Meglépi az EU: 50 százalékos védővámot vezetnek be az európai piacon

Július 1-jén alkalmazni kezdi az Európai Unió azt az új acélipari szabályozást, amelynek célja, hogy megvédje az európai acélágazatot a globális túlkapacitás káros hatásaitól. Az Európai Bizottság kedden közzétette az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletet is, amely meghatározza, hogyan osztják el az uniós piacra vámmentesen bevihető acéltermékek kvótáit a kereskedelmi partnerek között – közölte az Európai Bizottság kedden.
Az új rendszer a korábbinál alacsonyabb vámmentes kvótákat és a kvótán felüli importra kivetett 50 százalékos vámot vezet be, miután lejár az EU eddigi acélvédintézkedése.
Az új szabályozás éves szinten 18,3 millió tonnában határozza meg a vámmentesen behozható acéltermékek mennyiségét, 26 termékkategóriára kiterjedően. A kvóta felét kizárólag az EU szabadkereskedelmi megállapodással rendelkező partnereinek tartják fenn, míg a másik fele valamennyi kereskedelmi partner előtt nyitva áll, beleértve az FTA-partnereket is. A Bizottság szerint ezzel azt próbálják elérni, hogy a rendszer egyszerre legyen hatékony az európai acélgyártók védelmében, ugyanakkor a lehető legkisebb mértékben érintse hátrányosan azokat az országokat, amelyekkel az EU szoros kereskedelmi kapcsolatban áll.
Egy uniós tisztviselő egy háttérbeszélgetésen azt mondta, az intézkedésre azért volt szükség, mert a globális acélpiaci túlkapacitás fenntarthatatlan helyzetet teremtett, és az EU beavatkozás nélkül az európai acélipar súlyos leépülésével számolhatott volna. Felidézte, hogy az európai piacot az elmúlt nyolc évben részben dömpingellenes és szubvencióellenes eszközök, részben pedig a 2018-ban bevezetett acélvédintézkedés védte.
Utóbbi eredetileg arra reagált, hogy az első Trump-adminisztráció acélvámjai miatt a korábban az Egyesült Államokba irányuló export egy része az európai piacra terelődhetett volna.
A tisztviselő szerint az EU mostani lépése abban különbözik több más ország intézkedéseitől, hogy az Európai Bizottság a WTO szabályaival összeegyeztethető eljárást követett, és tárgyalási lehetőséget kínált kereskedelmi partnereinek. Hangsúlyozta, hogy több partnerország elvben már elfogadta a számára kijelölt kvótát, ami azt is jelenti, hogy ezek az országok nem vezetnek be megtorló vagy kiegyenlítő intézkedéseket az EU-val szemben. Az uniós végrehajtó testület álláspontja szerint ez igazolja, hogy helyes döntés volt a WTO-keretek között maradni, még akkor is, ha az érintett exportőr országok természetesen nem örülnek a korlátozásoknak.
A Portfolio kérdésére, miszerint a piaci szereplők egy része szerint Brüsszel túlzottan a kínálat korlátozására koncentrál vámokkal, kvótákkal, a CBAM-mel és akár a feldolgozott termékek védelmével, miközben nem világos, ki fogja megvásárolni a drágább európai acélt gyenge ipari, építőipari és fogyasztói kereslet mellett, az uniós tisztviselő azt válaszolta: ezt egy nagyobb stratégiai keret részeként kell értelmezni.
Szerinte az intézkedés nem általában az acélkínálatot korlátozza, hanem azt célozza, hogy az EU-ban felhasznált acél nagyobb részét európai gyártók állítsák elő, ne pedig harmadik országokból érkezzen.
A Bizottság képviselője elismerte, hogy az acél várhatóan drágább lesz, de szerinte ennek mértékét a piac fogja eldönteni.
Úgy érvelt, hogy az intézkedés hiányában a kereslet nem lett volna nagyobb az európai acél iránt, legfeljebb az importált acél aránya nőtt volna tovább. A CBAM kapcsán hozzátette: az importáruk karbonintenzitását kezelő mechanizmus célja nem pusztán a védelem, hanem az egyenlő versenyfeltételek megteremtése, hiszen az európai gyártók nem kerülhetnek hátrányba azért, mert fizetniük kell a kibocsátásaik után, miközben a külföldi versenytársak hasonló teher nélkül szállíthatnának az uniós piacra.
Az új rendszer része egy nyomonkövethetőségi követelmény is: az importőröknek információt kell szolgáltatniuk arról, hogy az acélgyártás úgynevezett „melt and pour” szakasza, vagyis az olvasztás és öntés hol történt.
A nekünk nyilatkozó tisztviselő szerint
ez növeli az acél-ellátási lánc átláthatóságát, és segít kezelni azokat a piaci torzulásokat, amelyek a globális túlkapacitásból fakadnak.
A végrehajtási rendelet sürgősségi eljárással lép hatályba, a tagállamoknak 14 napon belül kell szavazniuk róla, és legfeljebb hat hónapig maradhat érvényben ebben a formában, mielőtt a Bizottság az év vége előtt a rendes komitológiai eljárásban újra benyújtja.
Címlapkép forrása: EU
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