Trump keményen megfenyegette az európaiakat, Brüsszel sem volt rest az elrettentéssel

Az Európai Bizottság nem rettent meg, válaszlépéseket helyezett kilátásba Donald Trump újabb vámfenyegetéseire válaszul, amelyeket az amerikai elnök az európai technológiai szabályozás és a digitális szolgáltatási adók miatt fogalmazott meg. A szóváltás akkor élesedett ki, amikor uniós és amerikai tisztviselők éppen Washingtonban tárgyalnak a megromlott digitális kapcsolatok rendezéséről. A bizottság szóvivője leszögezte, hogy az EU-nak szuverén joga szabályozni a területén zajló gazdasági tevékenységeket, és egyoldalú amerikai intézkedések esetén gyors és határozott válaszra lehet számítani.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság hétfőn határozottan visszautasította Donald Trump amerikai elnök újabb vámfenyegetéseit, amelyeket az amerikai elnök az európai technológiai szabályozás miatt fogalmazott meg. A szóváltás éppen akkor élesedett ki, amikor az uniós és az amerikai tisztviselők Washingtonban tárgyalásokat kezdtek a megromlott digitális kapcsolatok rendezéséről – számolt be a Politico.

Az Európai Unió technológiai ügyekért felelős főigazgatója, Roberto Viola által vezetett küldöttség szerdáig tárgyal Washingtonban, ahol az Európai Bizottság megfogalmazása szerint "egy jövőbeli lehetséges párbeszédről szóló párbeszédet" folytatnak az amerikai partnerekkel. A találkozó közvetlen előzménye, hogy Trump a hétvégén a saját közösségimédia-felületén újabb vámok kivetésével fenyegette meg azokat az uniós tagállamokat, amelyek digitális szolgáltatási adót vetnek ki az amerikai technológiai vállalatokra. Az amerikai külügyminisztérium ezzel párhuzamosan protekcionistának nevezte az unió technológiai szuverenitást erősítő kezdeményezéseit.

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Az álláspontunk teljesen egyértelmű

– jelentette ki Thomas Regnier bizottsági szóvivő, hangsúlyozva, hogy az Európai Uniónak és tagállamainak szuverén joga szabályozni a területükön zajló gazdasági tevékenységeket. Hozzátette, hogy amennyiben Washington valóban egyoldalú intézkedéseket vezetne be a jogszerű uniós szakpolitikákkal szemben, az EU gyorsan és határozottan válaszol majd.

Donald Trump hivatalba lépése óta az amerikai kormányzat felerősítette az uniós technológiai szabályozások elleni támadásait, azzal vádolva Brüsszelt, hogy intézkedései tisztességtelenül sújtják az amerikai vállalatokat. A feszültséget tovább fokozta, hogy az Európai Bizottság a közelmúltban mutatta be azt a régóta várt jogszabálycsomagot, amellyel csökkentené Európa függőségét az amerikai technológiától.

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A tervezet egyszerre kívánja erősíteni a kontinens saját technológiai piacvezetőit, valamint új eszközöket adna a tagállami kormányok kezébe ahhoz, hogy kizárhassák az amerikai szereplőket a közszféra legérzékenyebb piacaiból.

Az amerikai külügyminisztérium szerint a készülő szuverenitási törvények protekcionista elemei alááshatják a kétoldalú partnerséget. A tárca emlékeztetett a közelmúltban kötött kereskedelmi megállapodásra is, amely a nem vámjellegű akadályok felszámolását írja elő. Úgy vélik, a helyes út a dereguláció, valamint a mesterséges intelligencia és a félvezetők terén való együttműködés lenne.

A feszültséget tovább növelte, hogy az Egyesült Államok részben feloldotta az Anthropic legújabb, rendkívüli kibertámadási képességekkel rendelkező mesterségesintelligencia-modelljeire vonatkozó exportkorlátozásokat. Ez Európában komoly visszatetszést váltott ki, és felerősítette a félelmeket egy olyan technológiai „vészleállító” (killswitch) gombbal kapcsolatban, amelyet Donald Trump bármikor aktiválhatna.

A Politico szerint egy belső bizottsági előkészítő dokumentum szerint a mostani tárgyalások a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, a kiskorúak online védelme, a hálózati konnektivitás, a félvezetők és a digitális kereskedelem kérdéskörét érintik.

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