Adóreformot követelnek Ursula von der Leyentől az uniós képviselők

A pénzügyi szolgáltatások áfamentességének felülvizsgálatát és az uniós pénzügyi szektor adózási szabályainak egységesítését sürgeti az Európai Parlament frissen elfogadott jelentése. A képviselők szerint a jelenlegi rendszer széttagolt, versenytorzító hatású, és akadályozza az egységes európai tőkepiac kiépítését, ami elengedhetetlen eleme lehetne az uniós versenyképesség felpörgetésének.

Az Európai Parlament kedden 418 igen, 152 nem szavazattal és 85 tartózkodás mellett elfogadta Matthias Ecke német szociáldemokrata képviselő jelentését, amely a pénzügyi szektor adózásának reformját sürgeti. A dokumentum szerint a jelenlegi szabályozás

széttagolt,

jelentős adminisztratív terheket okoz, és

akadályozza az egységes európai tőkepiac kialakulását.

Az uniós szabályok alapján a banki, biztosítási és számos egyéb pénzügyi szolgáltatás mentesül az áfa alól, ugyanakkor ez azt is eredményezi, hogy a szolgáltatók sok esetben nem tudják teljes mértékben levonni beszerzéseik áfáját. Az EP szerint ez torzítja a versenyt, növeli a megfelelési költségeket, és különösen nehezen alkalmazható az olyan új területeken, mint a fintech, a kriptoeszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások vagy a digitális pénzügyi megoldások.

A képviselők ezért arra kérik az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül a jelenlegi rendszert, és mérje fel, milyen hatásokkal járna az áfamentesség reformja vagy akár megszüntetése. A jelentés nem fogalmaz meg konkrét jogalkotási javaslatot, de megnyitná a vitát arról, hogy a jelenlegi, évtizedekkel ezelőtt kialakított szabályozás továbbra is megfelel-e a modern pénzügyi piacok működésének.

Az EU-ban jelenleg mintegy 91 különböző, a pénzügyi szektort érintő adó és illeték létezik,

és a jelentés szerint ez a sokszínűség jogbizonytalanságot teremt, növeli a kettős adóztatás kockázatát, és akadályokat gördít a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások elé is. A képviselők szerint az egységes piac elmélyítéséhez és a megtakarítási és beruházási unió (Savings and Investments Union) kiépítéséhez koherensebb adózási keretre lenne szükség.

Ecke szerint ellentmondásos helyzet alakult ki az EU-ban: miközben Brüsszel a pénzügyi integráció erősítésére törekszik, a szektor adózása továbbra is erősen széttagolt. A német képviselő úgy véli, hogy a pénzügyi szektornak a jövőben nagyobb szerepet kellene vállalnia az uniós prioritások finanszírozásában is. Ennek egyik lehetséges eszköze egy megreformált áfarendszer, egy pénzügyi tranzakciós adó vagy más közös európai adózási megoldás lehet.

A szavazáson a Patrióták pártcsalád fideszes képviselői egyhangúan a lépés ellen szavaztak, míg a Tisza politikusai részben támogatták, részben tartózkodtak az állásfoglalástól.

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