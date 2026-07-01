A NATO-csúcs árnyékában egyeztetett Kaja Kallas a török házigazdával

Az Európai Unió és Törökország Ankarában egyeztetett a jövő heti NATO-csúcs előtt, ahol a biztonsági és védelmi együttműködés, Ukrajna támogatása, valamint a szövetség új, 5 százalékos védelmi kiadási céljai is napirendre kerülnek majd. Bár Törökország uniós csatlakozási folyamata 2018 óta gyakorlatilag befagyott, Ankara stratégiai jelentősége az ukrajnai háború, a migrációs nyomás és a regionális konfliktusok miatt jelentősen felértékelődött Brüsszel szemében. A csúcstalálkozó magyar szempontból is fontos lehet, mivel jó eséllyel itt kerülhet sor Magyar Péter miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök első személyes találkozójára.

Ankarában találkozott Hakan Fidan török külügyminiszter, Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, Marta Kos bővítési biztos és Magnus Brunner belügyi biztos. A felek a kétoldalú kapcsolatok mellett a legfontosabb nemzetközi és regionális biztonsági kérdéseket áttekintették kedden, de persze

a megbeszélés egyértelműen a közelgő NATO-csúcs előkészítését is szolgálta.

A közös közlemény szerint az Európai Unió és Törökország megerősítette elkötelezettségét az együttműködés elmélyítése mellett olyan területeken, mint a kereskedelem, a gazdasági kapcsolatok, a migráció, a biztonságpolitika és a regionális stabilitás. Az EU ismét hangsúlyozta, hogy Törökország továbbra is tagjelölt ország, miközben a török fél stratégiai szerepét is kiemelték az egyre gyorsabban változó geopolitikai környezetben.

Törökország csatlakozási folyamata 2018 óta nem mozdult előre, amikor az EU-s Általános Ügyek Tanácsán kimondták, hogy az ország egyre távolabb kerül az uniótól. Azóta bár több szempontból is tovább gyengült az ország demokratikus berendezkedése,

NATO-tagságának jelentősége drasztikusan megnőtt a régióban kiemelkedő szárazföldi, tengeri és fegyvergyártási kapacitásaik miatt is.

A közlemény szerint a felek fontosnak tartják a biztonsági és védelmi párbeszéd további erősítését, mégpedig a NATO-val összhangban és azt kiegészítve, ami különösen aktuális a szövetség előtt álló 5 százalékos védelmi kiadási és iparfejlesztési célok fényében, amelyek az ankarai csúcstalálkozó egyik központi témáját adják majd.

Nem csoda, hogy a biztonságpolitikai kérdések közül kiemelt helyet kapott Ukrajna is, ahol a felek egyetértettek abban, hogy támogatják az ország szuverenitását és területi integritását, valamint egy olyan tartós békerendezést, amely a nemzetközi jogon alapul. Az uniós oldal emellett ismét felhívta a figyelmet arra, hogy minden államnak meg kell akadályoznia az Oroszországgal szembeni uniós szankciók kijátszását, amiben a török magánszereplők sokáig erősen a szürkezónában voltak.

A megbeszélésen ezen kívül szó esett a Közel-Kelet, Afrika és a Dél-Kaukázus helyzetéről is, amelyekben a két fél közösen jelezte, hogy szorosabban kívánja összehangolni erőfeszítéseit a dél-kaukázusi térség stabilitásának erősítése érdekében, különös tekintettel a közlekedési, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, ami azért sem meglepő, mert az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen hétfőn utazott tárgyalásokat folytatni a régióba.

Az ankarai csúcstalálkozó azonban magyar szempontból is kiemelt jelentőségű lehet, mivel jó eséllyel

itt kerülhet sor Magyar Péter miniszterelnök és Donald Trump első személyes találkozójára.

Bár a két vezető korábban már említette egymást a nyilvánosság előtt, hivatalos kétoldalú megbeszélésről vagy az erre irányuló előkészületekről még nem hallhattunk.

Egy esetleges találkozó lehetőséget teremthetne arra, hogy a felek áttekintsék a magyar–amerikai kapcsolat helyzetét, amelyet Orbán Viktor volt miniszterelnök ideológiai alapon próbált építeni. Erre a célra jelentős összegeket költött, hogy lobbistái elérjék Trump tanácsadói köreit, azonban a választási veresége után az amerikai elnök már csak múlt időben nevezte barátjának az előző kormány vezetőjét, és azt mondta, hogy Magyar Péter jó munkát fog végezni.

Címlapkép forrása: EU