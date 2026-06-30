Az EU-nak döntenie kell, melyik karját tépje le, fel kell áldozni néhány szektort

Markus Steilemann szerint
az Európai Uniónak stratégiai döntést kell hoznia arról, hogy mely értékláncokat kívánja megtartani és támogatni.
Az uniós vegyipar állami támogatását ugyanakkor csak végső megoldásnak tartja, mert úgy véli, az európai vegyipari vállalatoknak érdemesebb lenne felhagyniuk az energiaigényes termeléssel, és inkább az innovációra kellene összpontosítaniuk.
Az európai vegyipart a rekordmagas energiaárak mellett az uniós környezetvédelmi szabályozás bonyolult útvesztője is sújtja.
Eközben az éles kínai verseny nyomás alatt tartja a piacot, ami üzembezárások és leépítések rémét vetíti előre. Az olcsó kínai vegyi termékek hatalmas túlkínálatával küzdő európai gyártók emiatt rekordszámú dömpingellenes panaszt nyújtottak be az Európai Bizottsághoz.
Az európai vegyipart képviselő szakmai szervezet, a Cefic adatai szerint a kontinens vegyipari termelése az első negyedévben 3,2 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, miközben az export 12,4 százalékkal csökkent.
Az ADNOC általi felvásárlása óta indított első nagy beruházásaként a Covestro kedden bejelentette, hogy új üzemet épít Kínában az MDI nevű vegyi anyag gyártására, amelyet elsősorban különféle habalapú termékekhez, például épületek hőszigeteléséhez használnak. A vállalat egy hasonló, az Egyesült Arab Emírségekben megvalósuló létesítmény megvalósíthatósági tanulmányát is elkészíti; a két projekt egyenként akár a 2 milliárd eurós értéket is elérheti.
Steilemann hangsúlyozta, hogy a sanghaji üzem megnyitása nem egy Németország elleni vagy Kína melletti döntés volt, hanem azt elsősorban a távol-keleti régió erősebb növekedési kilátásai indokolták.
Az európai piac, az építőipar, valamint a lakásépítési és szigetelési szektor növekedési üteme egyszerűen nem elég dinamikus ezekhez a termékekhez.
A magas európai energiaárak miatt az itt előállított, energiaigényes vegyipari termékek nem versenyképesek a globális piacon. A vállalatot 2018 óta irányító cégvezető szerint a német ipar jövője a magasan képzett kutatói szaktudásra épülő, csúcstechnológiás termékek fejlesztésében rejlik.
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