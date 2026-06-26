Tisza-kormány: újabb sorcsere a minisztériumokban, Sulyok Tamás aláírta az uniós pénzekkel kapcsolatos törvényt

Az aranykonvoj-ügy dominálta a csütörtöki kormányzati kommunikációt, miután Magyar Péter rendkívüli tájékoztatón adott ultimátumot a legfőbb ügyésznek, hogy számoljon be a nyomozás állásáról. A Legfőbb Ügyészség végül közleményben reagált, amelyben

megerősítette, hogy magas beosztású érintettek esetében már megalapozott bűncselekmény gyanúja merült fel, és a kihallgatások előkészítése zajlik.

A 24.hu arról írt reggel, hogy az aranykonvoj-ügyben Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ügyvédje indítványozta Orbán Viktor, Farkas Örs, Hajdú János és Demeter Tamás gyanúsításával egyidejű őrizetbe vételét, valamint letartóztatásuk indítványozását jogellenes fogvatartás és kényszervallatás gyanújára hivatkozva.

A parlamenti és kormányzati átalakítások közül kiemelkedett, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatalt teljesen felszámolják: a korábbi eljárások leállnak, a feladatok az Igazságügyi Minisztériumhoz kerülnek, a vezetők pedig végkielégítést sem kapnak.

Tarr Zoltán közben bejelentette, hogy tíz évre visszamenőleg átvilágítják a határon túli szervezeteknek adott támogatások felhasználását, miután szerinte 2026-ban áprilisig 6 milliárd forint ment határon túli futballakadémiáknak egyedi kérelmek alapján, miközben civil pályázatokra nem fizettek ki pénzt.

Gazdasági és szakpolitikai ügyekből is több került napirendre: Varga Mihály jegybankelnök szerint az árrésstop azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást, Magyar Péter pedig azt mondta, hogy

a kormány egyelőre nem tárgyalta a megszüntetést, de az intézkedést később érdemes lehet felülvizsgálni.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter eközben 1,5 milliárd eurós villamosenergia-hálózat-fejlesztési programot jelentett be, a lakosságot pedig arra kérte, hogy a hőségben 18 és 21 óra között mérsékelje az áramfogyasztását.

A kérést megelőző sajtótájékoztatót is a hőhelyzetre adott kormányzati reakció dominálta, ahol a miniszterelnök több intézkedés mellett elmondta, hogy bár kritikus hőmérséklettel néznek szembe, a megörökölt kapacitásokkal is kezelhetőnek tartják a helyzetet.

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Ezen kívül Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hosszan tárgyalta az előző kormány által a Budai Várban elkezdett felújítások állapotát, amelyből kiderült, hogy több épület felújításába anélkül kezdtek, hogy bármilyen koncepció született volna azok funkciójáról.

Péntek reggeli újabb fejlemény, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök elrendelte: az Országgyűlés honlapján könnyen kereshető formában tegyék közzé a parlamenti szavazásokon történt hiányzásokat, miután májusban több képviselő látványosan távol maradt az ülésektől. A jelenlegi adatok szerint Lázár János hiányzott a legtöbb szavazásról, akinek felújítási terveinek indokolatlansága a Budai Vár kapcsán is említésre került.

Az egyeztetések ma sem állnak meg, hiszen az Eurogroupot vezető Kyriakos Pierrakakis is Budapestre látogat, hogy Magyar Péterrel és Kármán András pénzügyminiszterrel az euró bevezetéséről egyeztessen. Az esemény utáni, 11:30-ra időzített sajtótájékoztatóról élőben tudósít a Portfolio is.

A kormány várhatóan a délutáni–esti órákban vonul ki az egész hétvégét felölelő rendkívüli kihelyezett kormányülés helyszínére, amelynek helyszínét továbbra sem tudni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt