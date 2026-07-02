Brüsszeli kémbotrány: minden óvatosságot mellőztek a magyar ügynökök, mégsem találtak felelőst

Már áprilisban lezárta vizsgálatát az Európai Bizottság a tavaly kirobbant brüsszeli magyar kémbotrány ügyében, és ugyan a vizsgálat megerősítette, hogy a 2010-es évek közepén magyar hírszerző tisztek működtek az ország brüsszeli állandó képviseleten (ÁK), nem sikerült egyéni felelősséget megállapítani - derül ki a Politico által látott dokumentumból.
Piotr Serafin költségvetésért és csalásellenes ügyekért felelős biztos vizsgálata arra jutott, hogy 2013 és 2016 között több magyar hírszerző dolgozott diplomáciai fedésben az ÁK-n, és bár a jelentés szerint tevékenységük kezdetben visszafogott volt, 2015-től egyre nyíltabbá vált, olyannyira, hogy az uniós intézményeknél dolgozó magyarok körében eddigre nyílt titokká vált. A dokumentum szerint
egyértelmű, hogy az érintett hírszerzők hivatalos pozíciójukat olyan feladatokra használták, amelyek túlmutattak a diplomaták szokásos tevékenységén.
A vizsgálat igazolni tudta, hogy ennek központjába magyar származású bizottsági tisztviselők beszervezése volt, abból a célból, hogy a magyar kormány számára fontos ügyekkel kapcsolatban szerezzenek részletes információkat az akkoriban még José Manuel Barroso, majd 2014-től Jean-Claude Juncker által vezetett intézmény belső munkájáról.
A történet egyik érzékeny pontja, hogy 2015-ben Várhelyi Olivér lett Magyarország EU nagykövete és egyben az ÁK vezetője is, aki Ursula von der Leyen megválasztása óta, tehát 2019-től biztosi pozícióban dolgozik az Európai Bizottságnak.
Várhelyi tavaly - amikor először jelentek meg sajtóértesülések az állítólagos kémtevékenységről - azt közölte Ursula von der Leyennel, hogy nem volt tudomása ilyen műveletekről. Idén januárban az Európai Parlament egyik bizottsági meghallgatásán is azt mondta, hogy
sem a magyar, sem más titkosszolgálatok nem keresték meg bizalmas információk megszerzése érdekében.
A bizottsági vizsgálat végül nem tudott sem Várhelyi sem más vezető tisztviselő felelősségére vonatkozó bizonyítékot feltárni, így a jelentés szerint a rendelkezésre álló információk és az Európai Bizottság korlátozott vizsgálati eszközei alapján kizárólag a hírszerző tisztek tevékenysége volt azonosítható.
A Bizottság álláspontja továbbra is megegyezik magyar szóvivőjük, Ujvári Balázs által is közöltekkel, miszerint
nem találtak olyan súlyos biztonsági incidenst, amely érdemi károkat okozott volna az uniós intézmények működésében.
Bár az eset kirobbanásakor szó volt arról, hogy von der Leyen kivár, és idővel lecserélheti Várhelyit, a Bizottság vezetője alapvetően jó kapcsolatot ápol a jelenleg egészségügyi és állatjóléti tárcát vivő biztossal, és a munkájával is elégedett.
Az, hogy a magyar szolgálatok úgy tűnik, meglehetősen óvatlan módon próbáltak extra információkat szerezni, nem látszik érdemben befolyásolni a további munkát.
Címlapkép forrása: EU
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