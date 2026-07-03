Brüsszel az éllovasoknak adná a lemaradó tagjelölteknek szánt pénzeket

Az Európai Bizottság a legjobban haladó nyugat-balkáni tagjelölt országokhoz csoportosíthatja át a csatlakozási reformok ösztönzésére létrehozott támogatási alap jelentős részét, mivel több állam nem teljesítette időben a vállalt feltételeket. Az Euronews értesülése szerint
- a forrásokból elsősorban Montenegró, Albánia és Észak-Macedónia részesülhet nagyobb arányban,
- miközben a Bosznia-Hercegovinara, Koszovóra és Szerbiára jutó rész jelentősen csökkenhet az országok lemaradása miatt.
A 2024-ben létrehozott Reform- és Növekedési Eszköz (Reform and Growth Facility) célja, hogy pénzügyi ösztönzőkkel gyorsítsa fel az uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat a Nyugat-Balkánon. A 2024 és 2027 közötti időszakra összesen 6 milliárd eurót különítettek el, azzal a céllal, hogy a térség gazdaságainak növekedését felgyorsítsák, akár meg is duplázzák a következő évtizedben.
A Bizottság adatai szerint azonban a rendelkezésre álló 6 milliárd euróból mindössze 673 millió eurót fizettek ki eddig, és ennek döntő része az éllovas tagjelöltekhez került.
Ez önmagában nem meglepő, hiszen a támogatások kifizetése szigorú feltételekhez kötött: a tagjelölteknek meghatározott reformokat kell végrehajtaniuk előre rögzített határidőkig, ellenkező esetben a Bizottság részben vagy teljes egészében visszatarthatja az adott mérföldkőhöz kapcsolódó összeget.
A kedvezményezetteknek általában egy évük van a vállalások teljesítésére, bár az első időszakban ezt két évre hosszabbították meg, így az jelentős határidő 2026. június 30-án járt le. Ez a határidő teszi lehetővé, hogy a fel nem használt forrásokat más országokhoz irányítsák át. A lapnak a Bizottság szóvivője is megerősítette, hogy
amennyiben egy reformlépés a türelmi idő lejártáig sem valósul meg, az ahhoz kapcsolódó pénzeket más kedvezményezettek között oszthatják szét.
A legnagyobb nyertesek innentől várhatóan Montenegró és Albánia lehetnek, hiszen messze ők haladnak a legjobban a szükséges reformok átvezetésével. Észak-Macedónia szintén jó eséllyel részesülhet a pluszforrásokból, mivel a Bizottság szerint ha lassabban is, de következetesen halad a csatlakozási fejezetekkel.
A legnagyobb vesztes ugyanakkor Bosznia-Hercegovina lehet, amely eddig egyetlen eurót sem kapott a programból, amiért elsősorban az ország rendkívül összetett intézményi rendszere áll. Mellette Koszovó és Szerbia ugyan már részesült kifizetésekben, de szintén hátrányba kerülhet, hiszen a két ország viszonya nemzetközi szempontból is rendkívül terhelt, és az orosz befolyás is erősebben él a társégben.
Marta Kos bővítési biztos már áprilisi levélben is sürgette a kormányokat a reformok felgyorsítására, jelezve, hogy a rendelkezésre álló források elveszhetnek. Brüsszel ugyanakkor hangsúlyozza, hogy itt nem egy „büntetésről” van szó: a pénzekre csak azok az országok tarthatnak igényt, amelyek teljesítik a vállalt feltételeket.
A lap egy névtelenséget kérő uniós forrása ezt úgy fogalmazta meg, hogy
ez olyan, mint az órabérben végzett munka, csak azért jár fizetés, amit ténylegesen elvégeztek.
A Bizottság várhatóan még júliusban ismerteti a tagállamokkal, hogy pontosan mekkora összeget és milyen módon csoportosítana át az egyes országok között.
Címlapkép forrása: EU
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