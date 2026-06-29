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Európa egy újabb ellenséget gyűjtött, készül a totális gazdasági háború
Uniós források

Európa egy újabb ellenséget gyűjtött, készül a totális gazdasági háború

Portfolio
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Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos hétfőn Brüsszelben fogadja kínai kollégáját, Vang Ven-tao kereskedelmi minisztert. A találkozó tétje, hogy a hosszú patthelyzet után újrainduló párbeszéd hoz-e érdemi eredményt, ugyanis az Európai Unió az egyre intenzívebb kínai exportnyomással szemben szeretné megerősíteni a piacvédelmét, ám a teljes körű kereskedelmi háború elkerülése érdekében elsősorban tárgyalásos megoldásra törekszik – írta meg a Politico.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Šefčovič az uniós állam- és kormányfők felhatalmazásával ül a tárgyalóasztalhoz. A tagállami vezetők a hónap elején jelezték, hogy készek támogatni Ursula von der Leyen bizottsági elnök határozottabb fellépését. Brüsszel célja, hogy rábírja Kínát az ipari kapacitásfelesleg visszafogására és a belső kereslet élénkítésére. Egy diplomata úgy fogalmazott, hogy

a párbeszédnek konkrét eredményt kell hoznia, mivel a jelenlegi helyzet tarthatatlan.

A statisztikák igazolják az uniós aggodalmakat, mivel Kína EU-val szembeni külkereskedelmi többlete 2025-ben elérte a 360 milliárd eurót, és az idén már 10 százalékkal haladja meg a tavalyi szintet. Az ázsiai ország jelenleg a globális feldolgozóipari termelés közel egyharmadáért felel. A kínai export hatalmas nyomást gyakorol az európai iparra a járműgyártástól kezdve a vegyiparon át egészen a gépgyártásig. Áprilisban az Európában értékesített autóknak már csaknem a tizede kínai márka volt, ami kétszerese az egy évvel korábbi aránynak.

Ezzel párhuzamosan a kontinens legnagyobb autógyártója, a Volkswagen a hírek szerint akár 100 ezer munkahely megszüntetésére és négy németországi gyár bezárására készül.

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Az Európai Bizottság kétvágányú stratégiát követ. Egyfelől szigorítja a piacvédelmi intézkedéseket, így javaslatot tett a helyi ajánlattevők előnyben részesítésére a közbeszerzési eljárásokban, valamint az olyan kínai technológiai óriások kizárására a stratégiai távközlési hálózatokból, mint a Huawei. Šefčovič további védelmi mechanizmusokat is előkészít, köztük egy úgynevezett diverzifikációs eszközt, amely a kritikus fontosságú nyersanyagok esetében legalább három különböző beszállító igénybevételét írná elő, emellett új importkvóták bevezetését tervezi a vegyiparban és a gépgyártásban.

Másfelől Brüsszel nyitva hagyja a kaput a tárgyalások előtt, ezt szolgálja a kínai miniszter mostani látogatása is. A felek egy alacsonyabb szintű egyeztetésen már megvitatták egy kereskedelmi és beruházási konzultációs mechanizmus létrehozását, amelyet bizottsági források szerint az EU is támogat. A pontos részletek még kidolgozásra várnak, az óvatosságot pedig indokolja, hogy a 2008-ban elindított hasonló szintű EU–Kína párbeszéd sem hozott tartós áttörést. Ursula von der Leyen bizottsági elnök ugyanakkor nem zárta ki a gazdasági kényszerítés elleni eszköz, azaz az unió kereskedelmi nehézfegyverzetének bevetését sem, bár a tagállamok egysége korántsem biztos, hiszen Spanyolország például ellenzi a megtorló intézkedéseket.

A határozott fellépés sikere nagyban függ az Európai Unió legnagyobb gazdaságától, Németországtól is. Berlin hagyományosan óvatos a legfontosabb kereskedelmi partnerével szemben, ám Friedrich Merz kancellár a napokban felvetette, hogy Pekingnek fel kellene értékelnie a fizetőeszközét. A Goldman Sachs elemzése szerint a jüan mintegy 20 százalékkal alulértékelt a dollárral szemben. A felértékelés drágítaná a kínai exportot, miközben növelné a kínai háztartások vásárlóerejét. Emmanuel Macron francia elnöknek sikerült elérnie, hogy Kína még a G7-csúccsalálkozó előtt csatlakozzon a makrogazdasági egyensúlytalanságok rendezését célzó tárgyalásokhoz. Ennek legfőbb eredményeként a kérdés megvitatását az augusztusi G20-as pénzügyminiszteri találkozóra halasztották.

Címlapkép forrása: Portfolio

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