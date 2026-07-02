Magyarország is örülhet, Brüsszel komoly könnyítést ad az államadóssággal küzdő európai államoknak

Az Európai Bizottság nagyobb költségvetési mozgásteret biztosít a tagállamoknak az elektromos járművek vásárlásának, valamint a kerékpárutak és a vasúti infrastruktúra fejlesztésének támogatására. Egy belső szakpolitikai dokumentum szerint a könnyítéssel az eladósodott tagállamok, például Olaszország és Spanyolország mérsékelhetik a közel-keleti konfliktus miatt megemelkedett üzemanyagárak okozta terheket – írta meg a Politico.
A lap szerint a brüsszeli testület a pénzügyminiszter-helyetteseknek küldte meg azt a dokumentumot, amely részletezi, hogy mely zöldberuházások kapnak mentességet a költségvetési szabályok alól.
A júniusban bejelentett rugalmasabb szabályozás kifejezetten a magas államadóssággal és hiánmnyal küzdő tagállamoknak nyújt pénzügyi mozgásteret, amelybe Magyarország is tartozik.
A mentesség mértéke korlátozott, a zöldberuházások értéke ugyanis 2028-ig, három év alatt összesen a bruttó hazai termék legfeljebb 0,6 százalékát érheti el, egyetlen éven belül pedig nem haladhatja meg a GDP 0,3 százalékát.
Magyarország számára a lépés azért lehet különösen érdekes, mert némi költségvetési levegőt adhatna olyan zöld átállási programoknak, mint az elektromosautó-vásárlások, a töltőhálózat fejlesztése, a hőszivattyúk terjedésének ösztönzése vagy az energiahatékonysági beruházások támogatása – ezek pedig nagyrészt kiteszik a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervet, mintegy 3 milliárd eurót lehet idesorolni.
Magyarországon ez évente legfeljebb néhány százmilliárd forintos nagyságrendet jelentene, vagyis a szabály inkább célzott beruházási mozgásteret nyitna, nem pedig általános költségvetési lazítást.
Aprócska mentőöv ez 2026-ban a magyar költségvetésnek: a szerdán közzétett első negyedéves kormányzatiegyenleg-adatok szerint már 2090 milliárd forint, a GDP 9,0%-a volt a kormányzati szektor 2026. első negyedéves hiánya.
Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a könnyítés kizárólag a február 28-án kirobbant iráni konfliktus után bevezetett intézkedésekre vonatkozik, amelyek bizonyítottan felgyorsítják a fosszilis energiahordozóktól való függetlenedést.
A kilencoldalas dokumentum részletesen felsorolja a mentesség alá eső beruházásokat. Ezek közé tartozik az elektromos járművek, a geotermikus és a napenergia támogatása, a gázkazánok hőszivattyúra cserélése, valamint a vasúti infrastruktúra, a villamos- és metróhálózatok, a kerékpárutak és az elektromos töltőállomások fejlesztése. Ezzel szemben a jövedéki adó csökkentése és a fosszilis energiahordozók közvetlen támogatása nem tartozik a könnyítés hatálya alá.
Az Európai Bizottság jelezte, hogy az augusztus közepéig benyújtott további kérelmeket egyedi elbírálás alapján vizsgálja meg.
Ez azonban aggodalmat váltott ki, mivel egyes országok így megpróbálhatják tovább tágítani a fiskális szabályok kereteit. A tagállamoknak hitelt érdemlő bizonyítékokat kell benyújtaniuk arról, hogy az érintett energetikai intézkedések valóban megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A könnyítést egyébként az euróövezet pénzügyminisztereinek múlt havi, luxembourgi zárt ülésén több ország, köztük Franciaország, Észtország, Finnország és Hollandia is bírálta.
Címlapkép forrása: EU
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