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Agyonszidták az EU-s zöldpolitikát, most a cégek könyörögnek, hogy ne lazítson Brüsszel
Uniós források

Agyonszidták az EU-s zöldpolitikát, most a cégek könyörögnek, hogy ne lazítson Brüsszel

Portfolio
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Rengeteg cég attól tart, hogy az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének tervezett fellazítása éppen a környezetbarát átállás úttörőit bünteti. Az Európai Bizottság az ipar versenyképességi nyomására hajlandó lenne enyhíteni a szabályokon és további ingyenes kvótákat osztani, ami azonban a zöld beruházásaikat korán megkezdő vállalatokat hozná hátrányos helyzetbe. A vita megosztja az ipart: míg a BASF, az ArcelorMittal és a Thyssenkrupp a terhek azonnali csökkentését követeli, addig a Heidelberg Materials vagy a Rockwool éppen a magas kvótaárakra építette dekarbonizációs stratégiáját. Az SSAB szerint a rendszer gyengítése nem oldja meg az európai ipar valódi versenyképességi problémáit, a szabályozás kiszámíthatatlansága viszont aláássa a befektetői bizalmat.
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A svéd SSAB acélgyártó vállalat hatmilliárd eurós beruházással korszerűsíti gyárait, hogy a szénről az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogéntechnológiára álljon át. A társaság arra számított, hogy az Európai Unió szabályozási környezete jutalmazza majd a környezetbarátabb termelést, és versenyelőnyt biztosít számára a szennyező versenytársakkal szemben, most azonban több iparági szereplővel együtt attól tart, hogy az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) tervezett átalakítása fellazítja a szabályokat, ezzel pedig bünteti a zöld átmenetet korán megkezdő úttörőket.

A kibocsátáskereskedelmi rendszer az Európai Unió legfőbb klímapolitikai eszköze, amely 2005 óta kötelezi a nehézipari vállalatokat és az erőműveket arra, hogy szén-dioxid-kvótákat vásároljanak a kibocsátásuk után, ezzel is ösztönözve a tisztább technológiák alkalmazását.

A rendszert most a 2040-es klímacélokhoz igazítanák, a felülvizsgálat viszont egy olyan időszakban zajlik, amikor egyre erősebb a politikai ellenállás az európai zöld megállapodással szemben.

Több európai vezető, köztük az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni és a lengyel kormányfő, Donald Tusk is úgy véli, hogy a szigorú szabályozás érdemben rontja az európai ipar versenyképességét.

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Az Európai Bizottság tisztségviselői már jelezték, hogy hajlandók lennének enyhíteni a rendszer szabályain, például további ingyenes kvóták kiosztásával a vállalatok terheinek csökkentése érdekében. Ez a lépés viszont éppen azokat a cégeket hozná hátrányos helyzetbe, amelyek már jelentős összegeket fektettek be a környezetbarát megoldásokba. Helena Norrman, az SSAB kommunikációs alelnöke rámutatott, hogy a tervezett módosításokkal végül azok a vállalatok járhatnak jól, amelyek mindeddig halogatták a zöld beruházásokat.

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A szén-dioxid-kvóták ára az elmúlt évtizedben meredeken emelkedett, a 2010-es évekre jellemző 10 euró alatti szintről a jelenlegi, tonnánkénti mintegy 80 eurós magasságba. A Goldman Sachs becslései szerint az alacsony kibocsátású ipari technológiák, köztük az elektromos hőtermelés, nagyjából 90 eurós kvótaár felett válnak valóban versenyképessé. Ez a magas árszint alapozta meg a Heidelberg Materials cementgyártó és a Rockwool szigetelőanyag-gyártó nagyszabású beruházásait is, az utóbbi vállalat elektromos olvasztási technológiát fejlesztett ki a fosszilis tüzelőanyagok kiváltására.

Más nagyvállalatok ugyanakkor éppen a terhek csökkentését sürgetik. A BASF, az ArcelorMittal és a Thyssenkrupp közös levélben követelte az ETS-hez kapcsolódó költségek növekedésének azonnali megállítását, és arra figyelmeztettek, hogy Európa lényegében egyedül próbálja megemelni a szén-dioxid árát a világban. A BASF hangsúlyozta, hogy bár 1990 óta felére csökkentették a kibocsátásukat, a további dekarbonizációs lépések, mint a hidrogéntechnológia alkalmazása vagy a villamosítás, jelenleg gazdaságilag nem térülnek meg, mivel ezek a technológiák túl drágák a globális piaci versenyben.

A vita hátterében egy kényelmetlen politikai valóság húzódik meg, mivel a kibocsátáskereskedelmi rendszer eleve nyertesekre és vesztesekre osztja fel a piacot.

A befektetők számára a szén-dioxid ára mutatja meg, mely vállalatok szerezhetnek hosszú távú versenyelőnyt, a szabályozás gyakori megváltoztatása viszont elmossa ezt a piaci jelzést.

Az SSAB álláspontja szerint az ETS gyengítése nem nyújt megoldást a magas energiaárakból, az infrastruktúra hiányosságaiból és a geopolitikai bizonytalanságokból eredő versenyképességi kihívásokra, hiszen ezeket a problémákat nem a kvótarendszer reformjával kell orvosolni.

Forrás: Reuters

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