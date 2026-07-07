Adóreformot követelnek Ursula von der Leyentől az uniós képviselők

Az Európai Parlament kedden 418 igen, 152 nem szavazattal és 85 tartózkodás mellett elfogadta Matthias Ecke német szociáldemokrata képviselő jelentését, amely a pénzügyi szektor adózásának reformját sürgeti. A dokumentum szerint a jelenlegi szabályozás
- széttagolt,
- jelentős adminisztratív terheket okoz, és
- akadályozza az egységes európai tőkepiac kialakulását.
Az uniós szabályok alapján a banki, biztosítási és számos egyéb pénzügyi szolgáltatás mentesül az áfa alól, ugyanakkor ez azt is eredményezi, hogy a szolgáltatók sok esetben nem tudják teljes mértékben levonni beszerzéseik áfáját. Az EP szerint ez torzítja a versenyt, növeli a megfelelési költségeket, és különösen nehezen alkalmazható az olyan új területeken, mint a fintech, a kriptoeszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások vagy a digitális pénzügyi megoldások.
A képviselők ezért arra kérik az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül a jelenlegi rendszert, és mérje fel, milyen hatásokkal járna az áfamentesség reformja vagy akár megszüntetése. A jelentés nem fogalmaz meg konkrét jogalkotási javaslatot, de megnyitná a vitát arról, hogy a jelenlegi, évtizedekkel ezelőtt kialakított szabályozás továbbra is megfelel-e a modern pénzügyi piacok működésének.
Az EU-ban jelenleg mintegy 91 különböző, a pénzügyi szektort érintő adó és illeték létezik,
és a jelentés szerint ez a sokszínűség jogbizonytalanságot teremt, növeli a kettős adóztatás kockázatát, és akadályokat gördít a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások elé is. A képviselők szerint az egységes piac elmélyítéséhez és a megtakarítási és beruházási unió (Savings and Investments Union) kiépítéséhez koherensebb adózási keretre lenne szükség.
Ecke szerint ellentmondásos helyzet alakult ki az EU-ban: miközben Brüsszel a pénzügyi integráció erősítésére törekszik, a szektor adózása továbbra is erősen széttagolt. A német képviselő úgy véli, hogy a pénzügyi szektornak a jövőben nagyobb szerepet kellene vállalnia az uniós prioritások finanszírozásában is. Ennek egyik lehetséges eszköze egy megreformált áfarendszer, egy pénzügyi tranzakciós adó vagy más közös európai adózási megoldás lehet.
A szavazáson a Patrióták pártcsalád fideszes képviselői egyhangúan a lépés ellen szavaztak, míg a Tisza politikusai részben támogatták, részben tartózkodtak az állásfoglalástól.
Címlapkép forrása: EU
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