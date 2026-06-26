Visszaverik a tagállamok az Európai Bizottság nagy tervét, egyetlen állam fenyegetése dönti el az áramvitát

Az Európai Unió energiaügyi miniszterei a mai luxembourgi tanácskozásukon várhatóan elutasítják az Európai Bizottság azon javaslatait, amelyek központosítottabbá tennék a villamosenergia-hálózatok tervezését. A tagállamok ragaszkodnak a nemzeti hatáskörök megőrzéséhez, és korlátoznák a határokon átnyúló projektek finanszírozását – számolt be a Financial Times.
Az Európai Bizottság még decemberben tett javaslatot arra, hogy Brüsszel nagyobb beleszólást kapjon a határokon átnyúló hálózattervezésbe az európai villamosenergia-infrastruktúra korszerűsítése keretében.
A tagállamok által pénteken elfogadni tervezett szövegtervezet ugyanakkor erősebb jogköröket biztosítana a nemzeti hatóságoknak.
Emellett szűkítené a hálózati torlódásokból származó, úgynevezett szűkkeresztmetszet-bevételek – vagyis a rendszerirányítók által beszedett kapacitásdíjak – felhasználási lehetőségeit a határokon átnyúló beruházások finanszírozására.
A javaslatokkal szemben Svédország lépett fel a leghatározottabban, és egy ponton már azzal fenyegetőzött, hogy korlátozza a Dánia és Finnország felé irányuló villamosenergia-exportot.
A skandináv állam végül jelentős engedményt ért el, így az Európai Bizottság nem kötelezheti a Svédországhoz hasonlóan több ajánlattételi övezettel rendelkező országokat arra, hogy a belföldön beszedett szűkkeresztmetszet-bevételeket határokon átnyúló projektekre fordítsák.
„A Bizottság szerepe csökkent, és ez kedvező fejlemény” – jelentette ki Sari Multala finn energiaügyi miniszter a tanácskozást megelőzően.
Dan Jørgensen energiaügyi biztos az ülést megelőzően kifejtette, hogy a rendkívül költséges hálózatfejlesztések finanszírozásába igyekszik bevonni a magántőkét is. Mindazonáltal üdvözölte, hogy Brüsszel a jövőben a mostaninál így is nagyobb szerepet kap a hálózattervezésben. A jelenlegi helyzetet szemléletesen úgy jellemezte, mintha huszonhét ember próbálna kirakni egy puzzle-t anélkül, hogy látná a dobozon lévő képet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Jön az AI – és jönnek az új üzleti kockázatok
Hogyan készüljenek rá a vállalatok?
Hatalmas fordulatot vett Donald Trump Ukrajna kapcsán: vízválasztónak tekinti a pálfordulást az európai vezető
Emmanuel Macron szerint újra összhang van.
Elindult a Reddit csorda, itt az újabb mémrészvény
Egy étteremlánc papírját nézték ki maguknak.
Megkongatták a vészharangot a tudósok: olyan extrém az időjárás felettünk, amire egyszerűen nem vagyunk felkészülve
Különösen veszélyes a júniusi időjárás.
Újabb feszültség a Közel-Keleten, de tovább esik az olajár
A befektetők már nem tartanak az ellátás leállásától.
Gigantikus beruházást jelentett be a Samsung
Körülbelül 648 milliárd dolláros fejlesztést terveznek.
Kétmillió ember evakuálása kezdődött meg, közel 1000 milliméter eső esett napok alatt, megbénult az ország
Gyárak zártak be, a közlekedés is leállt Japánban és Tajvanon.
Zuhanás a dél-koreai tőzsdén, felfüggesztették a kereskedést
Megfordult az AI-láz.
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A nyaralás előtt hol, milyen feltételekkel lehet kedvező árfolyamon devizát váltani?
Az Erste Banknál bővül a kedvezményes devizaváltás lehetősége. A Bankmonitor szakértői ennek apropójából összeszedték, hogy az egyes bankoknál milyen feltételekkel érhető el egyedi deviz
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiahatékonysága. Míg a kilencvenes években egy egységnyi gazdasági teljesítmény előállításá
Öt színes: Greenspan
A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse
Valós fordulat, vagy csak egy új megközelítés? - A kínai ScienceOne AI modell
A kínai ScienceOne egy önálló, multidiszciplináris AI-rendszer, amely drasztikusan felgyorsítja a tudományos kutatásokat.
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.