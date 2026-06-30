Két éven belül új ország léphet az EU-ba, Brüsszel be is mutatta az eurómilliárdos számlát

Az Európai Bizottság kedden elkészült a pénzügyi csomag tervezetével, amely levezeti milyen financiális változásokkal járna Montenegró csatlakozása az EU-hoz. Brüsszel hangsúlyozza, hogy a csomag már a 2028–2034 közötti többéves pénzügyi keretre (MFF) épül, vagyis az EU a következő költségvetési ciklus tervezésekor már számol Montenegró tagságának költségeivel.
A pénzügyi csomagból kitűnik, hogy Montenegró Unióba való felvétele mintegy 3,2 milliárd euróba kerülne, ami nagyjából 1,5 százaléka a jelenleg még tárgyalás alatt álló MFF-nek.
A Bizottság szerint a cél az, hogy az ország csatlakozásakor zökkenőmentesen válthasson az előcsatlakozási támogatásokról a teljes jogú tagállamoknak járó uniós forrásokra. A dokumentum a tárgyalások 33. fejezetéhez, vagyis a pénzügyi és költségvetési rendelkezésekhez kapcsolódik, és azt rögzíti, hogy Montenegró egyszerre válna az uniós költségvetés kedvezményezettjévé és befizetőjévé.
Ilyenkor a pénzügyi kereteket ugyanazon elvek mentén alakítják ki, mint a jelenlegi tagállamok esetében, és az eddig folyósított előcsatlakozási pénzek visszaépülnek az EU központi költségvetésébe. Az ország persze már most is jelentő forrásokból részesül a Nyugat-Balkánra kidolgozott Növekedési Terv keretében, amelyből
összesen 383,5 millió euró vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt különítettek el az ország számára.
Ebből 2026 májusáig 89,3 millió eurót már folyósítottak a reformok végrehajtásának előrehaladása alapján, az előcsatlakozási támogatások (IPA III) keretében pedig 2021 és 2024 között az EU több mint 135 millió eurónyi pénzügyi és technikai segítséget biztosított Montenegrónak. Ebből:
- 7 millió euró jutott igazságügyi reformokra, az alapvető jogok erősítésére és a szervezett bűnözés elleni fellépésre;
- 14 millió euró költségvetési támogatásként érkezett a közigazgatás modernizálására;
- 30 millió euró szolgálta az energiaválság hatásainak enyhítését a háztartások és kisvállalkozások számára; valamint
- 2025 júliusában további 45 millió eurós támogatási csomagot fogadott el a Bizottság a 2025–2027-es időszakra.
A Global Gateway programon keresztül ennél is nagyobb összegek érkeztek az országba, hiszen az EU 2021 óta mintegy 430 millió euróval támogatott montenegrói beruházásokat, amelyek várhatóan összesen 1,3 milliárd eurónyi fejlesztést mozgósítanak.
A projektek között szerepel a Bar–Vrbnica vasútvonal 45 kilométeres szakaszának korszerűsítése, egy új szennyvíztisztító telep és iszapégető üzem építése, valamint óvodák, általános és középiskolák modernizálása. Az EU összesítése szerint az uniós támogatásoknak köszönhetően
- 45 kilométernyi vasútvonal újult meg,
- 38 kilométernyi villamosenergia-hálózatot korszerűsítettek,
- mintegy 200 ezer ember számára javultak a víz- és szennyvízszolgáltatások,
- valamint évente körülbelül 9500 diák tanulhat jobb körülmények között.
Az ország 2012 óta dolgozik közvetlenül a csatlakozáson, de csak az utóbbi években vált a tagállamok széles körében - így Magyarországon is - igazán izgalmas kérdéssé a nyugat-balkáni bővítés.
Montenegró esetében nagy könnyebbség, hogy saját valuta híján 2008 óta eurót használ, és a gazdasági kapcsolatok már most is rendkívül szorosak.
Az EU Montenegró legfontosabb kereskedelmi partnere, 2024-ben az ország teljes árukereskedelmének 42,9 százaléka az unióhoz kötődött. Az export 28,4 százaléka, az import 45,1 százaléka irányult az EU-ba vagy érkezett onnan, miközben az uniós közvetlen tőkebefektetések értéke 2023-ban elérte az 51 millió eurót.
Bár az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen tavaly még meglehetősen ambíciózusnak nevezte az ország 2028-as csatlakozási céldátumát, a most bemutatott pénzügyi csomag azt jelzi, hogy Brüsszel már nem pusztán politikai célként, hanem költségvetési szempontból is készül az ország felvételére. Így még némi tolódás mellett is, 2030-ra jó eséllyel legalább egy tagállammal többje lesz az EU-nak.
Montenegrót a sorban Albánia követi, azonban fontos még megemlíteni Izlandot, ahol már fix dátum van arról, hogy népszavazást írnak ki az EU-csatlakozási szándékról, de mellettük Norvégia és Grönland is játszik a gondolattal. Mindhárom ország esetében meglehetősen gyorsan véghez vihető lenne a folyamat, hiszen ők már szinte most is minden szempontból megfelelnek az uniós követelményrendszernek.
A pénzügyi csomagot először a tagállamokból álló Tanácsnak kell megvizsgálnia, miközben párhuzamosan zajlanak a tárgyalások a 2028–2034-es uniós költségvetés végleges kereteiről is.
Címlapkép forrása: EU
Kiszámíthatóság és az uniós források pörgethetik fel a hazai cégeket - Mi vár a kkv-szektorra?
Interjúban kérdeztük az OTP kelet-magyarországi régióvezetőjét.
Időzített bombák a SpaceX-nél? - Ez vár most a befektetőkre
Jön még néhány próbatétel.
Nagyot esett a német infláció
A francia és olasz kilátások is javultak.
Betelt a pohár Ukrajna szomszédjánál: tömegesen adják vissza a kitüntetéseket Zelenszkij lépése után
Morawiecki páros lábbal szállt bele az ukrán kormányba.
Több fronton támadja a forróság az áramhálózatot: van rá megoldás?
A végén mindent ki kell fizetni.
Bemondták a profik, hogy hova kell most fektetni a pénzt, és mit kell messze elkerülni
Közzétette globális befektetési kitekintését a BlackRock kutatórészlege.
Megszólaltak az EKB döntéshozói: új korszakba lépett az infláció kezelése
Természetesen a 2022-es hibák és tanulságaik is szóba kerültek.
Nagyon magas szinten kongatják a vészharangot: súlyos összeomlás fenyeget
Azonnal lépni kell.
Így kaphatsz személyi kölcsönt lakásfelújításra akár néhány napon belül
A nyár sok családnál nem csak a pihenésről szól, hanem a felújításról is. Ilyenkor könnyebb festeni, burkolni, nyílászárót cserélni, tetőt javítani vagy végre belevágni abba a munkába,
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?