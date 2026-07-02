Magyarország is tartott a paktumtól, de egymást falják fel az EU új szövetséges blokkjában

Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay egyelőre nem tudott megegyezni arról, hogyan osszák fel egymás között azokat a kedvezményes vámkvótákat,
amelyek lehetővé teszik bizonyos mezőgazdasági termékek alacsonyabb vagy zérótarifa melletti exportját az Európai Unióba.
Alig két hónappal az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ideiglenes hatálybalépése után a Mercosur állam- és kormányfőinek asuncióni csúcstalálkozóján is a kvótavita uralta a napirendet - írja az Euractiv.
A május óta életbe lépő vámkedvezmények rengeteg tarifát törölnek el a két fél között, de az uniós gazdák számára érzékeny mezőgazdasági termékek esetében több éven keresztül felépülő kvóták korlátozzák azt, hogy mennyi terméket exportálhatnak Dél-Amerikából évente. Az EU meglehetősen szigorú mennyiségeket tudott kialkudni, amelyek a példaként emlegetett marhahús esetében az uniós fogyasztás/termelés nagyjából 1,5 százalékának felelnek meg.
A kvóták felosztásán azonban úgy látszik nem gondolkodtak előre a Mercosur-országok, ezért a jelenlegi rendszerben gyakorlatilag "érkezési sorrendben" használják fel őket. A lap szerint
- Uruguay már a rendszer első heteiben felhasználta az elérhető rizskvóta több mint 60 százalékát,
- míg Argentína a kedvezményes mézexport közel 80 százalékát lekötötte az első három hónapra.
Santiago Peña paraguayi elnök szerint a kisebb gazdaságok eleve hátrányból indulnak a brazil és argentin exportőrökkel szemben, ezért igazságosabb elosztási mechanizmusra lenne szükség. Peña meglátásban a kvóták egyenlő elosztása a regionális integráció jövőjét is meghatározhatja, de a többi ország elutasította javaslatát.
A nézeteltérések mögött persze jelentős gazdasági érdekek húzódnak meg, így például
- Brazília, amely a térség legnagyobb agrárexportőre, amely az unióval folytatott kereskedelem több mint 80 százalékát teszi ki, azt szeretné, ha a kvóták elosztása az egyes országok globális piaci részesedését tükrözné.
- Argentína és Uruguay ezzel szemben a korábbi uniós exportteljesítmény alapján osztaná szét a lehetőségeket.
A belső feszültségek azért is különösen kellemetlenek, mert a Mercosur és az Európai Unió évtizedes tárgyalások után jutott el a megállapodás gyakorlati alkalmazásáig. Az egyezmény mintegy 700 millió fogyasztó összekötésével a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozta létre, és a dél-amerikai exportőrök számára kiemelt lehetőséget jelent az európai piac.
A védőintézkedésekkel tűzdelt szabadkereskedelmi egyezményt egyébként több tagállam, köztük Magyarország is bírálta elfogadásakor. A Fidesz és a Tisza egyaránt a gazdák érdekképviseleteinek aggodalmait hangsúlyozta, akik szerint a Mercosur-országokból érkező „olcsó és rossz minőségű” húsok jelentősen lenyomhatják termékeik felvásárlási árait.
Erről ugyan nem készült nyilvános hatástanulmány, a rendkívül szűk kvóták és a szigorú higiéniai, illetve egészségügyi elvárások miatt – amelyekre hivatkozva az EU nemrég ideiglenesen korlátozta egyes brazil agrár-élelmiszeripari importtermékek behozatalát – nehéz elképzelni, hogy az EU ne tudna közbelépni szükség esetén, még akkor is, ha a Bizottság ellenőrzési kapacitásai egyelőre meglehetősen korlátozottak.
Címlapkép forrása: EU
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