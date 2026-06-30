A fal előtt rántja félre a kormányt Kína és az EU – váratlan szövetség alakulhat a gazdasági háború helyett

Az új EU-Kína megállapodást hétfőn este jelentette be Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos, miután Brüsszelben tárgyalt Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszterrel. Az elmúlt hónapokban egyre több konfliktus alakult ki a két fél között az iparpolitikai támogatások, az európai piacra áramló kínai termékek és az exportkorlátozások miatt.
A felek végső soron az első EU–Kína Kereskedelmi és Beruházási Konzultáció (Trade and Investment Consultations, TIC) keretében állapodtak meg arról, hogy miniszteri szinten rendszeres párbeszédet folytatnak a kereskedelmi és befektetési politikákról.
Papíron a cél a kétoldalú kapcsolatok stabilizálása és kiegyensúlyozottabbá tétele, ami
a gyakorlatban annak az évi több mint 360 milliárdos kereskedelmi deficitnek a leküzdése, amelyet az EU visel Kínával szemben.
Az új mechanizmus négy kiemelt munkaterületre épül:
- A kereskedelmi és beruházási egyensúly helyreállítása
- Az exportellenőrzések és exportkorlátozások kezelése
- A szellemi tulajdonjogok (IPR) védelme
- A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) reformja
Šefčovič és Vang - akiknek egyébként ez már negyedik személyes találkozója volt - azonnali hatállyal megkezdték a munkacsoportok elindítását, és megállapodtak arról is, hogy 2026 őszén ismét miniszteri szinten értékelik az előrehaladást. A kereskedelmi biztos korábban többször hangsúlyozta, hogy az EU Kínával szembeni kereskedelmi hiánya
naponta mintegy egymilliárd euróval növekszik, ami hosszú távon nem fenntartható, így minél hamarabb látható változást szeretnének produkálni.
A felek emellett egy teljesen új közös megfigyelési/monitoring eszközt is létrehoznak, amelyben adatokat osztanak meg egymással, nyomon követik a kereskedelmi folyamatokat, és technikai szinten elemzik a piaci fejleményeket. Erre alapozva egy-egy hirtelen importnövekedés észlelésekor a felek gyors politikai egyeztetést kezdeményezhetnek.
Kínával látszólag abban is sikerült egyetértésre jutni, hogy a piacra jutás javítását célzó intézkedések nagyban hozzájárulhatnak a kapcsolatok kiegyensúlyozásához. A felek itt vám és nem vámtétel jellegű, adminisztrációs akadályokról is egyeztettek, és listát cseréltek a szerintük problémás piacra jutási korlátokról, amelyekre a munkacsoportok fognak kidolgozni megoldásokat. Itt lényegében arról van szó, hogy
- míg az EU egyre inkább biztonsági és a gazdasági kockázatként tekint az ide érkező kínai beruházókra,
- addig ők helyben masszív összegekkel támogatják kritikusnak ítélt iparágaikat, így egyre szűkül a már ottani piacra belépett európai szereplők piaci részesedése is.
Kiemelt téma volt a ritkaföldfémek és más kritikus nyersanyagok exportja is, amelyben a felek pozitívan értékelték az EU–Kína exportellenőrzési egyeztetések eddigi eredményeit is. Különösen fontos az európai autóipar, a megújulóenergiával kapcsolatos beruházások és a védelmi szektor számára, hogy ezúttal
Kína explicit biztosítékot adott arra, hogy a jelenlegi exportkorlátozások nem fogják veszélyeztetni az európai ellátási láncok stabilitását.
Új alapok
Szintén jelentős fejlemény, hogy a felek a WTO (Kereskedelmi Világszervezet) jövőjéről is párbeszédet kezdtek, és egyetértettek abban, hogy érdemi reformokra van szükség. Ez a szabályalapú nemzetközi kereskedelmet hangsúlyozó EU számára magától értetődően fontos cél, ugyanakkor kérdéses, hogy Kína mennyire lenne hajlandó elfogadni olyan új ellenőrzési vagy szabályozási mechanizmusokat, amelyek érdemben korlátozhatnák a mozgásterét.
Emellett megerősítenék az együttműködésüket a szellemi tulajdonjogok védelmének területén is, ahol több rendszerszintű probléma kezeléséről állapodtak meg az átláthatóbb jogérvényesítés érdekében. Érdemes persze megjegyezni, hogy miközben Kína hosszú időn keresztül elsősorban a nyugati technológiák másolásáról volt ismert, mára számos stratégiai ágazatban a világ élvonalába került, egyes területeken pedig már vezető szerepet tölt be.
Az egyensúly helyreállítását célzó európai törekvések részeként az unió által előkészített Ipari Gyorsító Törvény várhatóan olyan feltételeket is támaszt majd az Európában beruházó vállalatokkal szemben, amelyek
bizonyos mértékű technológiaátadásra, illetve magas hozzáadott értékű európai munkahelyek létrehozására kötelezik a külföldi befektetőket.
Bár az EU és Kína közötti kapcsolatok az elmúlt időszakban jelentősen megromlottak, a mostani megállapodás és a két kereskedelmi vezető közötti működő munkakapcsolat mindenképpen pozitív fejleménynek tekinthető. Kereskedelmi ügyekben 2019 óta először sikerült közös nyilatkozatot kiadni, miközben a rendszeres egyeztetési fórum létrehozásával Šefčovič egy korábbi vállalását is teljesítette.
A mechanizmus sikeressége persze végső soron azon múlik majd, hogy a felek mennyire hajlandók valódi, jóhiszemű kompromisszumokra, és képesek-e a párbeszédet konkrét eredményekre váltani. Ha ez nem sikerül, akkor egy ideig kölcsönös puhatolódzás, majd rövid távon kiüresedés fenyegeti az új együttműködést.
Címlapkép forrása: EU
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