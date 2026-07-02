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Engedett az EU a lobbistáknak, most ezért a techóriások miatt szabadulhatnak el az energiaárak Európában
Uniós források

Engedett az EU a lobbistáknak, most ezért a techóriások miatt szabadulhatnak el az energiaárak Európában

Portfolio
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Az Európai Unió a technológiai óriások nyomására olyan új szabályozáson dolgozik, amely a korábban tervezettnél jóval enyhébb feltételeket szabna az adatközpontok éghajlati hatásainak elszámolásánál. A Financial Times által megismert tervezet szerint a vállalatok olcsóbb kompenzációs megoldásokkal, például zöldtanúsítványok vásárlásával is ellensúlyozhatnák a gázüzemű adatközpontok károsanyag-kibocsátását.
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Az Európai Unió régóta igyekszik összeegyeztetni klímavédelmi céljait azzal a törekvéssel, hogy növelje versenyképességét, és az Egyesült Államokkal lépést tartva kiépítse a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát. Iparági adatok szerint a régió Észak-Amerika után a világ második legnagyobb adatközpont-piacának számít.

A javaslat jelentősen felpuhítaná azt a jelzőlámpásnak nevezett minősítési rendszert, amely az energia- és vízfelhasználásuk alapján osztályozná az adatközpontokat.

A tervezet márciusi változata még előírta, hogy a fosszilis energiahordozókból származó kibocsátást kizárólag olyan zöldtanúsítványokkal lehessen ellensúlyozni, amelyek az elmúlt évtizedben létesített, valamint az adatközponttal azonos időben és földrajzi helyen termelő megújulóenergia-projektekből származnak.

A legfrissebb, június 30-i változat viszont már engedett a nagyvállalatok és lobbiszervezetek – köztük az Amazon Web Services, a Microsoft és az Európai Adatközpont-szövetség – nyomásának, amelyek a magasabb költségekre hivatkozva a szigorú feltételek elhagyását szorgalmazták. Az új szöveg ráadásul a nukleáris energiából származó tanúsítványokat is elfogadhatónak tartja, ami az atomenergiára támaszkodó tagállamoknak, például Franciaországnak kedvez.

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Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy éjszaka a szénalapú áramot is használó német hálózatról működő adatközpont a nappal Spanyolországban termelt napenergiához kapcsolódó tanúsítványokkal is semlegesítheti a kibocsátását. Szakértők szerint azonban az ilyen tanúsítványok alig járulnak hozzá a tényleges kibocsátáscsökkentéshez. Killian Daly, az EnergyTag agytröszt vezetője rámutatott, hogy ha az adatközpontok működését nem új, helyi és a valós idejű fogyasztáshoz igazított megújuló energiával fedezik, azzal növelik az importált gáz iránti keresletet,

ami magasabb energiaárakat és gyengébb ellátásbiztonságot eredményezhet.

Bár a technológiai vállalatok évek óta azt hangoztatják, hogy zöldenergia-beruházásokkal képesek semlegesíteni a kibocsátásukat, a legfrissebb adatok nem ezt mutatják. Az Amazon szerdán közzétett jelentése szerint a vásárolt villamos energiából származó kibocsátása 2024 és 2025 között 34 százalékkal nőtt, míg a Google esetében ez az érték 37 százalékkal emelkedett. Mindeközben Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, ahol a tervek szerint a következő öt-hét évben megháromszoroznák az adatközpontok számítási kapacitását.

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