Macron európai szintű új adók kivetését tervezgeti, hogy mentse Brüsszelt

Emmanuel Macron francia elnök arra utasította a kormányzatát, hogy keressen új, uniós szintű adókat a 2028–2034-es, mintegy 2000 milliárd eurós EU-költségvetés finanszírozására – értesült a Politico. Párizs célja, hogy az új saját források révén mérsékelni lehessen a tagállami befizetéseket, különösen azért, mert Franciaországnak nincs érdemi költségvetési mozgástere: az ország az EU harmadik legeladósodottabb tagállama.
A francia kormány attól is tart, hogy a magasabb brüsszeli befizetések politikai muníciót adnának a 2027-es elnökválasztási versenyben vezető szélső jobboldali Nemzeti Tömörülésnek.
A francia stratégia lényege, hogy az EU ne elsősorban a nemzeti költségvetésekből, hanem új közös bevételekből finanszírozza a következő hétéves büdzsét. Párizs főként olyan területeken látna mozgásteret, mint az amerikai technológiai óriáscégek, a külföldi szennyezők vagy a digitális gazdaság megadóztatása. Az Európai Bizottság korábbi csomagja – amely többek között a karbonimportot, a kibocsátásokat, az elektronikai hulladékot, a dohánybevételeket és a vállalati profitokat érintette volna – elakadt, mert több tagállam attól tartott, hogy az intézkedések aránytalanul sújtanák saját iparágaikat.
Az új saját források ügye a következő hónapok egyik legfontosabb költségvetési vitája lesz. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt várja, hogy az EU vezetői 2026 decemberében politikai megállapodásra jussanak a teljes MFF-ről, Írország pedig a soros elnökség alatt azt a feladatot kapta, hogy októberre készítsen elő egy „ambiciózus és kiegyensúlyozott” csomagot az új bevételi forrásokról.
A tervek szerint ezek 2028 és 2034 között nagyjából 400 milliárd eurót hozhatnának, vagyis a következő hétéves költségvetés körülbelül ötödét fedeznék.
Párizs számára a tét az, hogy ne kelljen választania a magasabb nettó befizetés és a mezőgazdasági támogatások visszavágása között. Franciaország ezért az Európai Parlament által májusban javasolt új adóötleteket – például a kriptocégekre, digitális óriásokra és online szerencsejátékra kivetett terheket – is támogatná, Spanyolországgal együtt. Macron Giorgia Melonival is megállapodott arról, hogy előrelépést sürgetnek az új saját források, köztük egy digitális adó ügyében, Németország és több óvatosabb tagállam azonban továbbra is ellenáll, részben az amerikai megtorló lépésektől tartva.
Címlapkép forrása: EU
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