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Visszaverik a tagállamok az Európai Bizottság nagy tervét, egyetlen állam fenyegetése dönti el az áramvitát
Uniós források

Visszaverik a tagállamok az Európai Bizottság nagy tervét, egyetlen állam fenyegetése dönti el az áramvitát

Portfolio
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Lesöpörnék az EU energiaügyi miniszterei az Európai Bizottság javaslatait egy központosítottabbá tett villamosenergia-hálózati tervnél. A tagállamok a nemzeti hatáskörök megőrzése mellett érvelnek, és korlátoznák a határokon átnyúló projektek finanszírozási lehetőségeit. Svédország lépett fel a leghatározottabban, és jelentős engedményt is ért el: a több ajánlattételi övezettel rendelkező országok nem kötelezhetők arra, hogy belföldi szűkkeresztmetszet-bevételeiket határokon átnyúló beruházásokra fordítsák. Dan Jørgensen energiaügyi biztos ennek ellenére üdvözölte, hogy Brüsszel a jövőben valamelyest nagyobb szerepet kaphat a hálózattervezésben.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Az Európai Unió energiaügyi miniszterei a mai luxembourgi tanácskozásukon várhatóan elutasítják az Európai Bizottság azon javaslatait, amelyek központosítottabbá tennék a villamosenergia-hálózatok tervezését. A tagállamok ragaszkodnak a nemzeti hatáskörök megőrzéséhez, és korlátoznák a határokon átnyúló projektek finanszírozását – számolt be a Financial Times.

Az Európai Bizottság még decemberben tett javaslatot arra, hogy Brüsszel nagyobb beleszólást kapjon a határokon átnyúló hálózattervezésbe az európai villamosenergia-infrastruktúra korszerűsítése keretében.

A tagállamok által pénteken elfogadni tervezett szövegtervezet ugyanakkor erősebb jogköröket biztosítana a nemzeti hatóságoknak.

Emellett szűkítené a hálózati torlódásokból származó, úgynevezett szűkkeresztmetszet-bevételek – vagyis a rendszerirányítók által beszedett kapacitásdíjak – felhasználási lehetőségeit a határokon átnyúló beruházások finanszírozására.

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A javaslatokkal szemben Svédország lépett fel a leghatározottabban, és egy ponton már azzal fenyegetőzött, hogy korlátozza a Dánia és Finnország felé irányuló villamosenergia-exportot.

A skandináv állam végül jelentős engedményt ért el, így az Európai Bizottság nem kötelezheti a Svédországhoz hasonlóan több ajánlattételi övezettel rendelkező országokat arra, hogy a belföldön beszedett szűkkeresztmetszet-bevételeket határokon átnyúló projektekre fordítsák.

„A Bizottság szerepe csökkent, és ez kedvező fejlemény” – jelentette ki Sari Multala finn energiaügyi miniszter a tanácskozást megelőzően.

Dan Jørgensen energiaügyi biztos az ülést megelőzően kifejtette, hogy a rendkívül költséges hálózatfejlesztések finanszírozásába igyekszik bevonni a magántőkét is. Mindazonáltal üdvözölte, hogy Brüsszel a jövőben a mostaninál így is nagyobb szerepet kap a hálózattervezésben. A jelenlegi helyzetet szemléletesen úgy jellemezte, mintha huszonhét ember próbálna kirakni egy puzzle-t anélkül, hogy látná a dobozon lévő képet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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