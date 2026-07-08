A Tisza-kormány jóval kevesebb uniós hitelt kér, mint Nagy Márton elképzelte

Magyarország nagyjából 10 milliárd eurót hívna le az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi hitelprogramjából, jóval kevesebbet a 16,2 milliárd eurós magyar keretnél és az Orbán-kormány által korábban benyújtott 17,4 milliárd eurós igénynél. Az Európai Bizottság lehetőleg még a nyáron elfogadná a magyar tervet, hogy a fel nem használt forrásokat év végéig újra lehessen osztani. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerint a korábbi projektek felülvizsgálata még zajlik, végleges döntés nem született. A tervekbe a honvédségi fejlesztések mellett vasúti, egészségügyi és munkahelyteremtő beruházások is bekerülhetnek – tudta meg a Népszava.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A Népszava brüsszeli forrása szerint Magyarország nagyságrendileg 10 milliárd eurót hívna le az Európai Unió SAFE védelmi hitelprogramjából, vagyis jóval kevesebbet a számára eredetileg elkülönített 16,2 milliárd eurós keretnél. Az Európai Bizottság lehetőleg még a nyáron elfogadná a magyar tervet, hogy az év végéig újra lehessen osztani a tagállamok között a fel nem használt forrásokat.

A 150 milliárd eurós SAFE-program keretében az EU közösen vesz fel kedvezményes piaci hitelt, amelyet katonai eszközök, védelmi infrastruktúrák és ipari kapacitások fejlesztésére továbbít a tagállamoknak. Magyarország kivételével az összes kérelmező ország tervét elfogadták 2026 első negyedévében. A magyar program jóváhagyását többek között az késleltette, hogy az előző kormány a rendelkezésre álló keretnél magasabb összeget igényelt.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a korábbi projektek felülvizsgálata még folyamatban van, ezért végleges döntés sem az összegről, sem a beruházásokról nem született.

A mérlegelés során figyelembe veszik a honvédség tényleges fejlesztési igényeit, a védelmi kiadási kötelezettségeket, a költségvetés hosszabb távú teherbíró képességét, valamint a civil célú felhasználás lehetőségeit. A tervekbe vasúti, egészségügyi és más infrastruktúra-fejlesztési, illetve munkahelyteremtő elemek is bekerülhetnek.

Az előző magyar elképzelések ennél lényegesen nagyobb hitelfelvétellel számoltak: Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter kezdetben

20 milliárd eurós, mintegy 8000 milliárd forintos igényről beszélt, végül az Orbán-kormány 17,4 milliárd eurós tervet nyújtott be, meghaladva a 16,2 milliárdos magyar keretet.

Ez a SAFE teljes, 150 milliárd eurós állományának közel 12 százalékát jelentette volna, miközben Magyarország az EU népességének körülbelül 2,1, gazdasági teljesítményének pedig 1,2 százalékát adja. A magas igényt elsősorban az uniós konstrukció kedvezőbb finanszírozási feltételeivel indokolták, és például a magyar államadósság egy részét is kiváltották volna az alacsonyabb kamatozású uniós hitellel. Ezt végül az Államadósság Kezelő Központ idei finanszírozási tervébe is belefogalmazták.

A program ugyanakkor szigorúan meghatározott védelmi beszerzésekre és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó infrastruktúrára használható fel, az eszközök értékének legalább 65 százalékát pedig a programban részt vevő országokból kell beszerezni.

Más tagállamok is csökkenthetik az igényüket: Olaszország a korábban jóváhagyott 14,9 milliárd euró helyett sajtóhírek szerint kevesebb mint 5 milliárdot venne fel, miközben a francia és a cseh keretben is maradhat szabad forrás. A magyar terv elfogadása után a Tanács jóváhagyására és a hitelszerződés megkötésére is szükség lesz; először előleg érkezhet, a fennmaradó összeget pedig a beruházások előrehaladásával párhuzamosan, több részletben folyósítják.

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