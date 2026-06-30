Uniós alelnök a Portfolio-nak: nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy valakinek vészleállítás gombja legyen Európa kritikus gazdasági tevékenységéhez

Európának sürgősen csökkentenie kell a kritikus technológiai függőségeit, mert a felhőszolgáltatásokban, az AI-ban és a chipellátásban a külső kitettségek geopolitikai fegyverré válhatnak – mondta el Henna Virkkunen a Portfolio-nak. Az Európai Bizottság alelnöke úgy látja, az EU-nak nem bezárkóznia kell, hanem saját kapacitásokat építenie, európai alternatívákat erősítenie és a közbeszerzéseken keresztül is keresletet teremtenie a hazai technológiák iránt. Interjúnkban beszélt a Cloud and AI Development Actről, az adatközponti kapacitások megháromszorozásának szükségességéről, az AI Act egyszerűsítéséről és a Chips Act 2.0 új fókuszairól is. Magyarországról azt mondta, jelentős potenciált lát a kutatásban, a startupokban és az ipari bázisban, az IRIS²-hez és az AI Factory kezdeményezésekhez való csatlakozást pedig fontos lehetőségnek nevezte.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Donald Trump amerikai elnök ismét megfenyegette az Európai Uniót a techcégek digitális adóztatása miatt. Kína protekcionista intézkedésekkel vádolja az EU-t, miközben a technológiai szuverenitás erősítését, a közbeszerzések átalakítását és a stratégiai függőségek csökkentését tervezi az Európai Bizottság. A huszonharmadik vagy már a huszonötödik órában vagyunk ezzel?

Ezekre az intézkedésekre most nagyon is szükség van, mert Európa mindig nyitott volt a nemzetközi befektetésekre és a nemzetközi vállalatok számára, de közben ma már azt is látjuk, hogyan működik a geopolitika:

a függőségek fegyverként is használhatók ellenünk.

Ezért kell végignéznünk azokat a kritikus területeket, ahol saját kapacitással kell rendelkeznünk, legyen szó kulcstechnológiákról vagy stratégiai iparágakról.

Ez nem azt jelenti, hogy Európa elszigetelődésre készülne, és nem protekcionizmusról van szó. Továbbra is együtt akarunk működni megbízható partnerekkel. De biztosnak kell lennünk abban, hogy a kulcstechnológiák felett van európai kontroll, és hogy van saját kapacitásunk is.

Több területen ma már kockázatos függőségeket látunk. Nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy valakinek egyfajta „kill switch” gombja legyen Európa kritikus gazdasági tevékenységeinek leállítására.

Az Európai Bizottság adatai szerint a felhőszolgáltatások és az AI-technológiák területén Európa nagyjából 80 százalékban külső szereplőktől függ. Mennyire súlyos a helyzet?

Ez nem egyik napról a másikra alakult ki, hanem sok évtized döntéseinek eredménye. Európa globális partnerségeket épített ki, és ezek hosszú ideig természetesnek tűntek. Ismétlem, most egy olyan világban élünk, ahol az ilyen függőségek fegyverként is használhatók.

Ezért különösen azt kell megvizsgálnunk, melyek a legkritikusabb ágazatok. Például azt javasoltuk a tagállamoknak, hogy végezzenek kockázatértékelést a közszférában használt felhőszolgáltatásokról.

A legérzékenyebb területeken fontos, hogy európai szereplők ellenőrizzék a felhőt, és az adatok Európában maradjanak.

Nem mindenhol ugyanaz a megoldás, de a kritikus részeknél világosan meg kell határozni, hol kell saját európai kapacitást kiépíteni.

Megvannak Európában az alapok ahhoz, hogy technológiailag szuverénebbé váljon? Vannak olyan európai vállalatok, amelyek képesek ezeket a szolgáltatásokat biztosítani?

Mindenünk megvan ahhoz, hogy versenyképesek legyünk: ha az európai kutatásra és tudományra nézek, az világszínvonalú. Magyarországon is nagyon erős a kutatási és tudományos háttér, és erős ipari bázis is van. Emellett óriási potenciál van az európai startupokban: mintegy 45 ezer startup fejleszt és tanít különböző technológiákat az Európai Unióban.

A legnagyobb akadályok gyakran a piacra jutásban és a finanszírozáshoz való hozzáférésben vannak. Túl sok akadály van még a tagállamok között, és különösen a startupok számára nehéz megszerezni azt a finanszírozást, amely a növekedéshez kell. Túl gyakran történik meg, hogy Európában születnek kiváló innovációk, de az üzlet végül Európán kívül, gyakran az Egyesült Államokban épül fel.

Sok jó európai szolgáltató van, csak gyakran kisebbek és kevésbé ismertek. Az Európai Bizottságon belül én felelek az intézmény ICT-szolgáltatásaiért is, és a testület nagyon nagy megrendelő. Készítettünk egy technológiai szuverenitási ütemtervet, amelyben mintegy száz szolgáltatást vizsgáltunk meg abból a szempontból, hogy vannak-e európai alternatívák. Gyakran több európai vállalatnak kell konzorciumba állnia ahhoz, hogy versenyezni tudjon a hiperskálázókkal.

Tehát vannak európai alternatívák például a Microsoft Azure-ra vagy az Amazon Web Servicesre? A Bizottság példát fog mutatni ezek használatában?

Igen, és ez azért is fontos, mert egyes becslések szerint az európaiak évente több mint 260 milliárd euró értékben vásárolnak ICT-szolgáltatásokat például az Egyesült Államokból.

Ha ennek akár csak egy kisebb része európai piacokon maradna, az óriási lökést adna az európai technológiai vállalatoknak.

A Cloud and AI Development Acttel, amelyet néhány hete javasoltunk, éppen az a célunk, hogy nagyobb keresletet teremtsünk az európai felhőszolgáltatások iránt. A javaslat része egy négyszintű szuverenitási és biztonsági besorolási rendszer a felhőszolgáltatásokra.

A legmagasabb szuverenitási szintet csak európai vállalatok tudnák biztosítani. Itt olyan területekről beszélünk, mint a védelem, a külső és belső biztonság, vagyis a kormányzati szolgáltatások legérzékenyebb részei.

Néhány hete Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság alelnöke arról beszélt a Portfolio-nak, hogy a közmegrendelések kulcsterület lehet az európai versenyképesség javításában. Több bizottsági javaslat is arra utal, hogy a közbeszerzéseknél ne csak az ár számítson, hanem az európai kritériumoknak való megfelelés is. A technológiai szuverenitás területén is erre lenne szükség?

A mi javaslatunknak is része, hogy a szolgáltatások beszerzésénél ne csak az árat nézzük, hanem a szuverenitási szempontokat is. Ezt már most is meg lehet tenni, de a Cloud and AI Development Actben azt szeretnénk elérni, hogy a közbeszerzéseket sokkal aktívabban használjuk erre.

A közbeszerzés nagyon erős eszköz lehet, mert ha a közszféra tudatosabban vásárol, azzal valódi keresletet teremthet az európai, saját fejlesztésű technológiák iránt.

Ez nagy segítség lehet azoknak a vállalatoknak, amelyek ma még kisebbek, de képesek versenyképes alternatívákat kínálni.

Ahogy beszélünk, úgy fest ennél többre lehet szükség, mert a technológiai szuverenitás összetett kérdés: kell hozzá egy mélyebben integrált pénzügyi piac, finanszírozás, skálázódás. De energia is, főleg az adatközpontok miatt. Hogyan tudja Európa biztosítani ehhez az infrastruktúrát?

A technológiai szuverenitási csomagban azt becsültük, hogy Európának a következő években meg kellene háromszoroznia az adatközponti kapacitását ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a technológiai fejlődéssel. Közben Európában sok tagállamnak kihívást jelent a tiszta és megfizethető energia biztosítása.

Az északi országokban jó lehetőségek vannak adatközpont-beruházásokra, mert sok tiszta energia áll rendelkezésre.

De nem lehet az a helyzet, hogy minden adatközpont Észak-Európában épül fel. Minden tagállamnak szüksége van ilyen kapacitásra.

Ezért javasoltuk, hogy minden uniós ország azonosítson úgynevezett gyorsító zónákat az adatközpontok számára: hol vannak azok az ideális helyszínek, ahol az energia, a víz és más erőforrások rendelkezésre állnak. A leginkább energiahatékony technológiákba kell beruházni. A következő hetekben adatközponti címkézési rendszert is javasolni fogunk, hogy átláthatóbb legyen az energiafogyasztásuk.

A legfrissebb összesítések szerint az EU-ba jelentős AI- és adatközpont-beruházásokat terveznek, de Európát gyakran éri kritika a szabályozási környezet miatt. Megvalósulhatnak ezek a beruházások?

Kiemelt prioritásunk, hogy Európa egyszerűbbé, gyorsabbá és könnyebben működővé váljon a vállalkozások számára. Gyakran kapjuk azt a kritikát, hogy túl sok szabályt és túl sok bürokráciát hozunk létre, ezek lebontására már két egyszerűsítési csomagot is javasoltam.

Az egyik az AI Acthez kapcsolódott, a másik pedig jelenleg a miniszterek és az Európai Parlament asztalán van, és elsősorban a GDPR-t, valamint az adathozzáférési szabályokat érinti. A vállalatok gyakran mondják, hogy az adatvédelmi és adatkezelési szabályok túl bonyolultak.

Nem a standardokat akarjuk csökkenteni, hanem világosabbá és egyszerűbbé akarjuk tenni a szabályokat a cégek számára.

Az AI Act végrehajtásánál is elkötelezett vagyok amellett, hogy innovációbarát módon járjunk el. Nem olyan szabályozásra van szükség, amely akadályozza az innovációt. Ugyanakkor az AI Act megléte előny is: az Egyesült Államokban nincs szövetségi szintű AI-törvény, ezért az egyes államok külön-külön szabályoznak, mintegy 200 féle eltérő rendelkezés van.

Európában ezzel szemben koherens, kockázatalapú megközelítésünk van.

A technológiai szuverenitási csomag másik fontos eleme a Chips Act 2.0. Miben különbözne ez az első Chips Acttől?

A jelenlegi Chips Act nagyon erősen a hagyományos, legacy chipekre koncentrált. Ez továbbra is fontos, különösen az ellátási láncok ellenálló képessége miatt. Az autóiparban például még mindig nagyon sérülékenyek a globális ellátási láncok: exportkorlátozások, gyártűzek, földrengések vagy más zavarok esetén gyorsan kifogyhatnak az alkatrészek.

Az új hangsúly ugyanakkor sokkal inkább a keresleti oldalon lesz. Európában nagyobb keresletet kell teremteni az AI-chipek tervezésére és gyártására. A piac nagyon gyorsan változik: becslések szerint 2030-ra a globális chipérték jelentős része, mintegy 70 százalék már az AI-chipekhez kapcsolódik majd.

Európában vannak kisebb cégek, amelyek AI-chipeket terveznek, de ipari szintre kell lépnünk.

Össze kell hoznunk a fő iparágakat: a védelmi ipart, az autóipart, a távközlést és az adatközpontokat. A cél az, hogy Európa feljebb lépjen az értékláncban, és fejlettebb chipeket is tervezzen és gyártson.

Találkozott a magyar kormány képviselőivel, köztük Magyar Péter miniszterelnökkel és a tudományos területért felelős miniszterrel, Tanács Zoltánnal. Mi volt a megbeszélések fő témája?

A kormány prioritásairól beszéltünk. Az új magyar kormány tegnap volt hivatalban ötven napja, és azt látom, hogy nagyon sok reformot indítottak el rövid idő alatt. Én különösen azt hangsúlyoztam, hogy Magyarországban nagyon nagy potenciál van a technológiák és a digitalizáció területén.

Ha megnézzük a magyar tudományos és kutatási hátteret, a startupokat, amelyek különböző technológiákat fejlesztenek, valamint az erős ipari bázist, akkor látszik, hogy sok lehetőség van az országban. Fontos, hogy az Európai Unió és Magyarország együtt dolgozzon ezeknek a lehetőségeknek a felszabadításán.

A cél az, hogy segítsük a technológiai fejlődést Magyarországon, és támogassuk a vállalatokat abban, hogy skálázni tudják az üzleti tevékenységüket.

Az is pozitív, hogy külön miniszteri portfólió foglalkozik a tudománnyal és technológiával, mert ez európai szinten is fontos hozzájárulás lehet.

Magyarország a módosított helyreállítási tervében úgy döntött, hogy csatlakozik az IRIS² és az AI Factory, illetve Gigafactory kezdeményezésekhez. Milyen előnyei lehetnek ennek Magyarország számára?

Nagyon üdvözlöm, hogy Magyarország most erősen fókuszál a technológiára és a digitalizációra. Az űrtechnológia olyan terület, amelyen Európa is erősebben akar jelen lenni, ezért örülünk annak, hogy Magyarország részt vesz az IRIS² programban.

Az AI Factory és Gigafactory kezdeményezések célja az innováció felgyorsítása Európában. Jelenleg hiány van számítási kapacitásból, márpedig erre szükség van a legfejlettebb AI-modellek tanításához.

Az iparnak is nagy szüksége van erre a kapacitásra, ezért nagyon pozitívan látom a magyar kormány új kezdeményezéseit: ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország jobban bekapcsolódjon az európai technológiai és mesterségesintelligencia-fejlesztésekbe.

Címlapkép forrása: EU

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.