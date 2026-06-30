Aggasztó összeférhetelenségi kockázatra figyeltek fel az uniós bíráknál

Az Európai Unió Bíróságának bírái és főtanácsnokai közül 36-an, vagyis a testület tagjainak mintegy 44 százaléka rendelkezik bevallott pénzügyi érdekeltségekkel az Investigate Europe utánajárása szerint. A portál több olyan esetet is bemutatott, ahol a részvénybefektetések, banki kapcsolatok vagy korábbi politikai szerepvállalások miatt felmerülhet az összeférhetetlenség kérdése. A bíróság hangsúlyozza, hogy a jelenlegi szabályoknak megfelelően járnak el, és eddig nem volt szükség bíró kizárására ilyen okból.

Az uniós bírósági rendszer függetlenségét és összeférhetetlenségi szabályait vizsgálta az Investigate Europe, amely szerint az Európai Unió Bíróságának (CJEU) több tagja is rendelkezik olyan pénzügyi vagy korábbi politikai érdekeltségekkel, amelyek legalábbis felvethetik az összeférhetetlenség látszatának kérdését.

A portál alapvetően nem állítja, hogy tényleges szabályszegés vagy bizonyított összeférhetetlenség történt volna, a vizsgálat inkább arra fókuszál, hogy

a jelenlegi rendszer nagyrészt az érintett bírák önellenőrzésére épül.

A feltárt adatok szerint a CJEU 36 bírája és főtanácsnoka összesen 124 különböző szervezetben vagy vállalatban jelentett be pénzügyi érdekeltséget legutóbbi vagyonnyilatkozatában.

Mivel a bíróságnak jelenleg 81 tagja van (a Bíróság és a Törvényszék bírái, valamint a főtanácsnokok együttvéve), ez azt jelenti, hogy az uniós bírák és főtanácsnokok mintegy 44 százaléka rendelkezik valamilyen nyilvánosan bevallott pénzügyi érdekeltséggel. Az Investigate Europe szerint ez önmagában nem sérti a szabályokat, ugyanakkor felveti az összeférhetetlenség kérdését olyan ügyekben, amelyek érinthetik az adott ágazatot vagy vállalatot.

A riport egyik központi szereplője Juliane Kokott német főtanácsnok, aki versenyjogi szaktekintélynek számít az uniós bíróságon, akinek Vagyonnyilatkozata szerint többek között az AstraZeneca, a BioNTech és a Merck gyógyszergyártók részvényeivel rendelkezik.

A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy Kokott az elmúlt években több gyógyszeripari ügyben is szerepet kapott, köztük a Servier francia gyógyszergyártó és az Európai Bizottság közötti versenyjogi eljárásban. Kokott visszautasította az összeférhetetlenségre utaló felvetéseket, hangsúlyozva, hogy maradéktalanul betartotta a vonatkozó szabályokat, és

a szóban forgó ügyben adott szakvéleménye kifejezetten nem kedvezett a vállalatnak.

A pénzügyi szektorban is találtak hasonlót, ahol Geert de Baere belga bíró vett részt egy, a BNP Paribast érintő ügy elbírálásában, úgy, hogy korábban nyilvánosan jelezte kapcsolatát a bank belga leányvállalatával, a BNP Paribas Fortisszal. A Törvényszék elnöke szerint a bíró nem rendelkezett közvetlen részvénytulajdonnal a bankban, ugyanakkor számlakapcsolata és befektetési portfóliója volt az intézménynél.

Emellett több jelenlegi bíró korábban nemzeti kormányokban vagy politikai tisztségekben dolgozott, és ennek ellenére egyes esetekben saját tagállamukat érintő ügyekben is részt vettek.

Az Investigate Europe által idézett kutatások szerint 2018 és 2024 között körülbelül harminc alkalommal fordult elő, hogy egy bíró jelentéstevőként vett részt olyan ügyben, amely közvetlenül saját országát érintette. A megszólaltatott szakértők szerint ez nem szabályellenes, ugyanakkor

könnyen érzékeny kérdés a bíróság pártatlanságának megítélése szempontjából, már csak azért is, mert könnyen kritizálható elem, ha valaki politikai narratívát szeretné építeni rá.

A vizsgálat nyomán újra előtérbe kerültek azok a javaslatok, amelyek szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat, a részvénytulajdon korlátozását vagy akár a bírák megújítható mandátumainak eltörlését sürgetik.

A CJEU szóvivője viszont kiemelte, hogy a bírák magánszemélyek, akik szabadon rendelkezhetnek vagyonukkal, amennyiben az nem befolyásolja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. A bíróság állítása szerint eddig egyetlen esetben sem volt szükség bíró kizárására összeférhetetlenség miatt.

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