Kitűzték a francia elnökválasztás időpontját, Macron leváltása az áhított európai egységet is veszélyeztetheti

A következő francia elnökválasztás időpontjának kijelölésével kezdetét veheti a verseny Emmanuel Macron utódlásáért. A legnagyobb figyelem egyelőre a jobboldali Nemzeti Tömörülésre irányul, hiszen az EU-szkeptikus párt győzelme jelentősen befolyásolhatná az uniós döntéshozatalt. Ugyanakkor korántsem biztos, hogy a jelenlegi közvélemény-kutatási eredmények tükrözik majd a végeredményt, mivel a francia kétfordulós választási rendszer korábban többször is átírta az első forduló után kialakult erőviszonyokat.

Franciaországban 2027. április 18-án tartják az elnökválasztás első fordulóját, míg a második fordulóra május 2-án kerül sor

– értesült kormányzati forrásokból több francia lap. A hivatalos bejelentés várhatóan a szerdai kormányülést követően történik meg.

Az időpontok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy Emmanuel Macron második elnöki ciklusa május 13-án jár le. A francia alkotmány értelmében Macron nem indulhat harmadik egymást követő mandátumért, így közel egy évtized után biztosan új államfő költözhet az Élysée-palotába.

A választásra már most számos ismert politikus készül. Az indulók között emlegetik Macron két korábbi miniszterelnökét, Édouard Philippe-et és Gabriel Attalt, valamint a radikális baloldal vezetőjét, Jean-Luc Mélenchont is.

A közvélemény-kutatások alapján ugyanakkor a legnagyobb esélyese jelenleg a jobboldali Nemzeti Tömörülés jelöltje lehet, a párt azonban egyelőre nem döntötte el, hogy a korábbi – jelenleg korrupciós ügyek miatt eltiltott – elnökjelölt, Marine Le Pen vagy a jelenlegi pártelnök, Jordan Bardella induljon a választáson.

Ugyan a jobboldali párt korábban orosz forrásokból, valamint az végletekig EU-kritikus, áprilisban leváltott Orbán-kormánytól is fogadott el támogatást, a jelenlegi politikai környezetben egyre kínosabbá válnak számára régi szövetségesei. Bardella egy korábbi interjújában már egy nagyságrenddel együttműködőbb, de továbbra is távolságtartó hangot ütött meg.

Jelen állás szerint nehéz megmondani, hogy pontosan milyen politikai arcélt választana magának a Nemzeti Tömörülés egy esetleges győzelem után, a francia választási rendszer azonban kétfordulós. Bár a párt támogatottsága korábban is kiemelkedő volt,

a második fordulóra jellemzően összezárnak vele szemben a középre és balra húzó szavazók.

Az sem kizárt, hogy Macron egy váratlan lépéssel egy, a nemzetközi politikában már ismert szereplőt kér fel arra, hogy induljon az utódjaként, aki már az első fordulóban tompíthatná a jobboldaltól elhatárolódó politikai erők közötti rivalizálást.

Az uniós intézmények ettől függetlenül tartanak az eredménytől, így például a tagállamokat tömörítő Tanács és az Európai Parlament is azt szorgalmazza, hogy még az idei év vége előtt fogadják el az unió 2028–2034-re vonatkozó közös költségvetését (MFF), nehogy a 2027-ben esedékes európai választások eredményei ellehetetlenítsék a megegyezést.

Címlapkép forrása: EU