azok között van, akiknek büntetőjogi felelősségét tisztázni kell, miközben Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormányzati vizsgálat előzetes eredményei alapján az érintett állami szervek egymásra hárítják a felelősséget, a végső döntések azonban szerinte magasabb szinten születhettek. A miniszterelnök az árrésstop jövőjéről is beszélt: egyelőre nem tárgyalta a kormány a kivezetését, de az alacsony infláció miatt később napirendre kerülhet a kérdés, miután Varga Mihály jegybankelnök szerint az intézkedés megszüntetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Közben a parlament törvényalkotási bizottsága elfogadta azt a módosítást, amely szerint a megszűnő Szuverenitásvédelmi Hivatal feladatait az Igazságügyi Minisztérium veszi át, a hivatal vezetői pedig végkielégítés nélkül távoznának. Jelentős belső feszültséget váltott ki a Nemzeti Fejlesztési Központnál Nemcsok Dénes államtitkári kinevezése, amely ellen több mint 1600 dolgozó aláírásával ellátott petíció indult. Razziát tartott a rendőrség a Semmelweis Egyetem központi épületében egy klinikai gyógyszerfelhasználással összefüggő büntetőeljárás részeként, az egyetem ugyanakkor közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, és egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról. Emellett 1,5 milliárd eurós uniós fejlesztési program indul a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére.

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