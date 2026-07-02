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Kimondták a szakértők: hatalmas hibát követett el Európa, ész nélkül locsoltuk a pénzt klímavédelemre, de nem arra kellett volna
Uniós források

Kimondták a szakértők: hatalmas hibát követett el Európa, ész nélkül locsoltuk a pénzt klímavédelemre, de nem arra kellett volna

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A júniusi európai hőhullámok és a sorra megdőlő melegrekordok rávilágítottak arra, hogy a kontinens mennyire felkészületlen a klímaváltozás közvetlen hatásaira. Bár az Európai Unió a klímavédelem élharcosaként az elsők között vállalta a 2050-re elérendő klímasemlegességet, a helyenként 40 Celsius-fok feletti hőség megmutatta, hogy a gazdaság, a közszolgáltatások és a kritikus infrastruktúra védelme még korántsem megoldott.

A rendkívüli hőség miatt

  • több régióban akadozott az áramellátás,
  • korlátozták vagy betiltották a szabadtéri munkavégzést,
  • Németországban járatok maradtak ki a vasúton,
  • Svédországban pedig kisiklott egy tehervonat a sínek hőtágulása és deformációja miatt.

A leginkább sújtott országok közé tartozó Spanyolországban a rendkívüli meleg következtében mintegy ezer többlethalálozást regisztráltak.

Krzysztof Bolesta, a lengyel klímavédelmi minisztérium államtitkár-helyettese rámutatott, hogy a klímaadaptáció terén Európa eddig alulteljesített. Az épületek és a közterületek felkészítése ugyanakkor jellemzően nemzeti vagy regionális hatáskörbe tartozik, nem pedig uniós feladat. Wopke Hoekstra klímaügyekért felelős biztos, aki idén mutatja be az EU klímareziliencia-stratégiáját, hangsúlyozta, hogy nem Brüsszel tisztje előírni a görögöknek vagy a spanyoloknak az erdőtüzek elleni védekezés módját, így az uniós terv inkább a közös forgatókönyvekre és a bevált gyakorlatok megosztására fókuszál majd.

Az Európai Unió saját adaptációs kiadásai rendkívül alacsonyak, miközben a kontinens a globális átlagnál gyorsabban melegszik. A 2021 és 2025 közötti időszakban a közös uniós költségvetés klímacélú forrásainak

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72 százalékát a kibocsátáscsökkentésre fordították, míg a klímaadaptációra mindössze 18 százalék jutott.

Bolesta kiemelte, hogy a magánszektornak nincs a kibocsátáscsökkentéshez mérhető pénzügyi ösztönzője a felkészülésre, mivel az alkalmazkodást segítő beruházásokat inkább hosszú távon megtérülő költségként vagy egyfajta biztosításként kezelik.

Az ING elemzése szerint a klímaváltozás által felerősített szélsőséges időjárási események, például a hőhullámok, az aszályok és az árvizek, tavaly mintegy 0,3 százalékpontos növekedési veszteséget okoztak a stagnáló európai gazdaságnak. A pénzintézet értékelése alapján a hőhullámok mára csendben meghatározó makrogazdasági tényezővé váltak. Németországban egy-egy 30 Celsius-fok feletti nap becslések szerint 430 millió eurós kiesést jelent a termelésben, ennek ellenére az irodáknak csupán a fele klimatizált, szemben a dél-európai 90-95 százalékos aránnyal. Elemzők szerint az ország évtizedeken át a hideg elleni védekezésre és nem a hőség elviselésére tervezte az épületeit, ami mára jelentős alkalmazkodási hiányt eredményezett.

Bizonyos megoldások kifejezetten egyszerűek és költséghatékonyak. Egy német padlóburkolat-gyártó vállalat például a műemlékvédelmi előírások miatt nem építhette át kölni székházát, így fényvisszaverő fóliát helyezett el az ablakokon, amivel tíz fokkal sikerült csökkentenie a belső hőmérsékletet. Más esetekben viszont strukturális változtatásokra van szükség, mint például a műszakok hűvösebb napszakokra történő átütemezése, valamint a közlekedési hálózatok és a városi terek átfogó átalakítása.

A mintegy 70 ezer áldozatot követelő 2003-as hőhullám óta azért történt előrelépés. Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb becslése szerint a már működő adaptációs intézkedések, így a hőségriasztási rendszerek, a korai figyelmeztetések, a kijelölt hűtött terek és a veszélyeztetett csoportok közvetlen elérése nélkül a hőséghez köthető halálozási arány csaknem 80 százalékkal magasabb lenne. Hans Henri P. Kluge, a WHO európai regionális igazgatója hangsúlyozta, hogy ezek az intézkedések bizonyítottan életeket mentenek, ezért a teljes európai régióban szélesebb körű alkalmazásukra lenne szükség.

Forrás: Reuters

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