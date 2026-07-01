A NATO-csúcs árnyékában egyeztetett Kaja Kallas a török házigazdával

Ankarában találkozott Hakan Fidan török külügyminiszter, Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, Marta Kos bővítési biztos és Magnus Brunner belügyi biztos. A felek a kétoldalú kapcsolatok mellett a legfontosabb nemzetközi és regionális biztonsági kérdéseket áttekintették kedden, de persze
a megbeszélés egyértelműen a közelgő NATO-csúcs előkészítését is szolgálta.
A közös közlemény szerint az Európai Unió és Törökország megerősítette elkötelezettségét az együttműködés elmélyítése mellett olyan területeken, mint a kereskedelem, a gazdasági kapcsolatok, a migráció, a biztonságpolitika és a regionális stabilitás. Az EU ismét hangsúlyozta, hogy Törökország továbbra is tagjelölt ország, miközben a török fél stratégiai szerepét is kiemelték az egyre gyorsabban változó geopolitikai környezetben.
Törökország csatlakozási folyamata 2018 óta nem mozdult előre, amikor az EU-s Általános Ügyek Tanácsán kimondták, hogy az ország egyre távolabb kerül az uniótól. Azóta bár több szempontból is tovább gyengült az ország demokratikus berendezkedése,
NATO-tagságának jelentősége drasztikusan megnőtt a régióban kiemelkedő szárazföldi, tengeri és fegyvergyártási kapacitásaik miatt is.
A közlemény szerint a felek fontosnak tartják a biztonsági és védelmi párbeszéd további erősítését, mégpedig a NATO-val összhangban és azt kiegészítve, ami különösen aktuális a szövetség előtt álló 5 százalékos védelmi kiadási és iparfejlesztési célok fényében, amelyek az ankarai csúcstalálkozó egyik központi témáját adják majd.
Nem csoda, hogy a biztonságpolitikai kérdések közül kiemelt helyet kapott Ukrajna is, ahol a felek egyetértettek abban, hogy támogatják az ország szuverenitását és területi integritását, valamint egy olyan tartós békerendezést, amely a nemzetközi jogon alapul. Az uniós oldal emellett ismét felhívta a figyelmet arra, hogy minden államnak meg kell akadályoznia az Oroszországgal szembeni uniós szankciók kijátszását, amiben a török magánszereplők sokáig erősen a szürkezónában voltak.
A megbeszélésen ezen kívül szó esett a Közel-Kelet, Afrika és a Dél-Kaukázus helyzetéről is, amelyekben a két fél közösen jelezte, hogy szorosabban kívánja összehangolni erőfeszítéseit a dél-kaukázusi térség stabilitásának erősítése érdekében, különös tekintettel a közlekedési, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, ami azért sem meglepő, mert az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen hétfőn utazott tárgyalásokat folytatni a régióba.
Az ankarai csúcstalálkozó azonban magyar szempontból is kiemelt jelentőségű lehet, mivel jó eséllyel
itt kerülhet sor Magyar Péter miniszterelnök és Donald Trump első személyes találkozójára.
Bár a két vezető korábban már említette egymást a nyilvánosság előtt, hivatalos kétoldalú megbeszélésről vagy az erre irányuló előkészületekről még nem hallhattunk.
Egy esetleges találkozó lehetőséget teremthetne arra, hogy a felek áttekintsék a magyar–amerikai kapcsolat helyzetét, amelyet Orbán Viktor volt miniszterelnök ideológiai alapon próbált építeni. Erre a célra jelentős összegeket költött, hogy lobbistái elérjék Trump tanácsadói köreit, azonban a választási veresége után az amerikai elnök már csak múlt időben nevezte barátjának az előző kormány vezetőjét, és azt mondta, hogy Magyar Péter jó munkát fog végezni.
Címlapkép forrása: EU
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