Trükkös módszerrel játsszák ki a tiltást Kínában, hogy megszerezzék Amerika féltett AI-modelljeit

Az ügyet ismerő források szerint a kínai cégek – köztük az Ant Financial –

felhőszolgáltatókon és tengerentúli leányvállalatokon keresztül fértek hozzá az olyan eszközökhöz, mint a Claude Code.

Az Ant a hírek szerint vállalati Claude-fiókokat biztosított munkatársainak, amelyeket a cég belső hálózatán, a szingapúri leányvállalaton keresztül érhettek el.

Bár a TikTok anyavállalata, a ByteDance nem biztosít közvetlen hozzáférést a Claude-hoz, idén bevezetett egy költségtérítési rendszert. Ennek keretében a mérnökök visszaigényelhetik a személyes előfizetéseik díját, és az eszközöket virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül használják. Bár ezek a megoldások sem az amerikai, sem a kínai jogszabályokat nem sértik, ellentétesek az Anthropic felhasználási feltételeivel, amelyek kifejezetten tiltják a kínai cégek és tengerentúli leányvállalataik számára a modellek használatát.

Az Anthropic szigorú felhasználó-azonosítást ír elő, és letiltja a kínai bankokból érkező tranzakciókat. Ezzel szemben a kínai felhasználók lényegesen könnyebben férnek hozzá az OpenAI eszközeihez VPN-en keresztül, mivel az OpenAI nem alkalmaz hasonlóan szigorú ellenőrzést. Az Anthropic kódolóeszközei különösen népszerűek a kínai szoftverfejlesztők és AI-startupok körében, mivel a generált válaszokat az úgynevezett modelldesztillációhoz használják fel, amelynek során kisebb modelleket tanítanak be a fejlettebb rendszerek működésének másolására.

Az egyik gyakran alkalmazott kerülőút a Microsoft Azure felhőszolgáltatásán, valamint tengerentúli leányvállalatokon keresztül vezet. A Microsoft alkalmazásprogramozási felületen (API) keresztül biztosított hozzáférést olyan kínai cégeknek, amelyek szingapúri bejegyzésű egységgel rendelkeznek, így a szárazföldi Kínában dolgozó mérnökök a belső hálózaton keresztül érhették el a Claude-ot. A Microsoft közleménye szerint az Anthropic – a szoftveróriás támogatásával – szorosan nyomon követi a szolgáltatás használatát, és érvényesíti a felhasználási feltételeket.

Az Anthropic emellett fellépett az úgynevezett közvetítő szerverek ellen is, amelyek a szárazföldi Kínából érkező kéréseket külföldön regisztrált Claude-fiókokon keresztül továbbítják. A nagyobb kínai AI-cégek azonban jellemzően kerülik ezeket a megoldásokat, mivel széles körben tartanak attól, hogy az üzemeltetők tárolják vagy értékesítik a beérkező adatokat. A cég korábban a Claude Code segítségével kutatott olyan árulkodó jelek után – mint például a számítógép időzónája –, amelyek arra utalnak, hogy a felhasználó valójában Kínából dolgozik.

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