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Érvénybe léptek az EU vámintézkedései: szerdától több mint 1000 forinttal drágulhat minden Kínából rendelt apróság
Uniós források

Érvénybe léptek az EU vámintézkedései: szerdától több mint 1000 forinttal drágulhat minden Kínából rendelt apróság

Portfolio
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Július 1-jétől 3 eurós díjat kell fizetni a 150 euró alatti értékű, EU-n kívülről érkező e-kereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban a Temuhoz, a Sheinhez és más ázsiai online piacterekhez kötődő csomagforgalmat érinti, amely az elmúlt években rekordméretűre nőtt Európában. Bár elsőre logikusnak tűnhet, hogy az extra költséget a fogyasztói árak növelésével próbálják kimozogni a cégek, egyelőre nem biztos, hogy drasztikus árnövekedés várható
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Július 1-jétől az Európai Unió 3 eurós, tehát jelenlegi árfolyamon egy közel 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű, EU-n kívülről érkező e-kereskedelmi küldemények után.

Az intézkedés elsősorban az olyan kínai platformokat érinti, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress, amelyek jelentős részben közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat.

Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt. Az EU-ba tavaly közel 6 milliárd ilyen csomag érkezett, amelyek döntő többsége kínai webáruházaktól származott. Az uniós érvelésben a jelenlegi rendszer aránytalan terhet ró a vámhatóságokra, és sok esetben leküzdhetetlen versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket.

A 3 eurós összeg első látásra nem tűnik jelentősnek, de az olcsó termékek esetében érezhető áremelkedést okozhat. Egy néhány eurós kiegészítő vagy ruhadarab esetében a díj a vételár jelentős, akár 50 százalékos részét is könnyen kiteheti, ezért

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a platformok várhatóan kénytelenek lesznek részben átterhelni vagy átvállalni a többletköltséget.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a 3 eurót terméktípusonként szabják ki, tehát míg két ing vásárlása esetén csupán egyszer kell megfizetni, egy ing és egy nadrág után már annak kétszeresét, 6 eurót szednek be.

Az uniós intézmények régóta bírálják azokat a kereskedelmi modelleket, amelyek eddig visszaéltek a 150 euró alatti, alacsony értékű csomagokra vonatkozó vámmentességgel. A napi több millió egyedi küldemény jelentősen megnehezíti a termékbiztonsági, és fogyasztóvédelmi vámellenőrzéseket is.

A Bizottság szerint a díj hozzájárulhat az ellenőrzési rendszer fenntartásának finanszírozásához is, ám ez csak egy ideiglenes megoldás, mielőtt kidolgozzák az egyelőre 4 tarifakategóriásra tervezett tarifarendszert, és annak ellenőrzési infrastruktúráját.

A nagy kínai platformok már hónapok óta készülnek az új szabályokra, így a Shein és a Temu egyaránt növelte európai raktári és logisztikai kapacitásait, hogy minél több terméket tudjanak uniós készletekből kiszállítani. Ez csökkentheti az egyedi importküldemények számát, és mérsékelheti az új díj hatását, és papírforma szerint, várhatóan még inkább ebbe az irányba fognak elmozdulni a kínai értékesítők.

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