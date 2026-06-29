Rekordösszeggel tolja meg az EU bankja az Airbus fejlesztéseit

Az Európai Beruházási Bank történetének legnagyobb vállalati hitelét hagyta jóvá az Airbus számára, összesen 3 milliárd euró értékben. A finanszírozás jól illeszkedik az EU azon törekvésébe, hogy aktívabb szerepet vállaljon stratégiai iparágainak megerősítésében az Egyesült Államokkal és Kínával folytatott versenyben.

Az Európai Beruházási Bank (EIB) 3 milliárd eurós finanszírozási keretet biztosít az Airbus számára, amelyből az első, 1 milliárd eurós hitelszerződést már aláírták a felek - írja a Reuters. A hétfőn bejelentett megállapodás célja az európai ipari és technológiai versenyképesség erősítése az Egyesült Államokkal és Kínával folytatott globális versenyben. Az EIB maga is megerősítette, hogy

ez a legnagyobb vállalati hitel, amelyet fennállása során valaha jóváhagyott.

A finanszírozás az Airbus 2030-ig tervezett beruházásait támogatja majd a

polgári repülés,

a biztonság és védelem, valamint

a fejlett technológiák területén.

A repülőgépgyártó a forrásokat kutatás-fejlesztési programokra és új generációs technológiák kidolgozására fordíthatja. Thomas Toepfer pénzügyi igazgató szerint a kedvező feltételekkel nyújtott hitel nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a vállalat hosszú távon is fenntarthassa innovációs beruházásait, mivel így sokkal nagyobb rugalmasságuk lesz egyéb költségeik kezelésében.

Az EIB lépése egy szélesebb európai iparpolitikai stratégia része, amelynek célja a kontinens technológiai és ipari önállóságának erősítése. Bár lassan indul a gépezet, az Európai Unió az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy a stratégiai jelentőségű ágazatokban ne maradjon le az amerikai és kínai versenytársakkal szemben, és a fokozatosan megszüntesse a kitettségeit.

Ennek jegyében az Airbus, a Thales és a Leonardo műholdas üzletágainak tervezett együttműködése is előkészítés alatt áll, amely egy európai eszközt (IRIS²) hozhat létre Elon Musk Starlink rendszerének versenytársaként.

Az IRIS²-ből Magyarországnak is lesz részesedése, ugyanis a helyreállítási alapból (RRF) lehívhatóvá vált 10 milliárd eurós összegből 500 millióval tervezünk hozzájárulni a stratégiai beruházáshoz.

Az Airbus a világ egyik vezető repülőgépgyártója, fő riválisa az amerikai Boeing. Míg az Egyesült Államok hagyományosan exportfinanszírozással és célzott ipartámogatásokkal segíti stratégiai vállalatait, az EIB mostani rekordhitele azt jelzi, hogy az Európai Unió is egyre közvetlenebbül kíván részt venni saját iparának finanszírozásában.

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