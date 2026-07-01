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Kitűzték a francia elnökválasztás időpontját, Macron leváltása az áhított európai egységet is veszélyeztetheti
Uniós források

Kitűzték a francia elnökválasztás időpontját, Macron leváltása az áhított európai egységet is veszélyeztetheti

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A következő francia elnökválasztás időpontjának kijelölésével kezdetét veheti a verseny Emmanuel Macron utódlásáért. A legnagyobb figyelem egyelőre a jobboldali Nemzeti Tömörülésre irányul, hiszen az EU-szkeptikus párt győzelme jelentősen befolyásolhatná az uniós döntéshozatalt. Ugyanakkor korántsem biztos, hogy a jelenlegi közvélemény-kutatási eredmények tükrözik majd a végeredményt, mivel a francia kétfordulós választási rendszer korábban többször is átírta az első forduló után kialakult erőviszonyokat.

Franciaországban 2027. április 18-án tartják az elnökválasztás első fordulóját, míg a második fordulóra május 2-án kerül sor

– értesült kormányzati forrásokból több francia lap. A hivatalos bejelentés várhatóan a szerdai kormányülést követően történik meg.

Az időpontok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy Emmanuel Macron második elnöki ciklusa május 13-án jár le. A francia alkotmány értelmében Macron nem indulhat harmadik egymást követő mandátumért, így közel egy évtized után biztosan új államfő költözhet az Élysée-palotába.

A választásra már most számos ismert politikus készül. Az indulók között emlegetik Macron két korábbi miniszterelnökét, Édouard Philippe-et és Gabriel Attalt, valamint a radikális baloldal vezetőjét, Jean-Luc Mélenchont is.

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A közvélemény-kutatások alapján ugyanakkor a legnagyobb esélyese jelenleg a jobboldali Nemzeti Tömörülés jelöltje lehet, a párt azonban egyelőre nem döntötte el, hogy a korábbi – jelenleg korrupciós ügyek miatt eltiltott – elnökjelölt, Marine Le Pen vagy a jelenlegi pártelnök, Jordan Bardella induljon a választáson.

Ugyan a jobboldali párt korábban orosz forrásokból, valamint az végletekig EU-kritikus, áprilisban leváltott Orbán-kormánytól is fogadott el támogatást, a jelenlegi politikai környezetben egyre kínosabbá válnak számára régi szövetségesei. Bardella egy korábbi interjújában már egy nagyságrenddel együttműködőbb, de továbbra is távolságtartó hangot ütött meg.

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Jelen állás szerint nehéz megmondani, hogy pontosan milyen politikai arcélt választana magának a Nemzeti Tömörülés egy esetleges győzelem után, a francia választási rendszer azonban kétfordulós. Bár a párt támogatottsága korábban is kiemelkedő volt,

a második fordulóra jellemzően összezárnak vele szemben a középre és balra húzó szavazók.

Az sem kizárt, hogy Macron egy váratlan lépéssel egy, a nemzetközi politikában már ismert szereplőt kér fel arra, hogy induljon az utódjaként, aki már az első fordulóban tompíthatná a jobboldaltól elhatárolódó politikai erők közötti rivalizálást.

Az uniós intézmények ettől függetlenül tartanak az eredménytől, így például a tagállamokat tömörítő Tanács és az Európai Parlament is azt szorgalmazza, hogy még az idei év vége előtt fogadják el az unió 2028–2034-re vonatkozó közös költségvetését (MFF), nehogy a 2027-ben esedékes európai választások eredményei ellehetetlenítsék a megegyezést.

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