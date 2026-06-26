Ursula von der Leyen a Dél-Kaukázusban keresi az EU újabb szövetségeseit

Új szintre emelné kapcsolatait a Dél-Kaukázussal az Európai Unió: Ursula von der Leyen, a jövő héten Azerbajdzsánba és Örményországba látogat, hogy az energiabiztonság, a kereskedelmi együttműködés és az Európát Ázsiával összekötő közlekedési folyosók fejlesztéséről tárgyaljon. A látogatásra azt követően kerül sor, hogy
a két ország történelmi békemegállapodást kötött a Hegyi-Karabah miatt évtizedeken át tartó konfliktus lezárásáról.
Von der Leyen július 1-jén Bakuban találkozik Ilham Alijev azeri elnökkel, ahol a tárgyalások középpontjában az energiaellátás áll majd. Azerbajdzsán az orosz energiahordozókról való leválás óta az EU egyik legfontosabb alternatív beszállítójává vált, és jelenleg 16 európai ország, köztük 10 uniós tagállam importál azeri gázt.
A Bizottság ugyanakkor már nem csupán energiaforrásként tekint Azerbajdzsánra, hiszen az iráni konfliktus miatt bizonytalanná vált hagyományos kereskedelmi útvonalak felértékelték az úgynevezett Középső Folyosót (Middle Corridor), amely Törökországon és a Dél-Kaukázuson keresztül köti össze Európát Ázsiával.
Az EU ezen a héten indította el új konnektivitási kezdeményezését (Connectivity Agenda Platform), amelyen keresztül több mint 2 milliárd eurónyi köz- és magánberuházást kíván mozgósítani közlekedési, energetikai és digitális infrastruktúra-fejlesztésekre. A program előkészítésére eddig már több mint 80 millió euró uniós forrást biztosítottak.
Marta Kos bővítési biztos szerint a cél, hogy a jelenleg akár 45 napig tartó áruszállítási időt 15 napra csökkentsék utak, vasutak, kikötők és határátkelők fejlesztésével.
Az Európai Bizottság szerint ezzel olcsóbbá válhat a kereskedelem, erősödhet az európai gazdaság versenyképessége, miközben biztonságosabbá válnak az energia- és ellátási útvonalak. A Bizottság arra is felhívta a figyelmet, hogy a Középső Folyóson lebonyolított kereskedelem volumene 2022 óta megnégyszereződött.
A bizottsági elnök ezt követően Jerevánba utazik, ahol Nikol Pasinjan örmény miniszterelnökkel tárgyal az EU–örmény kapcsolatok további elmélyítéséről. A látogatás illeszkedik Brüsszel azon stratégiájába, amellyel támogatni kívánja Örményország nyugati nyitását, miután
az ország a júniusi választások után ismét Európa-barát kormányt választott, annak ellenére is, hogy egyre erősebb gazdasági nyomás nehezedik rá Oroszország részéről.
Az Európai Bizottság az elmúlt hetekben több támogatási csomagot is bejelentett Örményország számára. Legutóbb 34 millió euró folyósításáról döntöttek annak érdekében, hogy enyhítsék az orosz kereskedelmi korlátozások hatásait az örmény vállalkozásokra. A támogatás elsősorban az agrár-élelmiszeripart, a virágtermesztést és más exportorientált ágazatokat segíti, miközben az EU hosszabb távon új regionális és európai piacok felé kívánja terelni az örmény gazdaságot.
Címlapkép forrása: EU
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