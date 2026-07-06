Botrány lett a titkos uniós akcióból, Putyin kulcsemberét környekezték meg Brüsszelből

Costa utasítására Lourtie két alkalommal is egyeztetett telefonon Jurij Uszakovval, Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadójával. Az elnök szerint érdemi kérdésekről nem esett szó, és jogköre keretein belül maradt, amikor felmérte, hogy mely kapcsolattartási pontok válhatnak a jövőben hasznossá. Egy, a részleteket ismerő tisztségviselő szerint a cél mindössze egy közvetlen kommunikációs csatorna kiépítése volt, hogy szükség esetén legyen kihez fordulni az uniós érdekek védelmében.
Az első hívás mintegy öt percig, a második pedig alig fél percig tartott.
Az ügy mindezek ellenére feszültséget keltett a tagállamok között, mivel egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot arról, hogy pontosan kit és mikor tájékoztattak a kapcsolatfelvételről. A június 18-i csúcstalálkozón Franciaország és Németország szokatlan módon nyíltan bírálta Costát és csapatát, míg Kristen Michal észt kormányfő elhamarkodottnak és félreérthetőnek nevezte a lépést. Diplomaták szerint azonban a reakciók jóval élesebbek lettek volna, ha a felek nem élveznék a tagállamok alapvető bizalmát. A hírek megjelenése után Lourtie a Coreper ülésén személyesen számolt be a nagyköveteknek a beszélgetések részleteiről, hogy megnyugtassa a tagállamok képviselőit.
Costa kabinetfőnöke a tárgyalóasztal mindkét oldalát kiválóan ismeri, hiszen korábban Portugália uniós nagyköveteként, európai ügyekért felelős államtitkárként, valamint több miniszterelnök külpolitikai tanácsadójaként is tevékenykedett. Tapasztalatának köszönhetően vált Björn Seibert, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen befolyásos kabinetfőnökének kulcsfontosságú szövetségesévé. A két tisztségviselő naponta többször egyeztet telefonon, rendszeresen tartanak közös munkavacsorákat, és vasárnaponként együtt tervezik meg a következő hetet.
Ez jelentős fordulatot jelent a korábbi időszakhoz képest, amikor Charles Michel és Ursula von der Leyen nyílt ellenségeskedése miatt a Tanács és a Bizottság kapcsolata történelmi mélypontra sülnyedt.
A Coreper rendszeres ülései Lourtie stratégiájának központi elemévé váltak, a közös nyilatkozatok megszövegezése és a kényes politikai kérdések rendezése ugyanis ma már jórészt ezeken a zárt tanácskozásokon zajlik. Ennek köszönhetően a tagállami vezetők csúcstalálkozói már nem húzódnak napokig a jogi szövegek feletti alkudozások miatt. Lourtie a brüsszeli nagykövetekkel tartja a kapcsolatot, míg helyettese, David Oppenheimer a tagállami fővárosok vezetői tanácsadóival egyeztet. Costával együtt mindhárman portugálok, ami megkönnyíti számukra a semleges közvetítő szerepét a hagyományosan Franciaország és Németország által dominált rendszerben.
A csapat olyan érzékeny ügyekben is közvetített, mint a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról szóló ukrán–magyar vita rendezése, vagy a mintegy 90 milliárd eurós hitelkeret felszabadítása.
Ez a stratégia egyelőre eredményesnek bizonyul, mivel Costának a jövő év elején meg kell újíttatnia a mandátumát a tagállamokkal, és bár politikai pártcsaládja, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége mindössze három tagot ad az Európai Tanácsban, uniós diplomaták és tisztségviselők szerint az újraválasztása csupán puszta formalitás. Ez egyúttal elismerést jelent Lourtie és Oppenheimer háttérmunkájának is. A legnagyobb próbatételek azonban a második ciklusban várnak rájuk, mivel Robert Fico szlovák, Andrej Babiš cseh vagy Rumen Radev bolgár miniszterelnökök révén megerősödött a populista vezetők tábora, valamint a 2027-es francia elnökválasztás egyaránt szűkíthetik a konszenzus lehetőségét, miközben az év végéig meg kell állapodni az EU 1800 milliárd eurós hosszú távú költségvetéséről is.
Címlapkép forrása: EU
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